Mendoza: una nena recibió un disparo en el abdomen al quedar en medio de un tiroteo y está grave

La menor baleada quedó internada en el Hospital Notti

A menos de una semana del asesinato de Tiago Nicolás Melchori, el chico de 5 años que fue baleado en la puerta de su casa en Guaymallén, Mendoza, conmueve la noticia de otra menor herida de un disparo: la víctima fue una nena de 11 años, que recibió un tiro el abdomen cuando quedó en medio de un tiroteo a metros de su vivienda en la localidad de Godoy Cruz. Está internada en terapia intensiva.

“Le dieron a mi nieta en la zona el apéndice, la operaron y no pudieron sacarle la bala, pero evoluciona bastante bien. Pido que se haga justicia” , dijo Liliana Morillas, abuela de la menor atacada.

El ataque ocurrió alrededor de las 19.30 de este martes en el cruce de Soler y Perón, del barrio La Estanzuela, ubicado a unos siete kilómetros de la capital mendocina. En ese momento, la niña jugaba con amigas en la puerta de su casa y a unos metros suyo, se encontraba un joven, identificado como K.P., a quien iban dirigido los disparos.

Según contó K.P., antes de la balacera él observó pasar por el lugar con una moto 150cc, tipo enduro y de color negro, a un hombre que conocía y con quien había tenido algunos problemas. De acuerdo al relato del testigo, minutos más tarde este sospechoso regresó al lugar aunque esta vez acompañado de uno de sus hermanos. Ambos se detuvieron en una esquina y empezaron a dispararle. Uno de los balazos terminó impactando en el abdomen la menor.

Al escuchar las detonaciones, los familiares de la nena salieron a la calle y fue entonces que la encontraron herida. La trasladaron de inmediato al Centro de Salud N°168 del barrio La Estanzuela, donde el personal sanitario le realizó las primeras curaciones. Luego, fue derivada al Hospital Humberto Notti. Allí quedó internada bajo observación tras ser operada.

K.P. quedó a disposición de la Justicia y también su padre. Es que una hora después del tiroteo los investigadores fueron alertados sobre la presencia sospechosa de un automóvil Bora VW en el cruce de Perón y Trenque Lauquen, a pocas cuadras de la balacera que terminó con la nena herida, y de un hombre que lo custodiaba.

El ataque sucedió en inmediaciones al cruce de las calles Soler y Perón, del barrio La Estanzuela

Los policías llegaron a ese lugar y en el interior del auto encontraron y secuestraron dos armas de fuego de calibre 9 milímetros, una pistola automática, cuatro cargadores calibre 9 milímetros, 156 cartuchos calibre .22 y dinero en efectivo. Y al corroborar la identidad del custodio del coche se dieron cuenta de que se trataba del padre de K.P. Se sospecha que intentaba cobrar venganza del ataque a su hijo.

El caso es investigado por la fiscal de Homicidios de Mendoza Andrea Lazo y por estas horas la Policía busca al autor de los disparos identificado por K.P..

El tiroteo que culminó con la menor heridad ocurrió días después del homicidio de Tiago Melchori. El sábado pasado, el chico de 5 años estaba junto a sus familiares en la puerta de su casa, la número 13 de la manzana “A” del Barrio Pedro Molina de Guaymallén. En ese momento, dos personas pasaron por el frente de la vivienda y se saludaron con el papá del chico antes de seguir camino. Por motivos que se investigan, cuando llegaron a la esquina dispararon: el balazo dio en el tórax del niño y lo mató.

Tiago Melchori tenía 5 años. Lo mataron de un tiro en la puerta de su casa de Guaymallén, Mendoza

Posteriormente el autor del balazo fue detenido: se trata de Mario Enrique Flores, de 23 años y apodado “Champol”, con un frondoso prontuario.

Todavía no está claro por qué abrió fuego y si Tiago era destinatario de su ataque. Una de las hipótesis es que se le haya escapado el tiro. Otra línea que surgió durante la investigación fue la de una posible venganza personal contra Juan Carlos, el papá del chiquito asesinado, ya que tendría una relación sentimental con la ex pareja de “El Champol”. Aunque esto fue descartado por el propio Juan Carlos: “Él sabía lo que hacía, tiró por tirar. Vio que estaban los niños jugando y que nosotros estábamos en la mesa. Lo hizo por tirar, no tenía ningún conflicto con él”, aseguró el hombre.

