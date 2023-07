Qué fue de la vida de la chica que se desnudó por la música: canta en España y gana hasta 200 euros por noche

Todo en la vida de Denisse Romano fue obra de la autogestión. Desde chica cantaba en las fiestas familiares y en la escuela. Su voz sobresalía

Todo en la vida de Denisse Romano fue obra de la autogestión. Desde chica cantaba en las fiestas familiares y en la escuela. Su voz sobresalía. A los 8 aprendió sola a tocar la guitarra para acompañar sus primeras canciones. Pero no se quedó con eso. Siguió con el piano y la batería.

Denisse se hizo adulta y como siempre siguió con su espíritu independiente. En el 2015 empezó a tocar en el centro porteño. El año pasado se hizo viral por una protesta que protagonizó muy cerca de donde había arrancado su carrera de cantante.

Desnuda contra el mundo

La chica se desnudó en plena calle Florida para protestar contra la industria de la música y el autotune, esa máquina que se usa para uniformar todas las voces de las nueva generación de cantantes. Para simbolizar aún más su idea, Denisse le hacía RCP a su guitarra como una forma de mostrar que estaban matando a lo artístico.

“La música tocada por seres humanos se muere. Se pierde la sensibilidad. Sólo importan los números “, decía la cantante durante su perfomance en el centro porteño.

Tras ese momento de alta exposición mediática de agosto del año pasado, Denisse no cambió en nada su vida. Siguió tocando en las mismas calles con su guitarra, la que resucitaba en la protesta.

Ese mismo año tuvo otro momento viral cuando arrancó una campaña para ser telonera de Coldplay en su serie de recitales en el estadio de River Plate. “Por mi registro de voz, yo canto las canciones de la banda. Y se me ocurrió que podría llegarle al corazón de Chris Martin”, se ríe sola la chica mientras recuerda su ocurrencia.

El relato dice que Martin la vio en las afueras de su hotel de Puerto Madero. No se presentó, pero el artista habría estado entre el público callejero. Quizás camuflado con gorro y anteojos negros como un turista más que aplaudía a Denisse. La chica no llegó a tocar en River con Coldplay, pero si a la película de la banda sobre sus shows en Argentina.

Allí, entre un editado de los fanáticos de Coldplay que colmaron el estadio de Núñez por 10 noches, aparece Denise sólo con su guitarra y su potente voz cantando en una esquina de Puerto Madero rodeada por cientos de personas que aplauden.

“Cuando arranqué en la calle cantaba en el microcentro –explica Denise en diálogo con Infobae-. Primero lo hacía en la calle y después tuve problemas con un patovica de una cueva que vendía dólares y me metí en el subte”.

Lo que ganaba Denisse en las calles de Buenos Aires le alcanzaba para vivir. “Alquilaba un monoambiente por Barracas sola. Tocaba en la calle un par de horas y luego tenía todo el día para componer y pensar en mi música”, recuerda la artista.

Hacer la Europa

Todo fluía en la vida de la cantante. Pero le estaba faltando algo. Su primer disco. Algo que lo soñó casi desde sus inicios como artista ambulante. Tenía los aplausos y hasta el dinero que le daba el público por sus shows. “Vivía de la música, algo que había soñado desde muy chica cuando apenas aprendí a tocar la guitarra y cantaba las canciones de Gustavo Cerati, Oasis o Avril Lavigne –recuerda Denise entusiasmada por su presente-. Pero tenía que dar el próximo paso”.

Denisse Romano durante uno de sus shows callejeros en Madrid

Como en todas las cosas de su vida, Denisse se fue un tiempo a vivir a España, pero mantiene su espíritu autogestivo. El objetivo es grabar su primer disco, los videoclips de difusión y de paso contactarse con el mundo de la música europea.

Su aventura arrancó en mayo de este año y como siempre en soledad. Sin los entornos clásicos que suelen tener los músicos en las producciones.

