Colegiales: manejaba borracho, perdió el control de su auto y casi se incrusta en un kiosco

Un conductor alcoholizado chocó en Colegiales

El barrio porteño de Colegiales fue escenario hoy a la madrugada de un choque protagonizado por un conductor alcoholizado, que perdió el control de su vehículo y terminó sobre la vereda. El test de alcoholemia realizado luego del siniestro arrojó que el automovilista circulaba con casi cinco veces más de alcohol en sangre que el permitido para manejar en la ciudad de Buenos Aires, donde el límite es de 0,5 gramos por litro de sangre.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el accidente vial ocurrió a las 315 de este miércoles sobre la avenida Álvarez Thomas al 300, justo en la intersección con Jorge Newbery.

Al recibir la notificación del incidente, personal de la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad se desplazó hasta dicha esquina los efectivos verificaron que un Peugeot 208 color blanco había realizado una mala maniobra, y en consecuencia terminó arriba de la vereda luego de chocar contra un árbol y un contenedor de basura.

Así quedó el Peugeot 308 color blanco que chocó en Colegiales.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad pública muestran que el automovilista circulaba por avenida Álvarez Thomas en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Pero al llegar al cruce con la calle Jorge Newbery perdió el control de su auto y terminó en la puerta de un kiosco. Apenas por unos pocos centímetros no llegó a incrustarse en el comercio, y afortunadamente no había peatones sobre la vereda al momento del accidente.

El conductor fue atendido por personal del SAME, que constató que no había sufrido heridas de gravedad y por tal motivo no debió ser hospitalizado.

Posteriormente, el test de alcoholemia practicado al hombre que estaba al volante arrojó resultado positivo: conducía con 2.26 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cinco veces más de lo permitido en CABA.

Al hombre se le labraron actuaciones por Conducción Imprudente bajo los efectos del alcohol, en tanto que una grúa se encargó de remover el vehículo siniestrado.

Ciudadela: una formación del tren Sarmiento embistió a un auto

Una formación del tren Sarmiento embistió a un auto en Ciudadela

Los pasajeros del tren Sarmiento, que comunica las estaciones Once, en el barrio porteño de Balvanera, y las estaciones de Moreno, Lobos y Mercedes en el oeste del Gran Buenos Aires, se vieron sorprendidos hoy a la mañana por algunas demoras en el servicio, debido a que una formación embistió a un auto en el paso a nivel Granaderos, en la localidad de Ciudadela.

Desde Trenes Argentinos le confirmaron a este medio que la colisión ocurrió a las 7:26, y fue protagonizada por una formación sin pasajeros que circulaba en dirección a Moreno y un Ford Focus color negro, cuya parte trasera quedó totalmente destrozada producto del fuerte impacto.

El conductor del vehículo particular actuó de forma imprudente, ya que intentó cruzar las vías cuando las barreras se encontraban bajas e hizo caso omiso a las advertencias del banderillero para que saliera de la zona de circulación de los ferrocarriles, según confirmaron desde la compañía estatal.

Así quedó la parte trasera del Ford Focus color negro.

En el auto, que luego del impacto chocó contra el laberinto peatonal, iban dos hombres que fueron atendidos por personal del SAME y no presentaban ningún tipo de lesión.

A pesar del accidente, el servicio del tren Sarmiento no presentó mayores afectaciones, quedando el tendido liberado a las 7:56.