El dramático rescate de un nene de 2 años que cayó a las vías del tren Roca

Ocurrió el fin de semana en la estación Burzaco. Una oficial de policía logró salvarlo

Una dramática situación se vivió el pasado fin de semana en la estación de trenes de Burzaco. Un nene de dos años se soltó de la mano de su mamá, intentó tocar la formación que se encontraba detenida en el andén, pero cayó a las vías. Por segundos no murió atropellado. Una oficial de policía logró rescatarlo a tiempo y afortunadamente el menor salió ileso.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de Trenes Argentinos. Las desesperantes imágenes que dan cuenta del hecho se viralizaron en redes sociales y algunos lo definieron como “un milagro de navidad”.

El hecho ocurrió el pasado sábado, minutos antes de las 20 horas, pero trascendió este lunes. En las imágenes se ve como el nene -vestido con una remera naranja- se escapa de la madre y corre hacia el tren. Sin embargo, el hueco que hay entre el andén y la formación le jugó una mala pasada y pudo haber sido una trampa mortal: allí cayó a las vías. La mujer llegó a reaccionar, pero la secuencia ocurre tan rápido que no le dio tiempo a evitar que el niño caiga. En medio de gritos de auxilio reaccionan algunos pasajeros que se encontraban en el andén, pidiendo ayuda y golpeando los vagones para intentar detener al ferrocarril que comenzaba su marcha.

De inmediato se activó un control de seguridad de urgencia para detener a la formación. Mientras tanto transcurría la denuncia del caso solicitando la asistencia al 911. En el video que difundió Trenes Argentinos se escucha el momento en el que la operadora comenta: “Burzaco, para comando con prioridad. Andén 1, un menor se cae a las vías entre el andén y la formación”. “Oka, nos dirigimos”, es la respuesta. A su vez se llama a una ambulancia.

Finalmente, el niño fue rescatado por una oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que saltó desde el andén y se metió debajo del tren. El nene fue trasladado al hospital Lucio Menéndez para recibir asistencia médica: afortunadamente solo sufrió traumatismos por la caída y el golpe posterior.

Anoche, en declaraciones a El Trece, Abril -la madre del menor- contó cómo fue la dramática secuencia: “Estaba con mi nene. Habíamos bajado en Burzaco. Mi nene quiso tocarlo porque tiene una obsesión con los trenes y metió el piecito. La desesperación de una madre no tiene precio”.

“Por suerte no pasó nada grave. Fue un milagro. Si no fuera porque la policía se tiró abajo del tren, hubiera pasado cualquier cosa”, agregó.

La oficial de la bonaerense que rescató al nene junto al menor y su madre

Mientras que la heroína de esta historia fue identificada como Gisele Sotelo, oficial de la UTOI. Ella había salido de servicio y se tenía que tomar el tren con destino a Florencio Varela, sin embargo, por equivocación se subió al que iba a Burzaco. Ese hecho hizo posible estar allí en el momento justo para rescatar al nene de 2 años.

“Creo que Dios me puso en ese momento porque me tomé el tren equivocado. Cerré los ojos y lo agarré como pude. Tenía miedo, pero todo pasa por algo”, expresó Sotelo, de 28 años.

“Hice unos metros caminando y escucho los gritos de una madre. Empecé a correr con desesperación y ahí reaccioné como pude. No me importó nada, no lo pensé en ese momento”, relató.

“Tengo un hermanito de seis años, muchos sobrinitos. En ese momento uno no piensa, solo actúa”, continuó describiendo sus sensaciones.

La mamá del nene y la agente policial se cruzaron en medio de la entrevista televisiva. Abril le agradeció “de corazón” por haber rescatado a su hijo y se abrazaron. “No tenía palabras para expresarle en medio del shock. Como le llegó el milagro a él, a vos también te va a llegar un milagro”, concluyó la madre.