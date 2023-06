Cuál es la mayor ventaja que ofrecen las nuevas gafas de Apple Vision Pro

Los desarrolladores de aplicaciones para iOS y iPadOS podrán adaptar su contenido al sistema operativo de las gafas Apple Vision Pro. (REUTERS/Loren Elliott)

Durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC23), la compañía presentó oficialmente al nuevo miembro de su ecosistema de productos: los Apple Vision Pro, sus primeras gafas de realidad virtual y realidad aumentada. Esta fue la primera vez que se agregó un dispositivo completamente diferente desde la llegada de los Apple Watch en al año 2015.

Aunque muchos usuarios señalaron en algunas publicaciones de redes sociales que su precio era demasiado alto (3.499 dólares), este dispositivo puede ofrecer una ventaja significativa al momento de potenciar la productividad en el trabajo: permite disponer de un entorno virtual completamente controlado por el usuario.

Apple aseguró que las gafas Vision Pro permitirían el acceso a cientos de miles de aplicaciones y aunque por el momento no ha llegado a esa cifra en su tienda oficial solo disponible para estos dispositivos, su capacidad para “capturar” la imagen de una pantalla, sea de una MacBook o de un iPad, permite que las aplicaciones nativas de estos productos también tengan algunas opciones interactivas compatibles con la realidad aumentada.

De este modo, los usuarios podrán trabajar en un entorno con más de tres pantallas que pueden ampliarse y cobrar nuevas dimensiones de forma dinámica y con las que pueden realizar múltiples tareas al mismo tiempo usando aplicaciones que, aún cuando puedan no estar disponibles en la tienda de los Vision Pro, ofrecen algunas características adicionales cuando se usan en esta plataforma.

Apple Vision Pro

En ese sentido, Maximiliano Firtman, desarrollador de aplicaciones y web indicó que “el sistema operativo de los Vision Pro, el visionOS, no es tan diferente del iPadOS con ARKit, el kit de realidad virtual al que se puede acceder como desarrollador desde hace unos años con Apple”.

“Los desarrolladores de aplicaciones en iOS y iPadOS también podrán usar programas clásicos de creación para visionOS”, indicó Firtman al medio estadounidense The Verge. Esto quiere decir que aún si las aplicaciones no están hechas específicamente para las gafas de realidad mixta, sí podrán ser utilizadas de esta forma usando herramientas ya existentes en Apple.

Es por ello que en el futuro más cercano, no será sorpresa encontrar aplicaciones que hayan integrado nuevos conceptos en su funcionamiento como el “volumen” y el “espacio” que pueden ocupar en un entorno tridimensional, pues los desarrolladores podrían estar pensando en darle soporte a estas plataformas en caso de que se use con las gafas de realidad mixta.

Lógicamente esta opción puede ser el primer paso de un conjunto de desarrolladores para ofrecer sus servicios en este nuevo dispositivo, pero el objetivo final seguirá siendo la creación de una aplicación nativa en los Vision Pro antes de que esté disponible para el público.

Apple Vision Pro

“Imagino que los desarrolladores van a querer adaptar sus aplicaciones ya existentes en iOS y iPadOS para visionOS para que estén en esa App Store desde el primer día y potencialmente ser presentados por Apple”, aseguró Steve Moser, desarrollador de plataformas en el sistema operativo para iPhone.

Por el momento, las gafas de realidad virtual, además de algunas formas de interactuar con aplicaciones de productividad, ha ofrecido otras funciones como el paso de la realidad aumentada a la realidad virtual empleando una corona similar a la de los Apple Watch, colaboraciones con la plataforma de Disney+ para la creación de experiencias inmersivas basadas en series y películas como “The Mandalorian”, “What If?”, y contenido especial de Disney, además de nuevas formas de ver deportes usando realidad aumentada.