En tanto, una hermana del joven, llamada Vanessa, afirmó que se enteró por una vecina que vio al joven tirado. "Cuando se escuchó el tiro, salieron todos corriendo, también mi hermano. Mi vecina ve ahí a mi hermano tirado. No es ningún delincuente, iba a hacer un trámite, la ligó él. No hubo policías en ese momento del asalto. A mi hermano lo mató un ladrón. El señor que estaba tirado no tenía armas", contó.