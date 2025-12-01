Sociedad

Un motociclista corría una picada y terminó incrustado en el parabrisas de una camioneta con múltiples fracturas

Ocurrió en Tres Arroyos. El joven de 22 años impactó con el lateral del acompañante de una Ford F 100, fue trasladado de urgencia al Centro Municipal de Salud, donde fue operado

Guardar

Un joven motociclista de 22 años chocó contra una camioneta y quedó dentro del parabrisas tras una carrera ilegal en Tres Arroyos. La escena, registrada por cámaras de seguridad, mostró el tránsito vertiginoso de dos motocicletas a gran velocidad sobre la Avenida Aníbal Ponce al 1100. El conductor, identificado como J.E., circulaba junto a otra moto cuando colisionó con el lateral del acompañante de una Ford F-100.

El choque, que sucedió el domingo por la noche frente al destacamento del CPR (Comando de Prevención Rural), movilizó inmediatamente a efectivos de la policía municipal, quienes cortaron el tránsito en la zona. Se preservó el área a la espera del parte médico que confirmaría la gravedad del hecho y posibles actuaciones judiciales.

El conductor de la camioneta, relató en diálogo con La Voz del Pueblo: “Los chicos venían corriendo picada, no los vi, la verdad fue todo rápido”. Las imágenes muestran a ambos motociclistas desplazándose a alta velocidad por el tramo Alem–Libertad, hasta que uno de ellos, Escudero, chocó contra la Ford F-100, lo que provocó que saliera despedido y quedara sobre el capot, fracturando el parabrisas del vehículo.

El accidente ocurrió frente al
El accidente ocurrió frente al destacamento del CPR en la Avenida Aníbal Ponce al 1100

La respuesta de los equipos de emergencia fue inmediata. Agentes policiales, personal de tránsito y una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), dependiente del Centro Municipal de Salud, arribaron al lugar pocos minutos después del incidente.

J.E. fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano, donde, según datos recogidos por La Brújula 24, le diagnosticaron una fractura expuesta de tobillo, fractura de cadera, fractura de muñeca y politraumatismo de tórax. Fuentes sanitarias indicaron que el joven debió ser intervenido quirúrgicamente durante la noche.

Las cámaras de seguridad captaron
Las cámaras de seguridad captaron la secuencia en la que las motos circulaban a alta velocidad antes del impacto (Fotos: La Brújula 24)

El área del siniestro continuó bajo custodia de la policía en las horas posteriores, a la espera del desarrollo del parte médico oficial de J.E.. La evolución clínica del motociclista dependerá la calificación judicial del hecho.

Corrían picadas borrachos en Comodoro Rivadavia y no provocaron una tragedia de milagro

Un violento choque frontal sobre la avenida Ítalo Dell’Oro al 800, en la llamada curva del Hospital Militar de Km. 8, puso en alerta el sábado a las autoridades de Comodoro Rivadavia y expuso nuevamente el riesgo de las carreras clandestinas y el consumo de alcohol al volante.

El saldo fue de dos personas hospitalizadas y la confirmación de que dos de los conductores implicados manejaban con altos niveles de alcohol en sangre.

El estado en que quedaron
El estado en que quedaron el Volkswagen Vento y el Volkswagen Bora que chocaron el sábado último en Comodoro Rivadavia (ADN Sur)

El siniestro ocurrió poco después de las 15:15 del sábado. Según informaron fuentes policiales al medio local ADN Sur, todo se originó cuando un Volkswagen Bora y un Chevrolet Corsa se desplazaban a alta velocidad desde el sector oeste, presuntamente corriendo una “picada”.

Al intentar tomar la curva, el conductor del Volkswagen Bora, un joven de 22 años, perdió el control del vehículo. Este se cruzó al carril contrario y colisionó de frente contra un Volkswagen Vento que circulaba en sentido opuesto, conducido por una mujer de 47 años.

