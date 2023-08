Pasó en la TV: comenzó el juicio de la violación grupal en Palermo, se postergó el inició del Bailando y Tetaz se mostró violento en vivo

Resumen De La Tv 28 De Agosto

El día de ayer debió haber iniciado -según habían comunicado-, “El Bailando 2023″, pero fue postergado para la semana que viene, lo que generó polémica y algunos famosos como Marina Calabró se mostraron críticos frente a la situación; Valeria Lynch hizo hincapié en lo alejada que se encuentra de Patricia Sosa, mientras el mundo actoral se muestra en crisis y Pablo Alarcón y Luisa Albioni piden ayuda y reclaman al colectivo de actrices.

Fabián Doman tuvo que disculparse luego de un mal entendido y una situación incómoda que atravesaron dos entrevistados pertenecientes a los pueblos originarios, en un móvil del programa; el juicio de la violación en manada ocurrida durante el verano del 2023 comenzó y el país estuvo en vilo ya que habló la hermana de uno de los acusados que podría recibir hasta 20 años de prisión.

A nivel político, el economista de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, imitó a Javier Milei en su manera de destruir objetos para explicar las medidas políticas que tomará; mientras que la AFIP detuvo a un hombre por comprar diez kilos de arroz, lo que generó debate en el programa de radio que conduce Feinmann.

Marina Calabró apuntó contra Marcelo Tinelli

El día de ayer terminaría con la apertura nocturna de la pista más famosa del país, pero debido a algunos contratiempos, “El Bailando 2023″ postergó su inicio para principios de la semana siguiente.

Dicha noticia generó polémica y debate tanto en las redes como en los diferentes medios, y figuras públicas como Marina Calabró apuntaron contra el conductor del programa: “Ya a esta altura no le quiero confirmar más porque ya le vengo ganando 2 a 0. Para mí no llega, pero si llega mejor”, dijo y agregó: “Que arranque así la gente empieza a cobrar”.

Además, habló sobre el tema de “los retiros voluntarios forzosos” y expresó que eso debería ser revisado ya que según expresó, “es grave”.

En este contexto, para concluir en diálogo con Socios del Espectáculo señaló: “Yo creo que hay que ser prolijo y él no ha sido ni prolijo ni humano”.

El mundo del espectáculo va de polémica en polémica, y es que la brecha entre Patricia Sosa y Valeria Lynch sigue latente desde el 2020, según contó en “Noche al Dente” la cantante de Me das cada día más: “No haría un cover de Patricia Sosa, para mí eso es fin. Me dolió porque nunca me escuchó. Bajé la persiana. Que siga vendiendo entradas hablando de mua”, expresó en relación al episodio que generó una fuerte discusión entre ellas a raíz de la fecha de un show que coincidía entre ambas.

Te puede interesar: “¿Me podés explicar qué te pasa?”: la verdadera razón de la histórica pelea entre Patricia Sosa y Valeria Lynch, que comenzó en un cumple de 15

Pablo Alarcón, quien a sus 76 años trabaja a la gorra en una plaza, graficó la crisis en su sector: “Somos muchos los actores sin trabajo, no sabes la cantidad de amigos que me llaman, no sabes la cantidad de amigos que fueron ayer a verme”, expresó en diálogo con El Canciller sobre la situación que está atravesando y de la cual busca salir mostrando su talento en una plaza.

De la misma forma se mostró Luisa Albioni, quien también vive este descontento y reclamó al colectivo de actrices por su ayuda: “Yo he hecho muchísimos castings y no he quedado en ninguno. ¿Dónde está el colectivo de actrices defendiéndonos a los viejos?”, preguntó públicamente por la pantalla de Net TV.

En este sentido y ante la coyuntura, Griselda Siciliani, quien pertenece a la agrupación, comentó en diálogo con “Intrusos” (América): “Somos de un grupo privilegiadísimo que tenemos mucho trabajo... que en un punto siempre fue así. Siempre la puerta fue muy chica para trabajar de actor”.

