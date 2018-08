Según los estudios que maneja el funcionario, entre los grupos de reclusos que practican deportes en las Unidades, el 43% de repitencia en el delito se reduce a un 13%. Baric lo explica así: "El deporte les enseña básicamente el respeto por las reglas. Si no las cumplen, tienen una sanción. Hay una persona dentro del terreno de juego que imparte las órdenes y que debe ser escuchada que es el árbitro. Y esa premisa de respeto, la utilizan luego en su vida intramuros y la llevan al exterior. Así –entiende el subsecretario- comienzan a respetar las reglas, al árbitro, a sus vecinos, a sus compañeros. Y saber que si esas reglas no son respetadas, van a tener una consecuencia".

Los presos en la provincia de Buenos Aires seguirán aumentando. Al menos por ahora. Esa es una realidad que se palpa en las calles. Para evitar que la cifra de internos no siga superpoblando las celdas, el gobierno bonaerense terminará de construir en diciembre una nueva cárcel en la localidad de Campana para alojar a 650 internos.