Cuáles son las marcas de celulares con la carga de batería más rápida

El 80% de los celulares vendidos en 2023 cuentan con carga rápida. (Freepik)

La velocidad de carga se ha convertido en un factor crucial para los usuarios al momento de comprar un celular. Lo que ha llevado a que las marcas escalen rápidamente en este aspecto para ofrecer menos tiempos de espera y hoy el promedio de lo que hay en el mercado está entre los 40 minutos y la hora y media.

Según un análisis de Counterpoint Research, cinco marcas chinas son las que han tomado la delantera en esta característica durante el primer trimestre de 2023, tiempo en el que el 80% de los teléfonos celulares vendidos en el mundo ya cuenta con sistemas de carga rápida, porque que la mayoría de usuarios ya pueden disfrutar de esta función.

Por otro lado, empresas de mayor tradición como Apple, Samsung y Motorola han quedado rezagadas y sus valores están por fuera el promedio actual, que es de 34 wats, 4 vatios más que el año pasado.

Ranking de la carga rápida en celulares

El informe revela que Honor, la marca que pertenecía a Huawei en 2020 y ahora es independiente, lidera el listado con una media de 52 vatios en sus dispositivos. Esta cifra supera a todas las demás marcas.

La segunda posición es para vivo, una marca que también ha crecido en la cantidad de dispositivos vendidos en el último año, siendo la quinta más vendida en el mundo, y su promedio de carga es de 51 vatios.

El 80% de los celulares vendidos en 2023 cuentan con carga rápida. (Counterpoint Research)

Xiaomi ocupa el tercer lugar en el ranking. Con una media de carga rápida por encima de los 51 wats en lo que va de este año. Mientras que el cuarto puesto es para OPPO con un promedio de 48 wats, una cifra no menor, pero que le hizo perder lugares porque en 2023 fue la líder. Finalmente, la quinta casilla se la lleva realme, que fue la primera en 2020, pero que este año se quedó en una media de 37 wats.

El crecimiento en la capacidad de carga se ha dado gracias al progreso en este tipo de tecnología y también porque las compañías han ampliado el acceso a esta función a las gamas medias y bajas, lo que permite que cada vez más usuarios puedan disfrutarla sin tener que ser un privilegio exclusivo de los teléfonos más costosos.

El 80% de los celulares vendidos en 2023 cuentan con carga rápida. (Freepik)

Qué pasa con Apple y Samsung

Dos de las empresas con más tradición en la industria tecnológica están en los dos últimos lugares de este ranking. Esto se da, según el informe, por dos motivos: uno es la decisión de no incluir los cargadores en sus cajas, por lo que aunque sus dispositivos cuenten con carga rápida, los usuarios no acceden completamente a ella porque no adquieren el accesorio y la otra razón es que han priorizado la seguridad y la durabilidad de las baterías por encima de la velocidad.

Estas decisiones han generado que, por ejemplo, Apple sea la última de la lista con un promedio de carga de 20 wats, una cifra que prácticamente sigue siendo la misma desde hace cinco años, cuando su valor más alto era de 18 vatios y estaba dentro del promedio del mercado.

En el caso de Samsung, la velocidad de carga media actualmente está en 23 wats, lo que la deja en la séptima casilla de las ocho marcas analizadas.

Finalmente, Motorola quedó en el sexto lugar cerca del promedio de carga de la actualidad, pero con trabajo por hacer porque su media fue de 31 vatios.