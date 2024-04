Murió una pareja sanjuanina en un accidente en Francia: el conductor que los embistió estaba alcoholizado

Emiliano Pennice y Noelia Maldonado, la pareja de sanjuaninos que perdió la vida en un accidente

Una pareja de sanjuaninos que vivía en París perdió la vida en un accidente de tránsito el sábado pasado a la madrugada. Emiliano Pennice (31) y Noelia Maldonado (32) regresaban de un viaje junto a su amigo Juan Francisco Díaz, también oriundo de la provincia de San Juan, cuando un automovilista que estaba alcoholizado embistió el auto en el que viajaban los argentinos. La mujer perdió la vida en el acto, mientras que su novio permaneció internado con muerte cerebral durante tres días y falleció este miércoles.

“Él era muy amable y trabajador. Siempre nos decía que se quería ir a vivir a Europa”, cuenta Sebastián, uno de los amigos de la víctima, un día después de conocer la triste noticia. Junto a Noelia, Emiliano había decidido emigrar en diciembre pasado. “Primero, pasaron Navidad en España y de ahí se fueron a vivir a Francia”, relata en diálogo con Infobae.

La tragedia de los jóvenes conmovió a toda la provincia. Emiliano era mecánico y, de acuerdo al testimonio de una tía de la víctima a San Juan 8, había conseguido empleo “en talleres de alta gama”. “Todo a pulmón. Libre de humo y alcohol”, indica su perfil en las redes sociales. Noelia era estilista.

Tras meses viviendo en el extranjero, habían decidido pasar el fin de semana de Pascuas junto a su amigo en Luxemburgo, situado a más de 300 kilómetros de la capital francesa. El trágico episodio ocurrió durante el regreso, en el tramo Estrasburgo-París, cuando fueron embestidos por un auto que marchaba detrás y cuyo conductor manejaba bajo los efectos del alcohol.

Ambos decidieron viajar junto a un amigo a Luxemburgo. Durante la vuelta, sucedió el accidente fatal

“Los valores siempre fueron importantes para nosotros, y enterarnos de que el conductor involucrado en el accidente venía alcoholizado nos sume en una profunda tristeza”, señaló el padre de Emiliano en conversación con Canal 8 tras conocerse la noticia del accidente.

“Mi hijo, Emiliano, jamás tomaba alcohol. Es una tragedia que dos vidas inocentes hayan sido arrebatadas de esta manera. Queremos que esta noticia se difunda, para que sirva de conciencia a cientos de familias. Si se consume alcohol, no se debe conducir”, agregó.

En cuanto al tercer pasajero y amigo de la pareja, Juan Francisco Díaz, sufrió lesiones óseas y se encuentra fuera de peligro, según la información publicada por Diario de Cuyo. Este jueves recibió el alta, según fuentes oficiales de Cancillería.

Emiliano Pennice, el joven que perdió la vida el miércoles. Estaba internado con muerte cerebral

“Éramos amigos de hace muchos años. Lo conocimos a través de un amigo, pegamos buena onda con el Colo y de ahí arrancó la amistad. Todos los días era juntarse a jugar a la pelota o a la Play(Station), salíamos a tomar o comer algo por ahí. Mi familia también pegó muy buena onda con él”, relata Sebastián. “La verdad que fue una noticia muy triste”, confiesa en diálogo con este medio.

Los allegados de las víctimas expresaron su dolor y se despidieron a través de las redes sociales. “Un homenaje para vos, en nombre de tu gente. Te queremos a montones y te vamos a extrañar aún más Colorado. Las palabras no salen ahora, pero gracias por ser parte de nuestras vidas y hacerlas tan especiales a tu manera. Como sólo vos sabías. Me quedo feliz de saber que cumpliste tu más grande sueño, que era el que te quedaba, y aún más sabiendo que lo hiciste acompañado de esa hermosa mujer”, fue el sentido mensaje que compartió una amiga de la pareja.

Noelia Maldonado vivía en Francia junto a su novio. Murió en el acto

“Te merecías cosas buenas y ellas te pasaron. Fue injusto para nosotros tu momento de partida, pero la vida es así, sin sentido a veces. Gracias por tus charlas y enseñanzas. Fuiste y sos especial, ocurrente, único, libre, inteligente, gracioso y siempre presente. Sabías que te quería, pero jamás te dije lo que ahora ya es tarde: Gracias por ser un gran amigo, que me escucho muchas veces, me retó y me enseñó muchas cosas. Hasta siempre Emi”, concluyó.

“La sección Consular de la Embajada argentina en Francia está en comunicación con las autoridades locales y los familiares a fin de brindar contención y la asistencia correspondiente. Familiares de los fallecidos se trasladaron a ese país, mientras que el ciudadano hospitalizado recibió el alta el día de hoy”, informaron fuentes oficiales.