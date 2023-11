Alianzas público -privadas, claves para mejorar la conectividad en comunidades rurales

Video recap de la reunión regional para proponer proyectos y alianzas público-privadas para avanzar en la inclusión digital

Las tecnologías de la información y la reducción de la brecha digital se volvieron parte de la agenda política y privada, pero lo que pocos se preguntan es cómo hacer realidad las promesas y cuál es la mejor ruta para hacer visible que todos estén realmente conectados.

Infobae estuvo en el “Primer Encuentro por la Inclusión Digital de América Latina” que se llevó a cabo en Lima, Perú, y que fue organizado por Internet Para Todos, BID, BID Invest, CAF y Telefónica Hispanoamérica.

El punto en común de los ponentes y de los entrevistados es que todo proyecto debe ser hecho desde la mirada humana, pues hay dos realidades que no se tienen en cuenta generalmente: el despliegue de conectividad fija y móvil en zonas rurales, y la poca adopción digital de las personas más vulnerables.

Así las cosas, si toda investigación y proyecto se crea pensando en las personas y sus conexiones, es mucho más fácil de llevar a cabo porque está claro el objetivo. Sin embargo, en el camino hay barreras financieras, políticas, regulatorias y de infraestructura que en ocasiones impiden un desarrollo del 100%. Esa fue precisamente otra conclusión: la importancia de crear alianzas público-privadas para tener éxito en expandir la conectividad y el acceso a internet.

“Hay mucho que se puede hacer si ponemos en el centro a las personas. Hay infraestructura en los países que se pueden usar con las empresas privadas para hacer la diferencia. Se debe tener en cuenta la innovación que es eficiencia en costos y optimización, algo que se ve con Internet Para Todos, porque es sostenible”, afirmó Teresa Gomes, CEO de Internet Para Todos (IpT).

Inclusión Digital Telefónica

Antes de IpT, en el Perú existía una brecha digital de 6 millones de peruanos sin acceso a internet. Mediante el modelo de OIMR se logró brindar acceso internet móvil de alta velocidad a más de 3.3 millones de personas en zonas rurales durante los primeros 4 años de operación.

Además, IpT creó ´Juntos conectamos´, un programa de alianzas público-privadas cuyo objetivo es realizar sinergias con entidades del Estado (ministerios, gobiernos locales y regionales), ONG y empresas privadas para cofinanciar proyectos de infraestructura de telecomunicaciones que permitan llevar conectividad, herramientas tecnológicas, habilidades y plataformas digitales a las comunidades más alejadas del país.

Así las cosas, Perú ha sido un caso de éxito. “Se puede exportar el proyecto, pero se necesita de políticas públicas que lo acompañen. El modelo por sí solo no va a funcionar si no se tiene en cuenta la regulación, que debe impulsar la inversión y ser menos punitiva”, afirmó Teresa a Infobae.

La conectividad como primer paso para cerrar brechas digitales

Pau Puig, especialista en Telecomunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, explicó que en los últimos 3 años se han invertido 80 mil millones de dólares en la región y en 10 años el tráfico ha aumentado 18 veces. “El sector privado hace una inversión muy grande e incluso ha llegado a las zonas rurales, pero no puede hacerlo todo”, señaló.

Pau añadió que se debe tener un marco regulatorio habilitante, y puso como ejemplo a Brasil, que tienen proyectos de conectividad para apoyar a los ocho territorios que conforman la Amazonía. “Internet para Todos es un ejemplo de que se pueden hacer proyectos para cerrar la brecha digital que existe en la región, especialmente en las zonas rurales”, agregó Puig.

Teresa Gomes de IpT, dijo que se debe tener en cuenta la colaboración sector privado-público para poner a las personas en el centro con sus necesidades, y potenciar cualquier programa de educación, salud y financiero.

Por su parte, Mauricio Agudelo, director de Transformación Digital CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destacó que “si bien los gobiernos no tienen que invertir directamente en una empresa o en un modelo como el de Internet para Todos, sí tiene que haber una habilitación desde el punto de vista regulatorio y el acompañamiento de unos incentivos no solamente para reducir las barreras de despliegue o que permitan una mayor cobertura en torres, sino que también que se trabajen regulaciones que generen certidumbre para que no se frene el desarrollo de esta conectividad”.

Lucas Gallitto, director para América Latina de GSMA, aseguró que con los fondos sectoriales hay una discusión de cómo las plataformas digitales están contribuyendo a la construcción de las autopistas de conectividad. Para él, es importante que los Ministros o Viceministros de tecnologías de todos los países de la región acudan a grandes eventos como el Mobile World Congress porque están entendiendo que la conectividad 5G traerá muchos beneficios a América Latina.

Inclusión Digital Telefónica

Qué viene en 2024

Mario Coronado, director de Asuntos Públicos de Telefónica Hispanoamérica, afirmó que el encuentro tuvo conclusiones positivas con “grandes posibilidades de trabajar en conjunto para buscar una llegada sostenible cada vez más hacia los espacios vulnerables”.

Además, el tema social quedó como compromiso para que la conectividad sea un derecho y haya proyectos con una mirada más humana e integral basado en la educación para niños y adultos.

“La conversación sobre innovación y la posibilidad de un desarrollo económico en América Latina y cómo el tema digital es cada vez más grande, la continuaremos en Colombia en el año 2024″, concluyó Mario.

El Encuentro por la Inclusión Digital en América Latina ya se encuentra preparando su segunda versión que se realizará el próximo año, la que tendrá a Colombia como el país base para el evento y que espera seguir congregando a diferentes expertos y ejecutivos internacionales para apalancar acciones y zanjar los caminos para reducir la brecha digital en el continente.