La emotiva despedida a Jürgen Klopp del Liverpool: la canción que lo hizo lagrimear y el gesto con el nuevo entrenador

La emotiva despedida de Klopp del Liverpool

Luego de casi nueve años Jürgen Klopp se despidió del Liverpool donde dejó su sello y también tuvo una exitosa etapa con siete títulos entre consagraciones nacionales e internacionales. Fue un domingo de pura emoción en Anfield, donde el entrenador alemán se fue a lo grande y con una victoria 2-0 ante el Wolverhampton, por la última fecha de la Premier League.

Fue una previa muy emotiva ya que por última vez escuchó la tradicional canción de los hinchas del Liverpool, “You’ll Never Walk Alone” (tu nunca caminarás solo), que suelen entonar antes de los inicios de los partidos de local. El entrenador no pudo contener las lágrimas y terminado el encuentro, el DT recibió un reconocimiento, donde le habló a la gente.

El triunfo en el cierre de la temporada se abrió gracias a Alexis Mac Allister, que a los 34 luego metió un preciso cabezazo. Seis minutos más tarde, Jarell Quansah amplió las diferencias con una sutil definición tras recibir solo tras un tiro de esquina.

Después del partido, Klopp caminó hacia el centro de la cancha y tomó el micrófono para hablarles a los hinchas del Liverpool. “Estoy muy feliz por todos ustedes, por el ambiente, por el juego, por ser parte de esta familia, por nosotros, por cómo celebramos este día. Es simplemente increíble. Muchas gracias”, sostuvo.

“No se siente como un final, simplemente se siente como el comienzo porque hoy vi jugar a un equipo de fútbol lleno de talento, lleno de juventud, lleno de creatividad, lleno de deseo, lleno de codicia. Esa es una parte del desarrollo, eso es lo que necesitas obviamente”, agregó.

“Pero obviamente desde hace unas semanas recibo demasiada atención, me siento realmente incómodo. Pero en este tiempo me di cuenta de muchas cosas. La gente me dijo que los convertí de escépticos a creyentes. Eso no es cierto. Creer es un acto activo: tienes que hacerlo tú mismo. Solo dije que tenemos que hacerlo. Lo hiciste. Esa es una gran diferencia”.

“Y nadie te dice ahora que dejes de creer. ¿Por qué este club está en mejor momento que nunca? Quizás alguna vez. ¡Tengo que preguntárselo a Kenny Dalglish (ex jugador y entrenador del Liverpool)! Desde hace mucho tiempo, déjame decirlo así”, subrayó. “Tenemos este maravilloso estadio, tenemos este maravilloso centro de entrenamiento. Tenemos una superpotencia del fútbol mundial”, afirmó.

Jurgen Klopp le inventó una canción al futuro DT del Liverpool

“Nosotros decidimos si estamos preocupados o emocionados. Nosotros decidimos si creemos o no creemos. Nosotros decidimos si confiamos o no confiamos. Y desde hoy soy uno de ustedes y sigo creyendo en ustedes. Sigo siendo un creyente, al 100 por ciento”.

Las últimas palabras de Klopp fueron: “Ahora soy uno de ustedes. Te quiero en pedazos. En mi buzo está escrito “Gracias, amor” y “Nunca volveré a caminar solo”. ¡Gracias por eso! Son las mejores personas del mundo. ¡Gracias!”.

Klopp ya tiene reemplazante y será Arne Slot, quien oficializó su arribo a la entidad inglesa a partir de la siguiente temporada. Será su primera experiencia fuera de los Países Bajos. Para entrar por la puerta grande ya tuvo la bendición de Klopp, ya que en el discurso que les dio a los hinchas le inventó una canción a su sucesor que la gente coreó de forma eufórica. Es un estribillo en el que gritó “Arne Slot, la la la la” y todo Anfiel repitió. Fue la mejor manera de cerrar un ciclo y comenzar otro.

Todos los títulos de Klopp en Liverpool:

Premier League 2019/20

Copa de la Liga 2021/22 y 2023/24

FA Cup 2021/22

Community Shield 2022

UEFA Champions League 2018/19

Supercopa de Europa 2019

Mundial de Clubes 2019