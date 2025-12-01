Un motociclista corría una picada y terminó incrustado en el parabrisas de una camioneta con múltiples fracturas

Un joven motociclista de 22 años chocó contra una camioneta y quedó dentro del parabrisas tras una carrera ilegal en Tres Arroyos. La escena, registrada por cámaras de seguridad, mostró el tránsito vertiginoso de dos motocicletas a gran velocidad sobre la Avenida Aníbal Ponce al 1100. El conductor, identificado como J.E., circulaba junto a otra moto cuando colisionó con el lateral del acompañante de una Ford F-100.

El choque, que sucedió el domingo por la noche frente al destacamento del CPR (Comando de Prevención Rural), movilizó inmediatamente a efectivos de la policía municipal, quienes cortaron el tránsito en la zona. Se preservó el área a la espera del parte médico que confirmaría la gravedad del hecho y posibles actuaciones judiciales.

El conductor de la camioneta, relató en diálogo con La Voz del Pueblo: “Los chicos venían corriendo picada, no los vi, la verdad fue todo rápido”. Las imágenes muestran a ambos motociclistas desplazándose a alta velocidad por el tramo Alem–Libertad, hasta que uno de ellos, Escudero, chocó contra la Ford F-100, lo que provocó que saliera despedido y quedara sobre el capot, fracturando el parabrisas del vehículo.

El accidente ocurrió frente al destacamento del CPR en la Avenida Aníbal Ponce al 1100

La respuesta de los equipos de emergencia fue inmediata. Agentes policiales, personal de tránsito y una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), dependiente del Centro Municipal de Salud, arribaron al lugar pocos minutos después del incidente.

J.E. fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano, donde, según datos recogidos por La Brújula 24, le diagnosticaron una fractura expuesta de tobillo, fractura de cadera, fractura de muñeca y politraumatismo de tórax. Fuentes sanitarias indicaron que el joven debió ser intervenido quirúrgicamente durante la noche.

Las cámaras de seguridad captaron la secuencia en la que las motos circulaban a alta velocidad antes del impacto (Fotos: La Brújula 24)

El área del siniestro continuó bajo custodia de la policía en las horas posteriores, a la espera del desarrollo del parte médico oficial de J.E.. La evolución clínica del motociclista dependerá la calificación judicial del hecho.

Corrían picadas borrachos en Comodoro Rivadavia y no provocaron una tragedia de milagro

Un violento choque frontal sobre la avenida Ítalo Dell’Oro al 800, en la llamada curva del Hospital Militar de Km. 8, puso en alerta el sábado a las autoridades de Comodoro Rivadavia y expuso nuevamente el riesgo de las carreras clandestinas y el consumo de alcohol al volante.

El saldo fue de dos personas hospitalizadas y la confirmación de que dos de los conductores implicados manejaban con altos niveles de alcohol en sangre.

El estado en que quedaron el Volkswagen Vento y el Volkswagen Bora que chocaron el sábado último en Comodoro Rivadavia (ADN Sur)

El siniestro ocurrió poco después de las 15:15 del sábado. Según informaron fuentes policiales al medio local ADN Sur, todo se originó cuando un Volkswagen Bora y un Chevrolet Corsa se desplazaban a alta velocidad desde el sector oeste, presuntamente corriendo una “picada”.

Al intentar tomar la curva, el conductor del Volkswagen Bora, un joven de 22 años, perdió el control del vehículo. Este se cruzó al carril contrario y colisionó de frente contra un Volkswagen Vento que circulaba en sentido opuesto, conducido por una mujer de 47 años.

Las consecuencias del violento choque no se limitaron a los daños materiales: ambos conductores sufrieron lesiones, que obligaron a una intervención médica inmediata.

El servicio de emergencias 107 arribó de manera casi simultánea con el personal de Tránsito Municipal.

El joven conductor fue derivado al Hospital Regional, mientras que la mujer fue trasladada al Hospital Alvear para una evaluación más profunda de sus heridas. Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre la evolución clínica de ambos pacientes.

La intervención de Tránsito Municipal permitió determinar rápidamente la presencia de alcohol en sangre en dos de los conductores involucrados. El joven que conducía el Chevrolet Corsa, de 19 años, registró 2,39 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el conductor del Volkswagen Bora dio positivo por 2,08 g/l. Ninguno de los valores se encuentra dentro de los límites permitidos por la legislación vigente.