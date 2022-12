“Martín del Rio me da asco”: nueva indagatoria a la empleada doméstica del matrimonio asesinado en Vicente López

Ninfa Aquino se presentó nuevamente ante la justicia

Ninfa Aquino le debía algunas respuestas a la justicia. La empleada doméstica del matrimonio asesinado en Vicente López en agosto de este año, tuvo que presentarse esta mañana en la fiscalía que lleva la causa por pedido de los investigadores. Si bien el expediente por el doble crimen tiene un único detenido que es el hijo de la pareja, Martín del Rio, la mujer todavía no fue desvinculada y los fiscales quisieron escucharla una vez más.

Aquino habló durante una hora frente los fiscales Alejandro Musso, Marcela Semería y Martin Gómez y fue muy dura contra Del Rio hijo. Dijo que “le daba asco” por lo que había hecho, lo reconoció como el hombre que aparece en los videos y señaló un detalle en la vestimenta que hasta el momento nadie habia notado. Además, volvió a clamar por su inocencia.

Tal como contó Infobae, la citación de hoy tuvo un único objetivo: que Aquino aclare las declaraciones televisivas que su abogado brindó hace ya casi un mes. El letrado Hugo López Carribero dijo que su defendida tenía prueba irrefutable para asegurar que el caminante que aparece en los videos de las cámaras de seguridad es efectivamente Martin Del Río en función a la ropa que tenía.

En esa oportunidad, el abogado aclaró también que haría una presentación en los días siguientes. Cómo eso nunca sucedió, los fiscales efectuaron la citación para la indagatoria de esta mañana.

Según pudo conocer este medio, la mujer aseguró que no tiene dudas de que el caminante que se observa en las cámaras de seguridad llegando, y luego huyendo de la escena del crimen, es Martín Del Rio. “Lo reconozo por su forma de caminar que es igual a la de su padre”, señalo la mujer.

No fue la única referencia que hizo a los videos. Señaló dos cosas más, que resultaron importantes para los fiscales. Primero declaró que el buzo polar gris que el caminante lleva puesto al huir, le pertenencia a una de las víctimas, Enrique Del Rio. “Lo se porque lo lavaba todas las semanas, estoy completamente segura”, dijo. Además, marcó algo que había pasado inadvertido: esa prenda de abrigo tiene el cierre hasta la mitad. Durante la audiencia se hizo un zoom a uno de los videos y, efectivamente, ese detalle era verdadero.

Vale recordar que Aquino fue la primera detenida del caso, a las pocas horas de que los cuerpos de José Enrique del Rio y de Mercedes Alonso fueran encontrados baleados en el garage de la casona que compartían en Vicente López. La mujer había caído en una serie de contradicciones en su declaración, que llevaron a los fiscales Musso, Marcela Semería y Martín Gómez a ordenar su detención.

“En ese momento nos enteramos de que tardó dos horas en encontrar los cuerpos y curiosamente no notó el desorden que había en la casa. Por eso se ordenó la detención. Además, Martín Del Rio, el asesino que en ese momento era sólo un familiar afectado, la inculpó severamente”, rememora un investigador al dialogar con este medio.

El más pequeño de los Del Rio fue quien le dijo a los fiscales que la cartera tipo sobre de cuero rojizo hallada en la casa de la empleada, y de la cual la mujer tenía una foto borrada en el celular, era una “reliquia familiar” de más de 40 años, donde su madre ocultaba la llave de la caja fuerte de la casa. Sin embargo, los fiscales probaron que pertenecía a una colección de los años 2010/2011 de la firma “Prüne” y Aquino aclaró que su empleadora se la había obsequiado unos meses atrás.

Una de las cámaras claves para acusar a Martín Del Rio

Finalmente, Aquino fue liberada a las dos semanas del hecho cuando los investigadores posaron su mirada sobre Martín Del Rio. Sin embargo, la mujer no fue desvinculada a pesar de que su abogado lo solicitó en reiteradas oportunidades. Incluso, la mujer pidió un careo con el principal acusado que todavía no se produjo y probablemente no se realizará hasta el juicio oral.

La causa del doble crimen de Vicente López, investigada y resuelta en tiempo récord por los fiscales de San Isidro, será elevada a juicio oral en los próximos días. Es que el 24 de diciembre se cumplen los cuatro meses estipulados por la ley para que los investigadores soliciten la elevación. Si bien puede pedir una prórroga, todo hace creer que no lo harán. El debate oral podría producirse a finales del 2023.





