Los 40 segundos de terror que se vivieron durante un robo en un local de La Plata: “Quieto o te vuelo la cabeza”

Robo armado cercano a estación policiales. (Crédito: EL DIA)

A plena luz del día y en 40 segundos: así fue la indignante secuencia que interrumpió la calma del Domingo de Pascua en La Plata, cuando dos delincuentes llegaron caminando a un comercio ubicado a pocos metros de la Estación de Trenes y ejecutaron un violento robo a mano armada. “Quieto o te vuelo la cabeza”, se escuchó vociferar a uno de los ladrones mientras le apuntaba a un cliente del lugar, previo a escapar junto a su cómplice en una moto, pasadas las tres de la tarde.

Se trata de otro hecho de inseguridad que reavivó la preocupación en vecinos y comerciantes de la zona. El episodio ocurrió en un local de comidas, situado sobre Diagonal 80, entre las calles 1 y 115, en el que había dos empleados y cinco clientes presentes.

De acuerdo a las imágenes captadas por distintas cámaras de seguridad y que fueron compartidas por el medio El Día, se puede observar cómo los delincuentes ingresan con velocidad y, en pocos segundos, logran su cometido.

Violento robo a mano armada en La Plata: ocurrió en Diagonal 80 entre avenida 1 y 115

En el video filmado por las cámaras del negocio y que muestra el interior del local, se ve con claridad que los ladrones se dirigen hacia un hombre, dueño de una moto roja que usaba para trabajar repartiendo comida, y que se encontraba estacionada sobre la vereda. Mientras uno de ellos busca con ligereza la llave del vehículo, el otro le apunta en la cabeza mientras lo amenaza una y otra vez. “Quieto o te vuelo la cabeza, te vuelo la gamba”, se lo escucha repetir. Además, obliga a todos los presentes a levantar sus manos mientras golpea una mesa presionándolos de manera constante.

En medio de una situación de pánico total que escala segundo a segundo, el dueño de la moto ni siquiera intenta resistirse.

Tras la secuencia amenazante, una vez que el ladrón logra sustraer la llave del vehículo, comienza su plan de escape. Ambos delincuentes se retiraron del local con una diferencia de pocos segundos: el que no mostró armas, sale primero y sube a la moto que acaban de robar. Luego, tira el casco que estaba enganchado del manillar y enciende la marcha. El segundo, que sí estaba armado, continúa controlando a la gente que estaba dentro del negocio mientras comienza a caminar hacia atrás. Una vez que se encuentra afuera, sube al vehículo y recoge la cesta de una reconocida aplicación para repartir comida.

En el video que registra la secuencia desde el exterior del negocio, se observa cómo los delincuentes llegan caminando con total naturalidad. Uno de ellos viste un buzo y una gorra de color blanco, y una bermuda. El segundo tiene una campera y una gorra de color negro, y un jean claro. Pero antes de empezar con su objetivo, se pone la capucha. Con decisión, entran al comercio.

Además, en las imágenes, se alcanza a ver cómo una pareja de clientes logra escapar casi de inmediato, después de que los ladrones entraran al lugar.

Antecedentes

También en La Plata: durante la noche del Viernes Santo, dos delincuentes sorprendieron a Emilia Merlo, una veterinaria de 63 años, en su casaquinta de la localidad de City Bell. Se trató de un violento robo en el que la mujer fue atada y amordazada. Los ladrones le sustrajeron un manojo de llaves, el celular y la billetera, y escaparon. “Estoy mal”, confesó la víctima a la mañana siguiente en sus redes sociales. Dos días después, falleció de un paro cardiorrespiratorio en un centro de salud.

La veterinaria que falleció después de sufrir un robo en La Plata

“Quedate quieta, no grités. Si te portás bien, no te voy a hacer nada”, le ordenó uno de los delincuentes cuando accedió al jardín del domicilio, según las declaraciones que brindó la veterinaria en diálogo con el medio El Día.

“Me hicieron entrar con ellos y, en el living, me ataron las manos con las tiras de un delantal de cocina, los pies con una solera y me amordazaron con una chalina. Luego me hicieron acostar boca abajo, siempre en el living, tapándome con una manta”, detalló sobre el momento aterrador.

Durante la investigación del caso, la Policía Bonaerense logró detener este domingo a uno de los sospechosos, quien habría realizado una transferencia de $251 mil desde el teléfono de Merlo a su pareja.