La historia violenta de “El Loco” Willing, el ex policía convertido en empresario acusado de intentar matar a su ex pareja

Carlos Willing tras ser detenido por la PFA.

Carlos Manuel Willing, “El Colifa”, “El Loco”, 44 años, con un domicilio registrado en la periferia de la villa Zavaleta, a pocas cuadras del Riachuelo, había sido parte de la Federal al menos desde 2014, para luego entrar en la Policía de la Ciudad. Se fue de la fuerza porteña en 2020 con el rango de oficial primero. Lo echaron. Todavía quedan fotos de Willing en su uniforme bordó.

Tal vez le fue mejor en su nueva vida. Se convirtió en empresario tras dejar la fuerza, se autodenominó director y presidente de una firma que lleva su apellido , dedicada al rubro de las telecomunicaciones e instalación de internet. En paralelo, estaba involucrado con otra empresa, con la que se lo vincula a un rojo deudor de más de tres millones de pesos en cheques sin fondo.

Ayer por la tarde, sus viejos compañeros de la Federal volvieron a encontrarlo. Se lo llevaron detenido. La jueza Paula González ordenó su captura por los delitos de tentativa de femicidio, coacción agravada, lesiones graves calificadas. La víctima: su ex pareja, una joven oriunda de Paraguay, de 29 años, beneficiaria de planes sociales.

Tras rastrearlo, lo encontraron finalmente en la esquina de Sucre y Garibaldi en Lomas de Zamora, vestido pulcramente, con el pelo recién cortado. “Empresario”, dijo cuando lo arrestaron. Los detectives de la brigada especializada en capturas complejas de la federal Federal se rieron por lo bajo, pero no mentía.

Willing con su uniforme de la Policía de la Ciudad.

El tormento al que sometió a su víctima duró meses, dicen fuentes del caso. La golpeaba y la amenazaba, hasta que la mujer finalmente logró realizar la denuncia en su contra en una comisaría. Se lo buscó en un primer momento, pero no se lo encontró. Un rastreo fino llevó a su nuevo domicilio: encontraron que vivía en Ciudad Oculta, en Villa Lugano. También, que tenía una nueva novia.

Esa novia estaba actualmente internada. Willing iba a visitarla al hospital José Estévez en la calle Garibaldi. El ex policía iba a diario.

Entonces, fueron por él. No se resistió mientras lo detuvieron en la vereda.

Primero fue trasladado a la Comisaría 1° en Lomas de Zamora, luego a la división Homicidios en San Telmo, a la espera del traslado para su indagatoria.

Video: el traslado de Willing tras su detención.

La captura del ex policía no es la única detención relevante que esta brigada realizó en los últimos meses. José Márquez, un docente de 30 años, fue asesinado de once puñaladas el 28 de junio de 2021 su casa de la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón. Los investigadores buscaron saber si se trató de un homicidio en ocasión de robo, uno de tantos en territorio bonaerense.

En junio cayó su presunto asesino. Germán Villarreal, alias “El Verdulero” Lo encontraron en Guernica, en su casa, a 17 cuadras de la escena del crimen. Al fin y al cabo no era un ladrón, no era una sombra en la noche. Villarreal y Márquez, dicen fuentes de la causa, se conocían, tenían un vínculo. Encerrado en una celda de la DDI de La Plata, “El Verdulero” lloró y confesó el crimen. Luego, se negó a declarar ante la fiscal Karina Guyot. Su llanto, en términos procesales, no sirvió de nada.

