Detuvieron a un sospechoso por el robo a una veterinaria en La Plata: la mujer murió de un infarto 48 horas después del asalto

Emilia Merlo era veterinaria y tenía 63 años

Otro hecho de inseguridad conmovió a la ciudad de La Plata. El Viernes Santo, una veterinaria de 63 años sufrió un violento asalto en su casaquinta ubicada en la localidad de City Bell, cuando dos delincuentes la sorprendieron mientras alimentaba a sus mascotas e ingresaron al domicilio: la ataron y amordazaron para robarle; y luego se dieron a la fuga. El domingo de Pascuas, la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció. Ese mismo día la Policía Bonaerense capturó a uno de los sospechosos del ataque.

El robo ocurrió en la casa de Emilia Merlo, situada en la intersección de las calles 476 y 26, el viernes a las 21.30, mientras la víctima salía al jardín de la vivienda para alimentar a sus mascotas. En ese instante, dos hombres la sorprendieron para robarle.

“Estoy muy mal. Anoche dos tipos me robaron, maltrataron, me dejaron atada y amordazada adentro. Se llevaron el celular. Pero buscaban más. En fin... No me mataron gracias a Dios. No tengo celular, está dado de baja hasta solucionar el problema”, relató la víctima durante la mañana del sábado a través de la red social Facebook.

Los ladrones accedieron al patio del domicilio y, posteriormente, la obligaron a ingresar. “Quedate quieta, no grités. Si te portás bien, no te voy a hacer nada”, le ordenó uno de ellos, según las declaraciones que brindó la veterinaria en diálogo con el medio El Día.

Emilia Merlo, la veterinaria que falleció después de sufrir un robo en La Plata

“Me hicieron entrar con ellos y, en el living, me ataron las manos con las tiras de un delantal de cocina, los pies con una solera y me amordazaron con una chalina. Luego me hicieron acostar boca abajo, siempre en el living, tapándome con una manta”, detalló sobre el aterrador momento.

Aunque la veterinaria había contado que ninguno de los dos hombres mostró un arma, fue agredida físicamente. Además, aseguró que uno de ellos era “más violento”.

Los delincuentes revisaron una habitación y, como no lograron encontrar nada que les resultara significativo, obligaron a Merlo a entregar el celular y su contraseña para poder ingresar. Además, le exigieron revelar el usuario y la clave de la aplicación de pago para hacer una transferencia, y le sustrajeron su billetera con documentación, llaves de la casa y el auto y el teléfono. Finalmente, escaparon del lugar.

Uno de los detenidos por el robo a la veterinaria en City Bell

Una vez que miembros del Grupo Táctico Operativo (GTO) llegaron al domicilio, notaron que los delincuentes habían realizado una trasferencia bancaria de $251 mil a una cuenta específica, que pertenecería a la esposa de uno de los sospechosos, de acuerdo a la información que aportaron fuentes oficiales.

La causa se investiga como “robo agravado” y está a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien ordenó la aprehensión del presunto ladrón que la Policía Bonaerense atrapó este domingo. Se trata de la pareja de la mujer a la que le llegó la transferencia desde la cuenta de pago de la víctima.

La Policía incautó un manojo de llaves y un short que habría usado uno de los delincuentes la noche del ataque

Durante los operativos, además, secuestraron un short deportivo que habría sido utilizado para cometer el delito, un celular que pertenece al imputado, otro teléfono que pertenece a su esposa y un manojo de 28 llaves: 20 de casas y ocho de candados, según informaron fuentes oficiales.

Despedida

“Dios mío, estoy viendo en el Diario El Día de La Plata y dice que Gogui falleció, díganme que es mentira, no lo puedo creer. El daño que causaron estos reverendos. Mi amiga del alma, te voy a extrañar tanto. Un beso infinito al cielo, descansa en paz”, comentó en Facebook una mujer allegada a la víctima cuyo usuario es Mari La Plata.

“Qué lamentable noticia. No hay derecho, no puede ser que dos lacras se lleven la vida de un ser excepcional como ella. Abrazo fuerte a la familia y amigos, beso grande Gogui, vuela alto con tus michis”, escribió un hombre identificado como Juan Carlos Ferrer, en una de las publicaciones de la veterinaria.