Detuvieron al acusado de arrojar un caño que atravesó el parabrisas de un auto en la avenida del Libertador

Detuvieron al acusado del violento intento de robo sobre Avenida Del Libertador

La Policía de la Ciudad detuvo esta tarde a un sospechoso del violento ataque al músico al que le arrojaron un caño metálico que atravesó el parabrisas de su auto antes de ingresar al túnel de la Avenida del Libertador, en el barrio porteño Belgrano, en un aparente intento de robo.

Fuentes policiales informaron a Infobae que se trata de un hombre que se encontraba en situación de calle. La detención se produjo luego de que los investigadores analizaran las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) en la zona del Hipódromo de Palermo.

Según comunicaron a este medio, el acusado cuenta con un vasto prontuario en el que figuran antecedentes por hurto, resistencia, desobediencia y atentado a la autoridad. Ahora quedó a disposición de la Fiscalía Penal y Contravencional y de Faltas N°4 a cargo de fiscal Mauro Tereszko.

(Captura de video)

El violento ataque ocurrió el lunes pasado hacia las 20.30, minutos después de que la víctima, Ramiro Miranda, saliera de su casa para ir a trabajar. Tras cruzar la esquina de La Pampa y Libertador —a metros de entrar al túnel en sentido al centro de la Capital Federal—, el músico sintió cómo el vidrio delantero de su Renault Sandero estalló y un objeto se clavó al costado derecho de su asiento.

En ese momento continuó su marcha por el túnel hasta llegar al otro lado de la avenida, donde detuvo su marcha e intentó entender qué había pasado.

“Venía transitando por Avenida del Libertador y me encontré con ese fierro atravesando el parabrisas que casi me quita la vida. Quedé en estado de shock y aún estoy consternado. Todavía no puedo creer que me haya pasado esto y que lo esté contando”, rememoró Ramiro en una entrevista con este medio. Cree que se trató de un intento de robo.

Ramiro, el músico víctima del ataque (Sebastián Alonso)

Después de frenar el auto con el vidrio estallado, unos 400 metros más adelante, Ramiro primero llamó al 911 y horas más tarde hizo la denuncia en la Comisaría 14-C. La investigación de la causa está a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte. Pese al ataque, Ramiro tuvo la serenidad suficiente para continuar su marcha y evitar que la situación se tornara aún peor.

“En ese momento me quedé en blanco, paralizado. Es un shock tremendo. Se me ocurrió no parar automáticamente porque era peligroso; por si venían autos y había llovido. Estaba todo el piso mojado, así que pude reaccionar bien y seguir la marcha”, agregó.

Inmediatamente se le vinieron a la mente sus dos hijos: un nene de 9 y una joven de 18 años. “Mi familia la verdad que quedó sorprendida también con lo que pasó. No lo pueden creer. Podría haber venido con mis hijos en el auto y hubiera sido una desgracia tremenda. La verdad, no tengo palabras para lo que hicieron”, dijo todavía consternado.

El lugar desde el que presuntamente arrojaron el caño (Sebastián Alonso)

Al día siguiente, la víctima decidió volver al lugar del hecho para recabar pistas que lo orientaran y así poder ayudar a esclarecer la situación. “Me fijé si alrededor había alguna estructura que tuviera ese tipo de caño, y si la lluvia o el viento pudieron haberlo desprendido. Pero no. Evidentemente, lo hicieron a propósito”, sentenció.

El trayecto por el túnel de la avenida es algo que hace todos los días que va a trabajar. Ramiro es músico de tango y toca con orquesta sinfónicas. Fue justamente por temas laborales que salió de su casa, un detalle azaroso que hizo que sus familia no lo acompañara.

Fue Ramiro quien removió el tubo que se clavó en el vidrio. Desde la compañía de seguros le dijeron que sólo se hacen cargo del parabrisas. Los daños internos del auto corren por su cuenta. “Estoy con una reevaluación interna importante. Me movilizó muchísimo lo que pasó; como que voy cayendo de a poco y, cada vez que veo las imágenes, me quedo más sorprendido. Fue un milagro”, contó y se sinceró: “Volví a nacer”.