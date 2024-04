Fracasó una nueva reunión entre la UTA y empresarios y el sindicato amenaza con un paro para mañana en el AMBA

El gremio amenaza con un paro, pero no lo definió aún (NA)

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a amenazar con hacer un paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque sin confirmar de manera taxativa la medida de fuerza. Lo hizo a través de un comunicado emitido minutos después de las 14 de este miércoles 10 de abril, y luego de un encuentro con las cámaras empresarias en el que reclamaron, sin éxito, el pago de sumas de dinero adeudadas.

“El sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados, a pesar de que los Gobiernos, Nacional y Provincial, aportaron en subsidios la suma de más de $122.000.000.000, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42%, y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos”, reza el documento que difundió la UTA a través de las redes sociales, luego del encuentro.

En consecuencia, el gremio adelantó que los choferes y empleados de las empresas de transporte se presentarán en la próxima jornada en sus puestos de trabajo, pero estarán aguardando que se les deposite las suman que reclaman. El sindicato no especificó qué ocurrirá si es que el pago no se hace efectivo, aumentando así la incertidumbre en los usuarios que utilizan el servicio, que no logran saber con certeza si los sindicalistas impulsarán o no una medida de fuerza.