Las consecuencias del violento choque no se limitaron a los daños materiales: ambos conductores sufrieron lesiones, que obligaron a una intervención médica inmediata.

El servicio de emergencias 107 arribó de manera casi simultánea con el personal de Tránsito Municipal.

El joven conductor fue derivado al Hospital Regional, mientras que la mujer fue trasladada al Hospital Alvear para una evaluación más profunda de sus heridas. Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre la evolución clínica de ambos pacientes.

La intervención de Tránsito Municipal permitió determinar rápidamente la presencia de alcohol en sangre en dos de los conductores involucrados. El joven que conducía el Chevrolet Corsa, de 19 años, registró 2,39 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el conductor del Volkswagen Bora dio positivo por 2,08 g/l. Ninguno de los valores se encuentra dentro de los límites permitidos por la legislación vigente.

Temas Relacionados

Picadas ilegalesChoquesTres ArroyosSiniestros vialesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuáles son las señales de tránsito y qué significan

Conocer los distintos tipos de marcaciones en calles y rutas permite evitar accidentes, respetar normas y circular de forma ordenada, desde advertencias de peligro hasta indicaciones turísticas y restricciones de velocidad

Cuáles son las señales de

La playa que queda a cuatro horas de Buenos Aires con una reserva ecológica reconocida por la UNESCO

Un enclave natural que invita a descubrir senderos, playas y actividades sustentables en la costa atlántica

La playa que queda a

Un camionero dijo que lo engañaron en la ruta pero era una puesta en escena para quedarse con la carga: el detalle que lo delató

El chofer del vehículo había denunciado haber sido raptado y liberado por los supuestos ladrones. Sin embargo, quedó detenido junto a dos cómplices

Un camionero dijo que lo

Los chats de los acusados de vender fentanilo ilegal en Argentina: quiénes lo compran

Una causa investigada por la PROCUNAR reveló una red de comerciantes y envíos por encomienda desde Misiones a CABA. El vínculo del caso con HLB Pharma

Los chats de los acusados

“Entramos a trabajar, no a sobrevivir”: golpearon y quemaron con mate cocido a docentes de una escuela de Malvinas Argentinas

El violento episodio ocurrió en la E.P. N° 29 de Grand Bourg. Las víctimas realizaron la denuncia y publicaron un comunicado en redes

“Entramos a trabajar, no a
DEPORTES
El filoso posteo de Hernán

El filoso posteo de Hernán López Muñoz tras la eliminación de Argentinos Juniors frente a Boca

Otra vez en el ojo de la tormenta: el peligroso tackle del jugador inglés que desató el escándalo ante Los Pumas

Una figura del Barcelona pidió un tiempo fuera del equipo por su salud mental: “Ahora no está preparado para jugar”

El delantero top que habría sido ofrecido a River Plate en el inicio del mercado de pases

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

TELESHOW
La confesión de Susana Roccasalvo,

La confesión de Susana Roccasalvo, en Masterchef Celebrity, sobre su vida privada

Wanda Nara mostró su “casa soñada” en Nordelta y sorprendió un detalle ligado a Mauro Icardi y la China Suárez

Chechu Bonelli habló del escándalo por su separación de Darío Cvitanich: “Hubo una reacción que no estuvo buena”

El sentido posteo de Camilota a 14 años de la muerte de su mamá: “Te extraño todos los días”

Se frenó la construcción de la casa de los sueños frente al mar de Luciano Castro y Griselda Siciliani

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia de Azerbaiyán ordenó

La Justicia de Azerbaiyán ordenó prisión preventiva para el principal líder opositor Alí Karimli

Terror en Haití: al menos 12 muertos y decenas de casas incendiadas tras un nuevo ataque de pandillas

Los halcones americanos ganan terreno como aliados inesperados de los huertos de cerezas en Estados Unidos

Bolivia eliminó el requisito de visado para turistas de Estados Unidos y de otros seis países

Zelensky prevé una reunión crucial con Trump en medio de las negociaciones para un acuerdo de paz para Ucrania