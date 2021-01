Clausuraron el boliche de Mar del Plata donde atacaron brutalmente a un joven de 20 años

Matías Montín debió ser internado en terapia intensiva en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata (Foto Instagram)

Este martes cerca de la medianoche, Bomberos de la Policía de la provincia de la Buenos Aires clausuraron el boliche Ananá ubicado en el Complejo Normandina, en la zona de Playa Grande de Mar del Plata donde un joven de 20 años fue brutalmente agredido a botellazos en la cabeza. Por las heridas, Matías Montín, debió ser internado en terapia intensiva en el Hospital Privado de la Comunidad de esa ciudad.

Pasadas las 23:45 del martes, fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron que “personal del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas de la provincia de Buenos Aires (ReBa) y personal del ReCap se encuentran clausurando y desalojando este boliche en esta ciudad balnearia”.

El procedimiento se realizó por la infracción 39 de la Resolución Ministerial 2740/03 que indica: “Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberán cumplir con las prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o cosas”.

Por el ataque a Montín, fueron detenidos hace algunas horas en un control policial caminero a la altura de la localidad bonaerense de Zárate dos hombres, con domicilio en Rosario, que regresaban a esa ciudad santafesina en un auto de alta gama. Uno de ellos es el hijo del jefe de la barrabrava de Rosario Central. En las próximas horas, ya nuevamente en Mar del Plata, serán indagados por el fiscal Paulo Cubas.

El violento hecho ocurrió durante la madrugada del martes en el boliche de la ciudad balnearia, ahora clausurado. Montín, oriundo de Haedo, en la zona oeste del conurbano bonaerense, fue brutalmente herido tras recibir un botellazo en la cabeza, luego de una pelea entre dos grupos que se encontraban en el lugar.

Según afirmaron fuentes del caso, la discusión se generó a la salida del baño con los otros turistas, quienes habían llegado algunos días desde la ciudad santafesina. El enfrentamiento continuó en la zona VIP del boliche, en donde tras la disputa a golpes de puño se arrojaron vasos y botellas de champagne.

Francisco, uno de los amigos de Montín que se encontraba en el complejo cuando acontecieron los hechos, relató que “estábamos en la misma burbuja y cuando fuimos a querer solucionar el problema, a tranquilizar todo, nos acercamos a este grupo de chicos y le rompen un botellazo en la frente”.

“Cuando vi que cayó al piso me tiré encima de él para que no le pegaran más. La gente de seguridad llegó, el grupo de pibes se fue y no supimos más nada”, agregó el joven.

Por estas horas, Montín permanece internado en terapia intermedia en el Hospital Privado de Comunidad, lugar al que fue trasladado tras sufrir una conmoción cerebral por el golpe recibido.

El joven tiene un coágulo entre el cerebro y el cráneo y los médicos se mantienen alerta por la evolución del hematoma. A partir de la reconstrucción del hecho mediante testigos, no se habría tratado de una agresión en inferioridad numérica contra Montín, tal como le ocurrió a Fernando Báez Sosa hace un año atrás en Villa Gesell, sino el saldo de una pelea entre grupos.

El boliche Ananá funciona bajo la modalidad de after beach y abre sus puertas todos los días de 19 a 1 de la mañana. El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se comunicó con Carlos Montín, padre de la víctima, para ponerse a disposición. El caso está en manos del fiscal Cubas, quien solicitó las filmaciones del vip para identificar con más claridad lo sucedido durante los disturbios y saber quiénes y cómo participaron.