Denisse alquiló una pieza en la casa de un madrileño en el centro de la capital española y toca un par de horas por día en la calle para sobrevivir. “Acá está prohibido la música ambulante. La policía ya me corrió un par de veces de los lugares céntricos”, explica la artista desde su refugio español.

Una noche buena en la que puede evitar a los oficiales de seguridad madrileños, Denisse gana hasta 200 euros. Suele cantar en la Gran Vía, los parques del Palacio Real, la Plaza España. Allí se forma una ronda alrededor de su voz que puede reunir hasta varias decenas de personas.

Los fines de semana, la chica se muda hasta el Mercado del Rastro (muy parecida a la feria de antigüedades de San Telmo en Buenos Aires).

En los videos que la chica sube a su Instagram se puede ver lo que genera en el público. Para cada jornada, la artista se produce como si fuera el show de su vida. Un vestido corto negro y blanco u otro día más estilo country con jeans y camisa. Los españoles la aplauden y hasta algunos prenden la luz de su celular en el estribillo, para simular el viejo encendedor que se usaba en los recitales.

Cada día, Denisse se levanta cerca del mediodía. Lo primero que hace, luego del desayuno tardío es entrenar el cuerpo. “Hice danzas durante 20 años y ahora sigo con los fierros para mantener bien mi cuerpo”, explica. Luego dedica un par de horas a ensayar en una sala española y algunas jornadas se dedica a grabar parte de los temas de este primer disco que tanto espera.

El disco ya está plantado. Sólo restan los arreglos de algunas canciones y los videoplips. Todos sus cañones apuntan a la canción “Volar despierto”. Un tema que tendrá una versión remix al final del disco. Denisse ya canta algunos de sus temas mechados con los covers que hace en las veredas del centro de Madrid. El hit ya fue coreado por el público español. “No te sorprendas si no regrese/Tus dudas me echaron una y otra vez/Quiero enterrar la sensación/De estar al limite/De perderlo todo”, cantó la chica y la esquina madrileña fue su primer Obras o Luna Park.

Pese al éxito que tiene en España, Denisse ya piensa que pegará la vuelta a la Argentina al final del verano europeo. “No viviría acá. No me gusta eso de tener que compartir piso con extraños. No va conmigo -resalta la chica-. Acá nadie vive solo y eso no es para mi. Prefiero tener un lugar chiquito, pero que sea solo mío”.

Aún así, vivir en Madrid tiene sus privilegios. Una madrugada salió en jogging en busca de un shawarma en un local árabe cercano a su casa. Pidió el sándwich y cuando se dio vuelta la vio sentada en una de las mesas. Era Lali Espósito, una de sus artistas preferidas. Denisse no se animó a contarle de sus proyectos, pero si se sacaron una foto. “Mi ego solo se suelta cuando canto o cuando hago algún video para mis redes sociales. Después en mi vida cotidiana soy muy tímida y no la quise molestar a Lali”, recuerda la cantante sobre esa madrugada que se cruzó con su ídola.

En el corto plazo, la chica intentará dejar atrás su encasillamiento en el rock/pop. “Mi objetivo es acercarme a los ritmos urbanos. Agregar cosas del rap y de las nuevas tendencias a mu música”, sostiene la artista.

- ¿Vas a seguir siempre sola, sin manager?

- Tengo contactos con los entornos de Lali Espósito y María Becerra, por ejemplo. Por ahora, mi idea si es la autogestión. Y cuando llegué el momento de mayor reconocimiento quizás si me sume a alguna productora, pero con otra espalda.

- ¿Cuál es tu sueño?

- Y...ojalá algún día escuché mi música Bizarrap. Me encantaría hacer una sesión con él. Ya me imagino. Él en en su notebook y yo al micrófono.

Y así sigue Denisse siempre fiel a su música y confiando en sus canciones para llegar lejos. Sola, apenas acompañada por su guitarra. Volar despierto, como dice la canción con la que quiere irrumpir en las grandes ligas.

