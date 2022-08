Crimen en la estación de servicio de José C. Paz: dos nuevos detenidos y búsqueda contrarreloj de un quinto sospechoso

El sospechoso más buscado por el crimen de Adrián Bustamante, asesinado a golpes en una estación de servicio de José C. Paz

Dos sospechosos, uno menor de edad, fueron capturados este jueves, acusados de haber formado parte del grupo que asesinó a golpes y a pedradas a Adrián Bustamante el 10 de julio pasado en una estación de servicio del partido bonaerense de José C. Paz.

Así ya son cuatro los detenidos, mientras se intensifican las tareas para poder identificar a un quinto agresor, cuya imagen ilustra esta nota. “Incluso, la querella evalúa pedir que se ofrezca una recompensa” , dijeron fuentes con acceso al expediente a Infobae.

“Uno de los detenidos fue arrestado esta madrugada en San Miguel durante una serie de allanamientos. El menor fue atrapado este jueves también, pero alrededor de las 16 y ya está a disposición de la Justicia de Responsabilidad Juvenil de San Martín”, contaron las fuentes consultadas por este medio.

El fiscal Raúl Mateo Guidoni es quien se quedó con el expediente del menor detenido. En tanto, el mayor arrestado fue identificado como Franco ‘Pecoso’ Brizuela, de 23 años. “Los otros dos que ya estaban detenidos aseguraron que no fueron quiénes lo mataron”, explicaron.

Video: el momento previo al ataque

La búsqueda ahora está centrada en un quinto sospechoso, al que le endilgan haber sido que le dio el piedrazo fatal a la víctima y que en las imágenes se lo ve con buzo rojo. Los investigadores, bajo las órdenes del fiscal Carlos Hermelo, titular de la UFI 18 de Malvinas Argentinas, tienen su imagen pero no han podido identificarlo.

Incluso, le pidieron colaboración a la Policía Federal para ver si lograban ponerle nombre y apellido al sospechoso de buzo rojo pero las noticias no fueron alentadoras: “Las fotos no tienen la calidad necesaria” , detallaron. Ante esto, Matías Morla, abogado de la familia de la víctima, pedirá que el Ministerio de Seguridad Bonaerense ofrezca recompensa para quien aporte algún dato que permita su captura .

Lo cierto es que el caso ha sufrido sus contratiempos. El fiscal Hermelo fue ungido con el caso en reemplazo de su colega que había iniciado la investigación, Silvia Bazzani. La funcionaria judicial fue removida de la causa tras las quejas de la familia de la víctima sobre las demoras en la causa.

Para Morla, los videos de las cámaras de seguridad son “contundentes” y muestran que a “Adrián le pegaron en el piso entre varias personas e incluso le siguieron pegando cuando ya estaba inconsciente” .

Adrián Bustamante junto a su familia

El crimen ocurrió el domingo 10 de julio por la madrugada en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta 197) y la calle Julián Martel y casi toda la secuencia quedó filmada tanto por la cámara de seguridad del lugar como por las del Municipio. Así, todos los implicados quedaron registrados.

En una entrevista que brindó a Infobae, Ada, la viuda de Adrián, relató que recuerda con profundidad los momentos previos al ataque. A la absurda discusión que dio origen a la tragedia y que, según dijo, su marido siempre quiso evitar que hubiese una pelea entre sus amigos y los jóvenes.

Esa noche la pareja fue a festejar un cumpleaños a una pizzería, propiedad de un conocido. Cuando el matrimonio estaba por irse a su casa, uno de los amigos fue increpado por dos jóvenes arriba de una moto. “Flaco, váyanse ya”, le dijo Adrián según contó su viuda.

“Pero ahí uno de los chicos le tiró un vaso de cerveza a mi marido en el pecho y en la cara. Eso lo enojó mucho”, detalló la mujer. La reacción del hombre no se hizo esperar. Empujó en el pecho al agresor y lo tiró para atrás. El joven salió corriendo y cruzó la ruta hasta el kiosco donde estaba el resto del grupo.

Adrián tenía 48 años

Pasaron algunos minutos hasta que de repente el gesto de una amiga del grupo alertó a todos de lo que estaba por pasar. Contó Ada: “Se tomó la cabeza y nos dijo: ‘Por favor, chicos, vámonos porque estos chicos nos van a matar. Mirá lo que tienen en la mano’. Me doy vuelta. Eran como 15 o 20. Todos tenían algo en la mano y estaban corriendo hacia nosotros”.

Bustamante decidió quedarse. “Me dijo,´yo me quedo, andate’. Yo ahí recibí una piedrazo en la espalda y me cubrí de la lluvia de piedras con una campera. Me volví al auto”, recordó Ada y explicó: “Eran cuatro contra veinte”. En ese contexto mataron a Bustamante.





SEGUIR LEYENDO