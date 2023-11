Femicidio en Córdoba: la horrorosa escena que relató un nene tras hallar a su hermana asesinada a puñaladas

Milagros Geraldina Reyes fue asesinada en su casa de la capital de Córdoba (Facebook)

Milagros Geraldina Reyes, de 16 años y madre de un bebé, fue encontrada asesinada en su casa del barrio Hermana Sierra de la ciudad de Córdoba. Estaba tirada en la cama, sin ropa, y con varias puñaladas en el cuerpo. Horas más tarde, su ex padrastro Dante Leonardo R. (35) quedó detenido tras ser señalado por un vecino como el presunto autor del femicidio.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, todo ocurrió alrededor de las 16 de este martes, en una vivienda ubicada en el pasillo Nº3 de la calle Gerardo Gritti, en la zona noroeste de la capital provincial.

Fue el hermano de 12 años de la víctima quien descubrió la escalofriante escena: a pesar de estar dormido, los llantos de su pequeño sobrino e hijo de “Yeral” -como la llamaban sus amigas a Geraldina-, lo despertaron. Al acudir a la habitación de la adolescente, el chico la halló desnuda y con numerosas heridas de arma blanca. “Estaba inconsciente y fría”, la describieron. Junto a ella, se encontraba su bebé envuelto en lágrimas.

Geraldina se había convertido en madre el 2 de agosto del año pasado. Tenía 15 años por entonces. Su hijo era su principal fuente de inspiración en sus posteos en redes sociales y era a quien describía como “el amor de su vida”. Fue el primero en reaccionar ante su ausencia.

Vanesa Domínguez habló sobre el crimen de su hija (El Doce TV)

Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre el hecho. Inmediatamente, agentes de la Policía de Córdoba arribaron al domicilio junto a personal de servicio de emergencias que constataron el fallecimiento de la adolescente.

Ese día, Vanesa Domínguez (38), madre de la víctima, se ausentó temprano de su hogar, alrededor de las 6:45, con destino a un centro de salud en el Barrio Alberdi, para acompañar a sus otros dos pequeños hijos, quienes tenían programada una intervención quirúrgica. Aunque todo transcurría con normalidad hasta la tarde del martes, nunca imaginó con lo que se encontraría al regresar.

“La llamaba y no contestaba, me atendió Ignacio y me dijo: ‘Mamá vení por favor, la Geral está tapada en sangre’”, explicó la mujer en declaraciones al medio local ElDoce.

Tras el femicidio, los vecinos señalaron a Dante Leonardo R., ex padrastro de la víctima, como el posible responsable de la muerte de Geraldina. “La Policía dice que él solo se entregó. Un vecino lo vio y dijo que él había salido del domicilio tapado en sangre. La mató brutalmente a mi hija, abusó de ella. No entiendo por qué”, expresó Vanesa.

Yeral era mamá de un niño de un año y tres meses (Facebook)

Además, en declaraciones a la prensa, la madre de la joven explicó que mantenía un mal vínculo con el sospechoso y que no tenían contacto desde hacía tiempo. “Pido justicia por la vida de mi hija porque no tuvo por qué habérsela arrebatado con 16 añitos. Mi hija tiene un bebé de un año y tres meses y está pidiendo su mamá. ¿Cómo le explicás a un bebé de un año y un mes que su mamá ya no está?”, concluyó Domínguez.

Inicialmente, la investigación recayó en manos de Jorgelina Gutiez, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Capital del Distrito 4º, Turno 6º. Luego, el expediente fue girado a la Fiscalía de Violencia Familiar del Turno 5º. Por estas horas, se esperaban los resultados de la autopsia del cuerpo, entre otras medidas en curso, consignaron fuentes judiciales a Infobae. Hasta el momento, se presume que Reyes recibió entre 8 y 13 puñaladas.

Por su parte, el sospechoso se encuentra momentáneamente detenido y debió ser trasladado a la Unidad Judicial de Homicidios para brindar su declaración.

La víctima en una foto con su papá (Facebook)

En redes sociales, familiares y amigas de la adolescente compartieron fotos y mensajes para exigir justicia por su muerte. “¿Por qué vos, Yeral? Cuidá a Bastián, que en paz descanses. Siempre te vamos a tener presente y te vamos a extrañar”, escribió una amiga cercana de la joven.