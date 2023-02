El abuelo y el papá de Lucio Dupuy, invitados a ver a Boca en la Bombonera: “Es una caricia al alma”

La bandera con la cara de Lucio Dupuy en la tribuna de Boca (Gaston Taylor)

El abuelo y el papá de Lucio Dupuy fueron a La Bombonera este domingo para presenciar el partido entre Boca y Platense de este domingo. Los familiares del nene de La Pampa que fue asesinado por su mamá, Magdalena Espósito Valenti, y, Abigail Páez, la novia, fueron invitados por el Román Riquelme. Además, la hinchada de Boca desplegó ouna bandera con la cara del menor en el centro de la segunda bandeja local con la leyenda “Lucio presente”.

En diálogo con Infobae, Ramón Dupuy, contó que “está invitación es una caricia para el alma. También para mi hijo Christian que viene tan golpeado por todo lo que sucedió”. El abuelo, también contó que Lucio “era fanático de Boca por influencia de su papá. Siempre que perdía el equipo hacía pucheros. Tenía camisetas y juguetes con los colores azul y amarillo. Siempre que escuchaba a Christian gritar por Boca, gritaba también”.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, cuenta sus impresiones desde la platea de La Bombonera

Durante la sentencia a los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el abuelo de Lucio ya había sido recibido por Carlos Tevez en Dolores. En ese momento, en diálogo con la radio Cadena 3, Ramón Dupuy contó cómo se dio en encuentro: “Recibimos un llamado de Carlitos cuando nos estábamos yendo y decidimos volver para juntarnos. Lucio era fanático”.

El 17 de febrero pasado las dos mujeres fueron condenadas a cadena perpetua por el asesinato Además, Páez también fue condenada por el abuso sexual del nene de 5 años.

Espósito Valenti, la madre, había sido declarada el 2 de febrero último como la autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.

En tanto, Páez fue declarada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento. Su situación fue más grave aún: se la declaró culpable también del delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado.

Con respecto al futuro, Ramón sostuvo que luego de las condenas a perpetua de las dos mujeres, “el objetivo es aunar fuerzas para luchar y evitar los maltratos a otros chicos. Que no haya otro Lucio Dupuy en Argentina es el objetivo de máxima”.

Ramón Dupuy en la Bombonera antes del partido entre Boca y Platense (Gastón Taylor)

Los chats del horror

El periodista Martín Candalft reveló en una serie de notas en Infobae unos chats entre las dos mujeres condenadas.

En los intercambios de mensajes, que se profundizaron desde el 1° de octubre de 2021, un mes antes del asesinato de Lucio las mujeres hablaron de querer dar en adopción al niño, de las golpizas que le propinaban y de cómo les “molestaba” el nene. Su madre, varias veces, escribió “yo no lo puedo ni ver”.

El 12 de octubre, poco más de un mes antes del crimen, Lucio, según se lee en los chats, rayó la bañera que estaba pintada recientemente. Ese hecho, desencadenó una golpiza que quedó expuesta en las conversaciones.

Abigail: Mirá el vivo de tu hijo, rayó toda la ducha. Asique la ligó, no quiero que le dirijas la palabra porque al final uno le da la mano y mira cómo responde él.

Abigail: Mañana no va al jardín, no sale en todo el finde y lo quiero encerrado en la pieza todo el día, las cosas cuestan y hacemos todo para que este mejor en un lugar más lindo y viene y se pone en esa, se terminó la buena onda.

Magdalena: Uuuuh, pero si es todo pelotudo este pibe. Dios

Abigail: No sé, te aviso que mañana 6 AM arriba. Y se queda en el patio todo el puto día. No quiero que ni le hables porque se pasó. Hace lo que quiere con vos, gorda. Empezá a surtirlo, porque si no lo hago yo.

Magdalena: Es que no puede ser, boluda. Ya estoy cansada. No puede ser que no podamos estar bien porque él se ponga como un pajero. Bueno, hay que en serio dejarlo solo.

Abigail: Yo sé que a vos no te da para pegarle pero bueno, estaré para eso.

