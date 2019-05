El pareo y la toalla que llevaba Lola fueron eventualmente encontrados. Tenían sangre, que no era de Lola, sino de alguien más. Los 40 detenidos en la causa fueron analizados. A esa sangre nunca se le encontró un dueño, uno de los mayores enigmas en la historia policial latinoamericana reciente. "¿Esa sangre es del asesino? Es una pregunta que siempre nos hacemos y pensamos cuán veraz es esa mancha porque la mochila aparece muchos días después, casi justo cuando la actual jueza asume en la causa. No sé si no fue plantada", dijo la madre de Lola después del crimen.