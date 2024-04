Las empresas de colectivos ratificaron que no pagarán lo que pide la UTA: “Hablan de números equivocados”

Las empresas de transporte explicaron por qué tienen voluntad pero no pueden acceder a los pedidos de la UTA (Reuters)

El paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) terminó de confirmarse al cierre de la jornada de este miércoles 10 de abril. Será desde las 0 hora del jueves. Si bien la UTA, gremio que representa a los choferes de colectivos, habla de “retención de tareas” y dejó abierta la posibilidad de que el conflicto se solucione si las empresas pagan el dinero que reclaman, las empresas ratificaron que no están en condiciones de asumir ese costo.

A través de un comunicado suscripto por cuatro cámaras empresarias que nuclean a las más de 400 líneas de transporte urbano que operan en el AMBA, los concesionarios aseguraron que el sindicato difunde números “equivocados” y sólo “aporta a la confusión general”.

Las empresas insistieron en que sus ingresos provienen de dos fuentes: el valor de la tarifa y los subsidios que aporta el Estado. Ambas cosas son reguladas por el Gobierno nacional y se han reducido un 24% en un año, aseguran. Por ello sostienen que no están en condiciones de abonar lo que los choferes reclaman.

Por qué los números de la UTA están mal, según los empresarios

El gremio sostiene que en el mes de febrero sus trabajadores cobraron un sueldo básico de $987.000 y que en marzo esa cifra se redujo a $737.000. Esa diferencia de $250.000, afirman los dirigentes, es por un pago no remunerativo que ellos esperaban que se haga remunerativo este mes. En otras palabras, para las empresas era un pago único pero el gremio busca que quede fijo en el salario de los choferes.

Sin embargo, para las Cámaras, eso no es posible porque el ingreso que lograron las empresas en marzo (entre subsidios y tarifas) fue calculado con los precios de los insumos de diciembre del 2023. Allí señalan un error en los cálculos de la Secretaría de Transporte, dado que “entre otras reducciones, descontaron incorrectamente del costo 6.000 trabajadores que son efectivos demostrables con las declaraciones juradas presentadas en AFIP”.

Así, los empresarios afirman tener la voluntad de acceder al pedido del gremio, pero le piden al Gobierno que recalcule sus ingresos, ya sea ajustando los subsidios o permitiendo un nuevo incremento de tarifas. “Las empresas no pueden abonar un salario superior al homologado, el que han cubierto debidamente”, afirmó el comunicado de las Cámaras.

Los dirigentes de la UTA, en tanto, afirman que se trata de un problema entre las empresas y el gobierno, pero que perjudica a los trabajadores.

Por esta razón, la medida de fuerza se sentirá en los 9 millones de usuarios que habitualmente circulan por el AMBA en la próxima jornada, a menos que en el transcurso del día, como aseguraron desde el gremio, los pagos se hagan efectivos. “Si aparece la plata estamos dispuestos a trabajar”, declaró Mario Calegari, vocero de la UTA. A juzgar por el comunicado de las empresas, no parece posible que eso suceda en las próximas horas.

Este jueves los colectivos no circularán por "retención de tareas" de los choferes (AFP)

El comunicado

El texto difundido pasadas las 20 horas fue firmado por la Asociacion Argentina De Empesarios Del Transporte Automotor –(A.A.E.T.A.), la Cámara Empresaria De Autotransporte De Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Del Transporte De La Provincia De Buenos Aires (C.T.P.B.A.) y la Cámara De Empresarios Unidos Del Transporte Urbano De Pasajeros De Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.). Allí expresaron lo siguiente:

“Las cámaras empresarias de colectivos del AMBA siguen reiterando la posición que se ha hecho publica desde al menos el año 2022 sobre el progresivo deterioro de los servicios de transporte automotor de pasajeros del AMBA, a causa de la pérdida de ingreso y descapitalización que se viene agravando desde hace años”.

Luego incluyen un reproche para la UTA. “El gremio en su comunicado habla de números, de manera equivocada y fuera de contexto, que solo aportan a la confusión general”. Por ello, consideran, es necesario aclarar que “el Sector entre Tarifa y Subsidio recibe menos dinero en términos reales respecto al año pasado, deterioro al que no es ajeno muchas empresas y pymes en este pais, mas aun considerando que no tenemos la facultad de ajustar el precio de nuestra actividad, facultad sin la cual no es posible acceder a pretensiones de imposible cumplimiento sin la debida intervención de la autoridad de aplicación en la materia: Entre Tarifa + Subsidios el Sector perdió el 24% de sus ingresos, por pasajero transportado, al cabo de un año”.

Finalmente, afirmaron que “las empresas ponen sus unidades y sus estructuras a disposición para brindar normalmente los servicios”.