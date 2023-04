La Plata: detuvieron a una falsa médica que ejercía en su casa de City Bell

La falsa médica de La Plata atendía pacientes en su casa

Tras una investigación de casi un año, la DDI de la ciudad de La Plata detuvo en las últimas horas a una falsa médica que ejercía sin título y atendía pacientes en su casa ubicada en la localidad de City Bell.

Se trata de una mujer identificada como Gloria Chizzo que había sido denunciada en abril del año pasado por un hombre de 38 años —de quien no trascendió su identidad— que había asistido a una serie de consultas con ella debido a un problema de salud que atravesaba.

A modo de solución a su sintomatología, la sospechosa le había indicado un tratamiento. No obstante, con el paso del tiempo, el denunciante comenzó a inquietarse porque no veía mejoras en su afección. No solo eso, sino que al momento de remarcarle su preocupación a la doctora, ella demostraba una actitud de “desinterés”.

Disconforme con la atención brindada por la médica, que atendía sus consultas en una vivienda ubicada en las calles 21 y 466, el paciente decidió ir a ver a otro profesional de la salud que pudiera ayudarlo.

Al relatarle su historial y su experiencia con quien le había dado los primeros diagnósticos, el nuevo médico afirmó no conocer a la colega en cuestión. Además, le señaló que el tratamiento que le había indicado no era el acertado.

Estas dos cuestiones sumadas a la disconformidad inicial del hombre para con la atención brindada por Chizzo hizo que el hombre comenzara a sospechar de ella. En consecuencia, decidió realizar una denuncia, la cual fue radicada en la UFI N° 6 del departamento judicial de La Plata.

En el caso tomó intervención la DDI de la mencionada ciudad bonaerense, la cual dio inicio a una investigación que concluyó con un allanamiento en la vivienda de la sospechosa. Procedimiento que fue avalado por el juzgado de Garantías N°1.

En el mismo, los detectives secuestraron varios block de recetarios para psicofármacos y otro recetario de IOMA y constataron que la mujer ejercía la profesión con un título falso.

Por este motivo, los agentes procedieron a la detención de Gloria Chizzo , quien fue imputada por el delito por “falsificación o adulteración de documentos y usurpación de títulos y honores” y quedó a disposición de la Justicia.

Otra “falsa médica” en Neuquén

Días atrás, otra mujer fue detenida en las mismas circunstancias en la provincia de Neuquén por ejercer como médica con un título falso. Se trata de una mujer que estaba contratada por una conocida empresa que se dedica al servicio de atención domiciliaria.

La sospechosa fue arrestada tras una larga investigación. A partir de la información obtenida, se logró determinar que la doctora -de quien no trascendió su identidad- no estaba habilitada para trabajar y que lo hacía bajo un título ajeno. Además, se comprobó que también prestaba sus servicios en un establecimiento deportivo, donde atendía a sus socios.

En consecuencia, la Policía dio inicio a una serie de allanamientos, tanto en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, como en el del hombre que la había contratado en la compañía, ubicado en la localidad bonaerense de Moreno.

En esos procedimientos, se secuestró documentación y varios celulares que fueron examinados. Según informaron fuentes de la investigación, en los elementos había pruebas de “irregularidad constantes en los documentos referidos a una importante obra social”.

Asimismo, se halló una extensa lista de pacientes que habían sido atendidos en el último tiempo por personal de la empresa, plantilla en la que se encontraba la mujer ahora detenida; y ya se les tomó declaración para la causa.

