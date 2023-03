Usuarios de impresoras HP reportan una falla con tintas de otras marcas

Impresoras HP solo podrán funcionar con tinta original. (Getty Images)

Una nueva actualización de los sistemas de las impresoras de HP ha presentado inconvenientes para los usuarios de estos dispositivos, quienes reportaron que eran impedidos de imprimir documentos pues se les indicaba que los cartuchos insertados ya no eran compatibles y que al no ser de la misma marca, no se podrían utilizar.

Si bien la decisión de la compañía por incluir este tipo de actualizaciones en las impresoras se produce desde el año 2016 y es denominada “seguridad dinámica”, esta solo estaba presente en determinada cantidad de productos. Esta nueva actualización ha ampliado el alcance de esta característica, que según la compañía “protege la calidad de la experiencia del usuario, protege la integridad del sistema de impresión y su propiedad intelectual”.

Esto implica que las impresoras de HP solo podrán utilizarse si los cartuchos que se han ingresado al dispositivo son originales y no han sido alterados. Cada uno de ellos contiene, además de la tinta “adecuada para el sistema de impresión”, un chip que los identifica como auténticos y que son escaneados por la impresora, motivo por el que muchas no funcionan pues algunos clientes usan otras que pueden ser falsificadas o adulteradas.

En el caso de que las personas decidan incluir el chip de HP en otro tipo de cartuchos para hacerlo compatible, el sistema tampoco lo reconocerá pues también se detectarán aquellos que fueron removidos de uno original.

HP bloquea cartuchos de tinta ajenos a la marca. (u/grhhull/Reddit)

Algunas impresoras incluso mostrarán un mensaje de advertencia al usuario que intente imprimir algo con cartuchos no originales de HP: “Los cartuchos indicados fueron bloqueados del sistema de la impresora pues contienen un chip que no es HP. Esta impresora solo se puede utilizar con cartuchos nuevos o reusados que tengan chips HP nuevos o reusados”.

Por lo tanto, las restricciones se encuentran establecidas únicamente para los cartuchos no originales mas no en casos de reúso. Cualquier usuario que cuente con algunos originales podría volver a llenarlos para que estos sean operativos nuevamente.

En años anteriores, la compañía llegó a ser demandada por algunos usuarios que se vieron afectados por este tipo de actualizaciones e insistieron en que la empresa actuó por medio de un “virus” que alteraba el funcionamiento de los dispositivos. Este caso concluyó con un acuerdo millonario a favor de los demandantes.

Otra compañía que también aplica un principio similar es Epson, que recomienda el uso de cartuchos originales en lugar de aquellos que podrían ser falsificados pues existe la posibilidad de que la tinta adquirida aparte pueda ser adulterada o falsificada.

Según la empresa, una botella de tinta original de la marca es mucho más barata pues su rendimiento es mayor, con respecto a las versiones pirata, que al tener un mayor volumen de agua en ellas no presentan colores más nítidos.

Cartucho de tinta impresora. (Zonatech)

Por otro lado, se afirma que las tintas falsificadas no contienen ingredientes tóxicos en el proceso de fabricación, algo que beneficiarían a los usuarios pues tendrían menos riesgos de ver afectada su salud al exponerse a olores tóxicos o componentes dañinos.

Según Daniel Hoyos, product manager de Tintas de Epson Perú, cada una de las tintas que se producen tiene estándares de calidad altos y, además, su uso mantiene la garantía de las impresoras y se evitan gastos adicionales por la reparación del dispositivo en caso de malfuncionamiento por uso de tinta falsificada.

Esto podría llevar incluso a que la impresora deje de funcionar por completo debido a los daños que puede ocasionar el uso de productos adulterados.