Pablo Alarcón sin trabajo

El programa que conduce todas las mañanas por la pantalla de El Trece, Fabián Doman, el día de ayer tuvo un inicio diferente ya que el conductor se vio obligado a pedir disculpas a raíz de un mal entendido que se produjo al aire en el programa emitido el jueves de la semana pasada.

“Tenemos muchas noticias esta mañana, pero queremos hacer hincapié en algo que pasó para dejar aclarada una situación”, así inició el ciclo “Bien de Mañana” y continuó, “El jueves durante un móvil hubo una serie de diálogos que generaron una incomodidad entre dos de las personas que fueron entrevistadas”, señaló en referencia a una pareja perteneciente a la comunidad originaria Ayllu Mayu Wasi.

Para concluir y revertir la situación, expresó: “A todo aquel que se haya sentido mal les queremos pedir disculpas”.

Una charla confusa entre una cornista de ElTrece y dos pasajeros

En el marco del lanzamiento de las nuevas medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía Sergio Massa, el diputado Martín Tetaz se mostró descontento, pero expresó su opinión de una forma diferente a como lo hace usualmente, y los periodistas lo compararon con Javier Milei.

“Los billetes que emite el gobierno son bastante truchos y esta es la causa de la inflación en Argentina, y nosotros lo que tenemos que hacer con esto es esto”, expresó e inmediatamente tiró la máquina contra el suelo destruyéndola en mil pedazos mientras los panelistas de LN+ comentaban: “Te Mileizaste”.

Y si se trata de economía y controles, la AFIP puso el ojo de manera insólita en un comprador poco sospechoso a criterio común.

Te puede interesar: Las 12 medidas que anunció Massa: quiénes cobrarán bonos y aumentos y cuáles son todos los sectores beneficiados

Fue en el programa de Radio Mitre, que Eduardo Feinmann compartió los tweets virales de un hombre que relató cómo la AFIP lo retuvo al salir de un supermercado luego de haber comprado 10 kilos de arroz.

“Miren la historia rarísima que le pasó a este usuario. Dice: ´fui al Diarco y estaba la AFIP haciendo inspección de las compras de la gente, uno de ellos me pide el CUIT del local al que le estoy haciendo las compras y le digo que son para mi casa y que lo hago por la inflación, pero no me creen e insisten en retenerme la mercadería´”.

Relató que el usuario para finalizar la anécdota escribió en la red social a modo de chiste, “les pregunte a los oficiales si yo o los 10 paquetes de arroz estamos bajo investigación”, lo que generó risas en la mesa radial.

AFIP lo detuvo por comprar 10kg de arroz

Para finalizar, durante el día de ayer el caso de la violación en manada a una joven de Palermo el feriado de carnaval 2022, tuvo lugar en varios canales de televisión donde el abogado de la víctima sentenció contra los acusados.

“Nosotros creemos que hay una participación necesaria de todos ellos. Son dos los que tuvieron acceso carnal y los otros cuatro son participes necesarios. Obviamente consentimiento no pudo haber porque ella no estaba en condiciones de dar consentimiento”, dijo en diálogo con IP e hizo referencia a las imágenes de video que muestran a la joven sin posibilidad de mantenerse siquiera erguida en una silla.

En este marco, la hermana de uno de los acusados expresó en diálogo con A24: “Consideramos una falsa denuncia porque de hecho todo fue impulsado por un relato mentiroso digno de una serie de Netflix” y apuntó a una de las principales testigos, una panadera que alertó sobre el ataque que quedó filmado en cámaras de seguridad.

En cuanto a los acusados, según detalló LN+, uno de ellos salió del juzgado gritando la palabra “amor”, lo que generó debate entre los panelistas y expresaron: “Además de violadores, pelotudos. Quédate callado al menos”.

Así continúa el juicio y los acusados enfrentan una pena en expectativas de 20 años.

Seguir leyendo: