Apple por fin mejorará la batería del iPhone con carga rápida

El celular se anunciaría en la segunda semana de septiembre. (Unsplash)

La nueva generación de iPhone está por llegar y una de las dudas que hay sobre estos celulares es la capacidad de carga con la que llegarán, ya que el mercado continúa creciendo en este aspecto y otras marcas ofrecen tiempos cada vez más cortos.

Según 9to5Mac, el próximo teléfono de Apple subirá su capacidad de carga respecto a las versiones anteriores, aunque todavía lejos de los rangos que manejan empresas como Xiaomi, Honor y OPPO en sus móviles de gama alta.

Eso sí, sea cual sea el cambio en este aspecto, está claro que el cargado no estará incluido en la caja, tendencia que ha venido siguiendo la marca del iPhone 12.

Cómo será la carga rápida de iPhone 15

La filtración apunta a que la empresa le entregará a su próximo celular la capacidad de cargar a 35 wats con cargador con cable, aunque por ahora no está claro si este rango será aplicable para todos los modelos de iPhone 15 o solamente se le asignará a las versiones Pro.

Respecto a la generación anterior, hay un incremento, porque los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max tienen 27 wats de carga rápida, mientras que las versiones base se quedan en 20 W.

A esto se suma, que Apple limitará la carga rápida a los dispositivos que cuenten con el certificado de la marca (MFi) y que esto también aplicará para la transferencia de datos. Por lo que habrá que estar atento al anuncio para saber cómo funcionará exactamente este apartado, que de igual forma no tendría una mejora significativa.

Junto a esto, iPhone 15 también podría incluir otro cambio en el puerto de carga al tener que modificar el adaptador Lightning por el estándar USB-C tras la designación de las autoridades de la Unión Europea, que haría que la marca opte por hacer la modificación en todo el mundo.

Apple fuera del promedio de carga

Según un análisis de Counterpoint Research, durante el primer trimestre de 2023 el promedio de carga de los celulares en el mundo es de 34 wats, una cifra que solo sobrepasan cinco marcas.

Si bien con la inclusión de los 35 vatios en iPhone 15, Apple estará por encima del promedio, a nivel general la empresa cuenta con una media de 20 wats en todos sus dispositivos, siendo la séptima marca en el ranking de ocho compañías.

El bajo promedio en este aspecto se da, según el informe, por dos motivos: uno es la decisión de no incluir los cargadores en sus cajas, por lo que aunque sus dispositivos cuenten con carga rápida, los usuarios no acceden completamente a ella porque no adquieren el accesorio y la otra razón es que han priorizado la seguridad y la durabilidad de las baterías por encima de la velocidad.

Al igual que Apple, Samsung y Motorola también están por fuera de la media actual del mercado, con niveles de carga de 23 y 31 vatios respectivamente.

Cuándo se presentará el iPhone 15

Según 9to5Mac, Apple le habría pedido a sus empleados que no soliciten días libres para el 13 de septiembre debido a “un importante anuncio sobre un smartphone”.

Si bien esto no confirma que ese día se vaya a dar a conocer los detalles del dispositivo, históricamente la empresa ha optado por realizar sus presentaciones de nuevos iPhone en septiembre de cada año.

Otra pista que ayudaría a darle validez a la filtración, es que habitualmente la compañía ha hecho sus presentaciones un martes o miércoles, y el 13 de septiembre de este año será un miércoles, por lo que todo indica a que ese sería el día en que conozcamos el iPhone 15 y sus demás versiones.