“Chocamos acá, había un tren”: el audio que envió el conductor de la línea San Martín tras el impacto en Palermo

Los audios del maquinista del tren del choque de la línea San Martín

Apenas pocos minutos habían pasado del choque de trenes de la línea San Martín en el barrio porteño de Palermo, cuando el conductor de la formación de pasajeros que impactó contra una locomotora se comunicó por primera vez con sus compañeros para informar sobre lo sucedido en las vías. Lo hizo a través de un audio al que accedió Infobae, el cual fue enviado vía WhatsApp a los señaleros de campo.

“Control chocamos acá”, comienza diciendo el hombre en el mensaje de 52 segundos. Este fue mandado en la mañana de este viernes a los trabajadores del control, quienes son los encargados de enviar las autorizaciones para avanzar por la vía. Luego, continúa especificando el lugar donde sucedió el episodio: “Nos notificaron en Ocampos y chocamos acá, kilómetro 5 casi. Había un tren”.

En el audio, que es una conversación entre el maquinista del tren y un interlocutor, sigue: “Sí, sí, conductor, ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que sé, le estoy llamando a la auxiliar de Palermo que consigue la vía”.

Y concluye con una advertencia para el resto: “Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí, sí, ahí me dieron la libranza, la 25, no sé si tomaste. Lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía. 9 6 4 tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente”.

Choque de trenes en Palermo

El choque, que ocurrió poco después de las 10 de la mañana, rompió la monotonía de la mañana porteña: el accidente entre la formación con pasajeros y la locomotora que llevaba un furgón vacío minutos generó momentos de tensión y causó que 30 personas fueran trasladadas a distintos hospitales porteños. Además, otras 70 fueron asistidas en el lugar, aunque sin revestir heridas de consideración.

En cuánto a las hipótesis sobre las causales del impacto, las primeras informaciones aseguran que el accidente se produjo 100% por una falla humana en el marco de la falta de funcionamiento del sistema automático de señalización.

Fuentes del sector afirmaron a Infobae que el maquinista que conducía la formación con pasajeros recibió la autorización para circular por esa vía, pese a que se encontraba en el camino la locomotora detenida. La notificación para avanzar los conductores la recibieron de manera escrita, ya que desde hace 10 días no hay señalización producto del robo de cables y estos no se reparan por falta de repuestos.

La formación de la línea San Martín impactó a la altura de Dorrego y Figueroa Alcorta

“Hace 10 días que están sin señales, entonces se va dando vía por escrito. Al no andar el circuito automático, se va haciendo de forma humana. Enviaron una locomotora con un furgón y atrás le dieron vía libre a la formación con pasajeros. Y ahí se da el impacto”, confirmaron las fuentes.

Precisamente el señalero de campo que da la autorización al auxiliar de la estación Palermo para habilitar la circulación de la formación con pasajeros confirmó a este medio esa información y subrayó que la falta de funcionamiento del sistema automático de señales, por el robo de cables, genera grandes dificultades. “En un funcionamiento normal, habiendo señales, esto no hubiera pasado”, dijo.

Cómo fue el choque

Dos trenes chocaron esta mañana, a las 10:31, en el barrio de Palermo, a la altura del puente ubicado en Dorrego y Figueroa Alcorta. El SAME emitió una alerta roja y desplegó un gran operativo en la zona: treinta personas fueron trasladadas con distintos tipos de lesiones. Otras 70 personas fueron evaluadas en el lugar del impacto, pero se determinó que no era necesario hospitalizarlas.

“La formación fue totalmente evacuada y los heridos fueron trasladados a los Hospitales Fernández, Pirovano, Rivadavia, Santojanni, Durand, Tornú, Ramos Mejía y Gutiérrez”, informaron fuentes oficiales. Un efectivo de la Policía que iba a bordo del tren fue derivado al Churruca.

De los cuatro maquinistas involucrados en el choque, solo uno debió ser hospitalizado.