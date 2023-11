Eras Tour de Taylor Swift: la extraordinaria cifra de datos móviles que se consumen en un solo concierto

Fans de Taylor Swift consumen más de 28TB de datos durante una sola noche de concierto del Eras Tour. (Gentileza: prensa Taylor Swift)

La gira de Taylor Swift, “Eras Tour” no solo moviliza gran cantidad de dinero y fans alrededor del mundo, sino que ha generado un enorme consumo de la red de datos móviles solo durante una noche de concierto. En general, el espectáculo de la cantante de “We are never getting back together” llegó a movilizar el equivalente a más de 11.560 horas de video en su evento con mayor tráfico de datos online.

Específicamente el concierto de la cantante en el AT&T Stadium de Texas (Estados Unidos), generó contenido online acumulado equivalente a 28.9 Terabytes y, si se tiene en cuenta que 1TB representa 200.000 fotos y 400 horas de video, se estima que solo este evento supuso 5.780.000 de fotos y 11.560 horas de video.

Estos datos, que fueron presentados por la propia compañía de telefonía AT&T, se produjeron durante aproximadamente las 3 horas y media que dura el espectáculo.

Además, la empresa indicó al medio estadounidense The Verge, que esta es la mayor cantidad de datos que se consumieron en un evento durante todo el año 2023 pues en promedio, se consumen entre 21TB y 23TB de datos en grandes eventos como en los partidos de fútbol americano de los Cowboys, quienes juegan en el AT&T Stadium, recinto con el récord de datos en conciertos de la cantante.

Fans de Taylor Swift consumen más de 28TB de datos durante una sola noche de concierto del Eras Tour. (REUTERS/Tomas Cuesta)

En general, Taylor Swift ha movilizado más datos que incluso eventos deportivos masivos de la talla del Super Bowl del año 2023, que generó un consumo de 21TB solo durante el desarrollo del juego entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs.

Al menos durante su gira por Estados Unidos, los swifties y su contenido creado en los diferentes estadios ayudaron a batir récords en todos los recintos en los que tocó, como el Nissan Stadium (23TB), Mercedes-Benz Stadium (12TB), Raymond James Stadium (8.6TB), Solider Field (7.2TB), U.S. Bank Stadium (6.6TB), Allegiant Stadium (6.41TB), MetLife Stadium (6.3TB), Gillette Stadium (4.8TB) y Paycor Stadium (4TB).

Si bien los datos representan una gran movilización de información entre los fans de la cantante de 33 años, estos datos solo corresponden a la red de AT&T, por lo que es probable que otros proveedores del servicio puedan tener estadísticas aún mayores, aunque eso no se ha comprobado por el momento.

Qué tecnología se usa en el Eras Tour de Taylor Swift

La gira de Taylor Swift no solo es conocida por su aspecto visual y musical, sino también por la tecnología empleada para enfrentar situaciones como las inclemencias del tiempo. En un reciente concierto en Boston durante 2023, Swift desafió una tormenta gracias al Shure’s Axient Digital Wireless System, un sistema de microfonía inalámbrica que cumple con rigurosos estándares militares, lo que permite que la lluvia no afecte la calidad del sonido.

La tecnología que permite que el concierto siga a pesar de la lluvia ha sido testeada por la milicia. (YouTube: MelikaJamshidabadi)

Según declaraciones de la banda Burning Red en TikTok, este equipo puede resistir condiciones extremas, incluida la humedad, garantizando la continuidad del show en cualquier circunstancia

Además, todos los espectáculos que brinda alrededor del mundo tienen una interacción cromática con el público pues cada época de su discografía es representada por un color específico en los brazaletes que llevan los asistentes. Por ejemplo, durante la canción ‘Enchanted’, el recinto se ilumina de morado.

Además, sobre el escenario, la tecnología desempeña un papel crucial. Durante el acto de ‘Delicate’, un efecto visual crea la ilusión de que el suelo se fractura con cada paso que da Swift. La escenografía extensa incluye plataformas de hasta más de 10 metros de altura (aproximadamente 33 pies) y un escenario principal con una pantalla curva de alta definición.

Por otro lado, las medidas de seguridad de los conciertos también son notables. En 2018, la revista Rolling Stone reportó la implementación de pantallas que permitían la identificación de potenciales acosadores al comparar rostros con una base de datos. Esta medida preventiva busca garantizar la seguridad y privacidad tanto de Swift como de su audiencia.