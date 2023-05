Suelta de globos y una desgarradora carta de su madre: así fue el último adiós al argentino asesinado a machetazos en México

María, la hermana de Benjamín Gamond, leyó la carta escrita por la madre del joven asesinado a machetazos en México.

Una jornada emotiva y de profundo dolor se vivió ayer por la tarde en la sede de El Tala Rugby Club, en la ciudad de Córdoba, donde familiares, amigos y ex compañeros de Benjamín Gamond, el argentino asesinado a machetazos en Lagunas de Chacahua, México, lo despidieron con un emotivo homenaje que contó con una suelta de globos al cielo y una desgarradora carta escrita por la madre del joven fallecido.

Con una nutrida concurrencia, el círculo más cercano a Benjamín asistió al tributo que se realizó en un altar armado debajo de un gazebo, donde se colocó la urna que contenía las cenizas, velas y un cuadro con la foto del joven asesinado.

María, una de las hermanas de la víctima, fue la encargada de leer la emotiva carta escrita por su madre, quien prefirió no hablar en público como consecuencia del dolor que la abordaba por la trágica muerte de su hijo. “Me diste mucha felicidad, estoy muy orgullosa de vos. Tanto valor al salir al mundo, triunfar, dejando amistades por donde fueras. Nadie podía no amarte. Me fuiste prestado por un tiempo y brillaste. Fuiste el último regalo que ‘Piquito’ me dio”, inicia el texto.

Suelta de globos en El Tala Rugby Club para homenajear a Benjamín Gamond.

“No voy a estar triste, sé que eso no querés. Voy a festejar tu vida cada día que me quede en este lugar un poco arisco, áspero para mí. Quisiera tener algo de ese carisma y esa mente pura y sin vueltas que tenías y que hacía que, por donde fueras, te amaran. Te prometo que todas esas caricias que ya no te voy a dar se las voy a dar a tus hermanos. Trataré de ser menos cerrada, de confortarlos para mitigar el terrible dolor de tu ausencia física. Eras el ‘peque’ de todos, que estábamos orgullosos, que por más macanas que hicieras nadie se podía enojar porque nos desarmabas con tu sonrisa”, reconoció la mujer en la carta.

Por último, completó: “Todos mostrábamos tus fotos de tus aventuras en las playas paradisíacas. Cumpliste todas las fantasías que la gente tiene de una vida libre, feliz. Esa vida que todos quisiéramos tener. Quisiera saber, que me digas si podés, si fuiste feliz conmigo. Creo que te di lo más que pude dentro de mis limitaciones… Visitame, guiame, porque tengo una tristeza egoísta. Sé que estás bien. Nunca vas a estar viejo. Nunca el mundo te va a defraudar. Te fuiste siendo amado, dando amor sin vueltas, transparente. Te amo, hijo querido, y siempre te voy a amar”.

Tras un impactante silencio para escuchar la lectura, los asistentes al homenaje realizaron una suelta de globos blancos y negros -los colores que caracterizan a El Tala- y hubo una ovación en memoria de Benjamín.

Suelta De Globos De El Tala Rugby Club En Homenaje A Benjamín Gamond

Los restos de “Benja” arribaron al país durante el último fin de semana, luego de una serie de trámites que debió realizar la familia para que las autoridades mexicanas otorgaran el permiso correspondiente. No fue nada fácil, pero las gestiones llegaron a buen puerto.

En cuanto a la investigación, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó el último viernes que el agresor, identificado como Cruz Irving Martínez Flores -que fue detenido y se encuentra con prisión preventiva-, habría estado drogado al momento del ataque a Gamond y a sus dos amigos, Santiago Lastra y Macarena Elía González.. Los investigadores evalúan esa posibilidad a partir de “las características del comportamiento que presentaba el imputado cuando lo pusieron a disposición de la Fiscalía”, de acuerdo al comunicado de prensa.

Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la FGEO, dijo en una rueda de prensa que Gamond y sus amigos “llegaron a la región de Chacahua, Villa de Tultepec, el día 11 de mayo” y una vez allí, “buscaron a alguna persona que les pudiera dar clases de surf, contactan a algunas personas”, entre ellas con el hombre de 21 años que quedó imputado.

Al día siguiente de haber llegado a la mencionada región de México -el viernes 12- los jóvenes iban a comer y se encontraron con Cruz Irving, quien, sin ningún motivo aparente, los atacó a machetazos. “Dos de ellos sufrieron lesiones que no son de consideración, están recuperándose, pero uno de ellos, Benjamín sí recibe agresiones que finalmente llevan a terminar con su vida”, explicó el fiscal.

El martes pasado se dictó la prisión preventiva de Martínez Flores y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 13, también conocido como el penal de alta seguridad de Miahuatlán..

Benjamín Gamond (c), junto a Santiago Lastra y Macarena Elía González.

Luego del fallecimiento de Gamond, la Fiscalía solicitó al juez interviniente “la reclasificación del delito de homicidio en grado de tentativa por homicidio calificado”.

La madre de Macarena, la joven que también fue atacada, en diálogo con el portal Necochea Digital, contó que el atacante “los miró sacado, como si no los conociera”.

Después del ataque, Benjamín agonizó durante tres días debido a las graves heridas que había recibido. Finalmente, murió el lunes pasado en el Hospital Central de la Ciudad de México.

