Violento robo al periodista Adrián Ventura en Retiro: “Cambian los gobiernos y la inseguridad sigue siendo la misma”

Violento robo de motochorros al periodista Adrián Ventura en Retiro: “El golpe fue fatal. Me pasé la tarde en el sanatorio”

El periodista Adrián Ventura sufrió este fin de semana un violento robo en el barrio porteño de Retiro mientras andaba en bicicleta. “El golpe fue fatal. Tuve suerte de que no me pasó un camión por encima”, contó él mismo este domingo por la mañana.

Te puede interesar: Fuerte operativo en Retiro: desalojaron una feria ilegal en la que se vendían artículos robados

Fuentes policiales confiaron a Infobae que el episodio sucedió este sábado cerca de las 8 sobre la avenida Ramón Castillo al 700, a seis cuadras de la Comisaría Vecinal 1A, donde, más tarde, Ventura realizó la denuncia.

En su relato a los agentes de la Ciudad, según supo este medio, el periodista explicó que circulaba en su bicicleta cuando fue interceptado por dos motochorros, que lo empujaron al asfalto y luego le sustrajeron el rodado.

Te puede interesar: Detuvieron al sospechoso de haber asesinado a un papá de tres chicos para robarle la bicicleta en Mendoza

Durante la mañana de este domingo, el conductor de TN y Radio Mitre decidió exponer lo que le pasó al aire y dijo que todo sucedió en cuestión de segundos: “De pronto, se bajaron de una moto y el de atrás me tiró con mucha fuerza al piso para llevarse la bicicleta, yo venía muy rápido y caí en el medio de la calle. Me golpeé muy mal”.

El robo sucedió el sábado cerca de las 8 sobre la avenida Ramón Castillo al 700, a seis cuadras de la Comisaría Vecinal 1A

Y en seguida agregó: “¿Sabés qué me da bronca? Cambian los gobiernos y la inseguridad sigue siendo la misma”. A su vez, el periodista aclaró que fue “muy bien” atendido por la Policía y que sufrió fuertes heridas y raspaduras en las manos y el resto del cuerpo. “El golpe fue fatal. Me pasé la tarde en el sanatorio. Por suerte, no me pasó nada y no me fracturé nada. Tuve suerte de que no me pasó un camión por encima”, sostuvo.

Antecedentes

La semana pasada, Sebastián Villarreal, un hombre de 45 años de la ciudad de Córdoba, fue asesinado por dos motochorros que lo interceptaron a la salida de su casa para robarle la moto.

Te puede interesar: Un agente de la Policía de la Ciudad se resistió al robo de su moto en Llavallol: mató a un ladrón e hirió a otro

Los ladrones, según los primeros datos de la investigación, le dispararon dos veces en el pecho. Según contó a una vecina, la víctima les suplicó a los delincuentes que no lo mataran: “Tengo dos hijos, no me mates por favor”, dijo.

Sebastián Villarreal, la víctima

El ataque motochorro, que en los últimos meses ha tenido como víctimas a varios policías de civil en el Conurbano, tiene un caso resonante en la Ciudad: ocurrió a mediados de noviembre pasado en Recoleta, donde cuatro delincuentes a bordo de una moto llevaron a cabo un violento asalto contra un automovilista que circulaba por la avenida Córdoba.

En medio de un importante caudal de vehículos, el conductor del Volkswagen Golf de color azul fue sorprendido por cuatro ladrones que circulaban sobre dos motos. En cuestión de segundos, le rompieron los cristales y se apoderaron de un bolso con el efectivo. Al momento de escapar, uno de los delincuentes dejó caer algunos fajos de billetes en la calle.

Ataque motochorro en Recoleta

En el video, captado por un testigo ubicado en un supermercado a metros, se observa que el conductor se resistió dentro del auto, pero al ser atacado a golpes de puño por un ladrón robusto con la capucha de un buzo negro colocada, no pudo hacer mucho. Fue en ese momento que un cómplice con gorra negra logró retirar del auto el bolso con el dinero por la ventanilla trasera.

Por el hecho, se inició una causa de oficio calificada como averiguación de ilícito que quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49, a cargo del doctor Marcelo Ruilópez.