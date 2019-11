-No fue su pasado lo que me alejó de seguir visitándolo en la cárcel. Es que tomé conciencia de que mi trabajo había terminado en el lugar y sentía cierta manipulación de su parte. Fue eso lo que hizo que cortara el diálogo. Me regaló una silla alta para bebé, de madera, que había elaborado en la carpintería. “¿Qué otra cosa necesitas?, me dijo y eso me alertó de que estaba por adquirir algún tipo de deuda con él. No era un preso común y corriente. En nuestras charlas me contó que en su celda tenía una computadora y con acceso a Internet. Eso me llamó la atención y por supuesto el Servicio Penitenciario siempre lo negó.