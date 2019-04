Cecilia Vera tiene 42 años, 7 hijos y carga sobre sus espaldas una dolorosa y triste historia familiar que la llevó a denunciar a su ex pareja por la violación de su hija mayor, que hoy tiene 21 años. Cuando el hombre llegaba alcoholizado, no solo la golpeaba a ella sino también a los nenes. Él decía que tenía "devoción" por su primogénita, que estaba "enamorado" de ella. Por eso no la golpeaba como a los otros: intercalaba las agresiones físicas con caricias inapropiadas, más hirientes aún. Si bien ese calvario ocurrió cuando estaba embarazada de uno de sus varones, actualmente de 5 años, su delicada situación no la amedrentó para denunciarlo y lograr que fuera condenado a 15 años de prisión.