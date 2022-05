Citaron a declarar a otra médica por la denuncia contra Sebastián Villa

Caso Sebastián Villa: citaron a declarar a otra médica

A partir de la denuncia por violación contra Sebastián Villa, la justicia citó a declarar a la doctora Alejandra Legrand debido a que fue la responsable de atender a la víctima. Junto a ella se encontraba una médica residente quién ahora fue citada para prestar testimonio. Su rol será determinante para el futuro judicial del futbolista.

El pasado martes la ginecóloga Legrand del Hospital Penna declaró en la causa por violación contra Villa debido a que fue quién atendió a la denunciante. Si bien indicó que no recordaba a la mujer, sí reconoció que en el certificado de asistencia estaba su firma.

Legrand aclaró que la denunciante no presentaba una lesión compatible con una violación y remarcó que debido a dolores en la zona genital se le realizó un “examen ginecológico normal”. A su vez, la profesional reveló que al momento del examen médico estaba junto a una médica residente.

Tras dar el nombre de dicha persona, la médica también deberá declarar en la causa. De esa manera, los fiscales esperan certificar los dichos de la primera doctora y a partir de allí, se determinará si llaman a declaración indagatoria a Sebastián Villa.

En el marco de la causa, también fueron citados a declarar otros dos testigos. Uno se trata de un vecino que la noche del 26 de junio del 2021 habría llamado a la policía debido a que escuchó gritos de auxilio por parte de una mujer que se encontraba en la casa del jugador de fútbol. Y la otra persona sería el policía que acudió al country Venado.

El vecino declarará el próximo lunes y su palabra será significativa en la causa, en especial, porque días atrás se conoció un chat donde Sebastián Villa le decía a la denunciante que ya “había arreglado con el vecino por el llamado a la policía”.

Fragmento de la pericia a la víctima

Si bien en el certificado de asistencia la doctora definió que la denunciante no presentaba una lesión compatible con una violación, el informe victimológico compromete al jugador xeneize. A partir del análisis psiquiátrico se definió que la víctima tiene características propias de “las mujeres víctimas de delitos sexuales”.

El informe fue efectuado por una psicóloga y una asistente social, quienes indicaron que la víctima cuenta con un discurso claro pero “se la observa angustiada, llora en varios tramos”. Además, a partir de sus dichos se establece que las acciones denunciadas “habrían vulnerado su derecho a decidir, por medio de coerción, uso de la fuerza y en el marco de la confianza de la relación de pareja que mantenían”.

Entre las secuelas que la mujer presenta y que son similares al de víctimas de delitos sexuales, se encuentran “el silencio guardado por vergüenza, miedo, temor a salir a la calle, trastornos de sueño, de alimentación, restricción de su vida social, abandono del trabajo, demora en la realización de la denuncia”, detalla el documento realizado por los peritos.

A partir de la declaración de la joven de 26 años, los especialistas confirmaron que se detectó un “trastorno por estrés post traumático”. Para evitar la revictimización de la mujer, la justicia definió que no vuelva a declarar las situaciones vividas. Aún así, trascendieron algunos hechos que mencionó en la denuncia y que reflejan el vínculo que tenía con el jugador colombiano.

“Me celaba con las mismas personas que él me presentaba. Me cubría con su ropa, si llevaba algo escotado. Me hacía quitar el labial, si lo consideraba muy llamativo”, detalló en su declaración contra Sebastián Villa. Actualmente, el jugador se encuentra en libertad y de hecho, el pasado domingo jugó en la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Luego de las declaraciones que se concretarán en los próximos días, la justicia definirá si es llamado a indagatoria.





SEGUIR LEYENDO: