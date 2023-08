Pasó en la TV: el pedido de Alberto Fernández, la victoria de Lionel Messi y las denuncias contra Lotocki

Esto pasó en los medios 23 de agosto

Luego de que el Presidente cancelara su viaje a Sudáfrica por los BRICS, Alberto Fernández reapareció en un acto de inauguración de viviendas en Neuquén; Sergio Massa confirmó que el Estado compensará a los comerciantes afectados por los saqueos; Gabriela Cerruti fue imputada por supuesta emisión de denuncia e incitación a la violencia; y Raúl Castells fue denunciado penalmente tras haberse proclamado como el iniciador de las manifestaciones. Además, Lionel Messi no deja de acumular victorias con el Inter Miami tras un ajustado resultado; Boca y Racing continuarán con su pelea por un lugar en el Copa Libertadores; Robertito Funes participó de la previa del partido en Caminito; debatieron la Ley de Alquileres en el Congreso; surgieron nuevas denuncias contra Aníbal Lotocki; Tomás Holder sacó chispas al revelar qué piensa de una de sus compañeras del Bailando 2023; y Anamá Ferreyra impactó con su confesión sobre lo que opina de Ricardo Darín.

Después de que el presidente estuviera ausente en el búnker de Unión por la Patria (UXP) para recibir los resultados de las PASO junto a los candidatos del espacio, Alberto Fernández volvió mostrarse públicamente en un acto de entrega de viviendas en Neuquén, junto al gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez. “Veo a muchos que están preocupados por mi agenda. Básicamente no hablo porque no soy candidato, tengo que resolver los problemas que los argentinos tienen”, explicó el mandatario al adelantar que entre el jueves y el viernes se anunciarán nuevas medidas para contener los efectos económicos que causó la devaluación del peso.

Por otro lado, Aníbal Lotocki fue visto públicamente tras haber sido señalado como el presunto responsable del fallecimiento del conductor de La Jaula de la Moda, Mariano Caprarola. En un móvil de Intrusos, por América TV, el médico fue captado cuando abandonaba su propiedad en un auto e intentaba escapar de las preguntas de la prensa.

Según la periodista Marcela Tauro, el cirujano estético “está deprimido” y “tiene miedo de ir preso”, en referencia al proceso penal que deberá afrontar por la muerte del productor de moda. Además, la polémica en torno a la figura de Lotocki se agravó desde que se conoció que una de sus ex pacientes, Gabriela Trenchi, fue internada en el Hospital Italiano al agravarse su salud. “No me siento bien. Tengo ataques de pánico por lo que pasó con Mariano y Silvina, siento que sigo yo”, manifestó la empresaria textil en un audio transmitido por el programa de Flor de la V.

Te puede interesar: La palabra de la familia de la Mona Jiménez acerca del estado de salud del músico

Alberto Fernández durante la conferencia de prensa que brindó desde Neuquén (Gobierno)

En el mundo del deporte, Lionel Messi continúa con su racha ganadora desde que aterrizó en el Inter Miami, club con el que ya ganó su primer título de la Leagues Cup el sábado pasado. El miércoles las Garzas volvieron a medirse contra Connecticut en la US Open Cup y se aseguraron un lugar en la final tras un encuentro peleado. Luego de que el marcador terminara en un empate 3 a 3, pasaron a la ronda de penales que finalizó 5 a 4, en beneficio de los once de David Beckham. De esta manera, el campeón del mundo tendrá la oportunidad de ganar otro trofeo el próximo 27 de septiembre ante el Dynamo.

En cuanto a la definición del pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Boca y Racing vivieron 90 minutos igualados, en donde ninguno de los dos planteles pudo mostrarse superior. Con un resultado sin goles, los dos equipos argentinos que continúan en carrera en el torneo internacional se jugarán la clasificación en el próximo partido que se celebrará el próximo miércoles 30 de agosto a las 21:30 horas.

No obstante, la previa al encuentro se vivió con mucho humor de la mano de Robertito Funes, quien recorrió en barrio de La Boca con un móvil para A la Barbarossa, por Telefé, cuando el periodista comenzó a dialogar con los transeúntes y se cruzó con una mujer que no estaba ni enterada del gran evento. “¿Sabe que juega Boca contra Racing esta noche?”, preguntó sin imaginar que la entrevistada le confesaría que no sabía de la existencia del club, pese a estar en el corazón de Caminito.

El móvilero de Intrusos intentó frenar al médico cuando salía de su domicilio

Volviendo a la política, en línea con el jefe de Estado, el ministro de Economía, Sergio Massa, informó acerca de las compensaciones económicas que se les otorgarán a los comerciantes que hayan resultado afectados por los saqueos ocurridos en varias localidades del país. Durante su viaje a Washington para reunirse con el FMI, el candidato de UXP comunicó que se destinarán siete millones de pesos para recomponer las pérdidas del capital de trabajo.

“Creemos que la gente de trabajo víctima de un delito, de alguna manera tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y protección”, explicó el titular de la cartera económica durante una conferencia de prensa, en donde adelantó que creará un equipo técnico de seguimiento para cerciorarse de que los delincuentes cumplan con las penas correspondientes. “No nos puede pasar que entren por una puerta y salgan por la otra”, apuntó.

Luego de la situación que se vivió en Neuquén, Mendoza, Río Negro, Córdoba, Chaco y Buenos Aires, el dirigente social Raúl Castells fue denunciado penalmente por los representantes de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, Juan Manuel Fazio, María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza luego de que se adjudicara la responsabilidad de la organización detrás de los incidentes que se reportaron desde el fin de semana.

Luis Advíncula de Boca Juniors disputa el balón con Gabriel Hauche y Gabriel Rojas de Racing Club (REUTERS/Agustín Marcarián)

La causa será investigada por la fiscal federal Alejandra Mangano, quien solicitó al Ministerio de Seguridad que se releve la ubicación geográfica de los hechos, las autoridades policiales y judiciales que intervienen y la identidad de las personas que participaron de estos. Por su parte, Castells fue entrevistado en el noticiero de Crónica TV, en donde manifestó: “Sí, sabemos que es así”, al ser consultado sobre los cargos que le imputaron, pero con un bajo tono de preocupación al respecto.

En medio de esta situación, Gabriela Cerruti fue denunciada por los militantes de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Onetto y Nahuel Sotelo, por presuntamente haber cometido las faltas de omisión de denuncia e incitación a la violencia en torno a los ataques sufridos por los comerciantes.

La imputación, que fue aprobada por el fiscal Guillermo Marijuan, surgió de las declaraciones que realizó sobre los saqueos en un video de Tik Tok, en el que sostuvo: “Es organizado, no es nada espontáneo, a través de grupos de WhatsApp. Todo ligado a las cuentas de La Libertad Avanza y Javier Milei que hace que la gente se asuste” y dijo que se trataba de “una operación armada que tiene como objetivo la desestabilización”.

La ex modelo confesó su atracción hacia Ricardo Darín durante una dinámica en Biri Biri (República Z)

Después de que la Ley de Alquileres se transformara en uno de los temas más discutidos por los políticos y la sociedad, la Cámara de Diputados concedió la media sanción a la reforma del proyecto que fue presentado por los integrantes del bloque de Juntos por el Cambio (JXC). Con 125 votos afirmativos contra 112 negativos, la medida que busca que los contratos vuelvan a tener un plazo de dos años de duración con actualizaciones cada cuatro meses quedará en manos del Senado.

En el mundo de la farándula, ciertas revelaciones sacudieron la escena después de que Tomás Holder apuntara contra su compañera del Bailando 2023 Juliana Díaz, conocida como “Tini de GH”, al calificarla de “mentirosa”. “¿Te parece mentirosa?”, le volvió a consultar Pepe Ochoa, el panelista del Diario de Mariana, por América TV, a lo que el ex hermanito retrucó: “Es re víbora”.

Por último, Anamá Ferreyra tuvo un ataque de sinceridad durante Biri Biri, por República Z, al animarse a matchear con varias figuras del espectáculo. Sin embargo, la ex modelo sorprendió al confesar su amor por Ricardo Darín al manifestar: “Darín es el permitido de todas y todos. Me gusta todo de él”.

Seguir leyendo: