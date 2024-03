Robo de bicicletas en CABA: en qué barrio las “enfrían”, y los secretos de un delito que crece y paga en dólares

El periodista Adrián Ventura contó como fue el robo

Tras el robo de la bicicleta a Adrián Ventura en el Paseo del Bajo porteño, este domingo asaltaron de igual manera a un familiar de Roberto García Moritán, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad y marido de Pampita, en la zona de Comodoro Py y se llevaron su rodado. Los casos se suman a una serie que permite perfilar en qué zonas operan los ladrones que proveen de ese tipo de vehículos a narcos y a otros compradores que las revenden. ¿Qué buscan? Bicicletas por encima del millón y medio de pesos.

El robo de bicicletas volvió a las noticias tras el ataque a Ventura. Investigadores detrás de los delincuentes que le robaron al periodista apuntan a un encubridor que residiría en la Villa 31, en el barrio de Retiro, indicaron fuentes del caso a Infobae. “No sabemos si participó del asalto, pero se trataría de la persona que compró la bicicleta, sabiendo que era producto de un delito”, detallaron.

El rodado en cuestión, una Benelli rodado 22 4.0 profesional de carbono, de color amarillo verdoso flúor, hoy valuada en más de 2 millones de pesos, no aparece. Una versión que circula en los pasillos de la villa indica que los autores del robo la habrían vendido a 400 dólares. Los detectives creen que la escondieron por la trascendencia mediática que tomó el caso que investigan agentes de la División de Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad. La causa, está a cargo del fiscal Marcelo Retes.

El asalto ocurrió cerca de las 8.15 del 2 de marzo pasado, cuando el periodista de TN circulaba por Ramón Castillo al 700, en el bajo autopista. En ese momento, una moto gris y amarilla de alta cilindrada, que se trasladaba del lado contrario de la avenida, se cruzó en su camino. Uno de los ocupantes bajó del vehículo y lo golpea. Ventura cayó al piso y el delincuente se fue andando en su bicicleta junto a la moto, según la víctima, en dirección a la Villa 31.

El punto en la Ciudad en el que le robaron al periodista

La caída le causó un fuerte dolor en el lado izquierdo del pecho y laceraciones en el codo y la mano izquierda al periodista.

En cuanto a los delincuentes que interceptaron a Ventura, poco se puede hacer por identificarlos. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona son poco nítidas y algunas del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) porteño no funcionan. Por último, los dispositivos de videovigilancia particulares están ubicados en puntos lejanos y no registraron el hecho, indicaron las fuentes.

No fue el único caso. Este domingo, un familiar de Roberto García Moritán, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad y marido de Pampita, sufrió un robo similar en la zona de Comodoro Py, también muy cerca del populoso asentamiento. Creen que la bicicleta tuvo el mismo destino que la del periodista.

Los detectives detallaron que otra de las zonas que suelen ser blanco de los ladrones de bicicletas es el exKDT (Kilómetro Distancia, tiempo), un circuito de ciclismo situado en Palermo, rodeado por Salguero, Avenida Costanera, Sarmiento y Lugones, frente al Aeroparque Jorge Newbery y Costa Salguero.

Foto de archivo: imagen aérea de un asentamiento de viviendas pobres conocido como Villa 31 en la ciudad de Buenos Aires (REUTERS/Agustín Marcarián)

¿Qué buscan? Bicicletas por encima del millón y medio de pesos. “Están a la caza. A veces están en auto, moto y hasta caminando. Suelen ser dos, pueden llevar un cuchillo o un arma de fuego, pero no es una constante”, indicaron. “Van tranquilos, miran, como si nada. De repente, ven el blanco y le dan. Después, uno de ellos se va en la bici andando hasta la villa, donde la venden en dólares en el momento”, agregaron.

“Ya saben dónde la colocan. Por ejemplo, en la banda de César Morán de La Cruz (NdR: un narco conocido como “El Loco César”) reducen todo. Están dentro de los posibles compradores, pero no son los únicos. La bici es un bien que, generalmente, no tiene papeles y esto, para ellos, es un golazo. Le cambian la etiqueta y listo”, explicaron. El próximo paso es revenderla por sitios como marketplace, tal como sucede con las computadoras que son robadas de las escuelas porteñas.

Otro modus operandi es cortar la cadena si el rodado está atado. Las bicicletas de alta gama no son el único botín que buscan los delincuentes dedicados a esta modalidad: también van detrás de las de la Ciudad. “Le dejan solo los cuadros que tendrían el GPS”, precisaron.

“Cambian los gobiernos y la inseguridad sigue siendo la misma”

Tras el robo, el conductor de TN y Radio Mitre decidió exponer lo que le pasó al aire y dijo que todo sucedió en cuestión de segundos: “De pronto, se bajaron de una moto y el de atrás me tiró con mucha fuerza al piso para llevarse la bicicleta, yo venía muy rápido y caí en el medio de la calle. Me golpeé muy mal”.

Y en seguida agregó: “¿Sabés qué me da bronca? Cambian los gobiernos y la inseguridad sigue siendo la misma”. A su vez, el periodista aclaró que fue “muy bien” atendido por la Policía y que sufrió fuertes heridas y raspaduras en las manos y el resto del cuerpo. “El golpe fue fatal. Me pasé la tarde en el sanatorio. Por suerte, no me pasó nada y no me fracturé nada. Tuve suerte de que no me pasó un camión por encima”, sostuvo.