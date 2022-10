Cotillón para el mundial: cuánto salen las caretas de Messi, la copa dorada, y toda la decoración

Los cotillones se visten de celeste y blanco, en la cuenta regresiva al Mundial de Qatar

Las vidrieras de muchos locales empiezan a vestirse de celeste y blanco, en los balcones flamean las banderas, y el espíritu mundialista sobrevuela en el aire. Quedan solo 30 días para el gran debut de la Selección Nacional frente Arabia Saudita en Qatar, y la pasión que despierta el equipo coincide con la variada oferta disponible en los cotillones del Once. Ya sea para compras minoristas o mayoristas, hay un sinfín de opciones: galeras, turbantes, arlequines, pinturas, banderines, caretas de Lionel Messi y mucho más.

A la altura de Lavalle al 2100 empieza la cuadra de los especialistas, con algunos precios que se repiten y otros donde es mejor comparar para descubrir cuál conviene más. Las vuvuzelas tienen un promedio de 300 pesos, al igual que los combos de porras -vienen de tres pares por paquete o también por unidad-, y las cornetas también se mantienen en el rango de 250 en adelante; mientras que las maracas se venden a 50 pesos cada una. Las matracas se suman al listado, y según el tamaño hay desde 600 en adelante.

Vuvuzelas, cornetas, pinturas, collares, gorros, vinchas: la variada oferta de los cotillones del Once

En cambio, el mundo de los gorros es mucho más amplio, con distintos diseños, telas, bordados y brillos: los más simples cuestan 300 pesos, pero la suma asciende a 2000 en los más elaborados. La alternativa de las vinchas es más económica, primero porque vienen en cantidad -cinco o diez, según la presentación-, y oscilan entre los 360 y los 800 pesos. La tradicional cinta celeste y blanca que los hinchas suelen atarse en la frente no supera los 100 pesos, y lo mismo ocurre con los collares estilo hawaiano. y después hay una serie de accesorios que pueden sumar al look mundialero: el paquete con cinco corbatas sale 1300 pesos en promedio; los anteojos desde 150 a 400; y lo que encarece bastante más el combo es la peluca afro, que no baja de los 1300 en adelante en todos los locales, ascendiendo a los 2000 en varios locales.

La copa dorada de plástico, uno de los clásicos, cuesta entre 300 y 450 pesos, dependiendo el local

La careta de goma eva de Lionel Messi es otra de las más elegidas, aunque la mayoría prefiere las de cartón

Milagros, empleada de una cadena de cotillones de la calle Lavalle hace más de dos años, cuenta que agotaron stock ni bien incluyeron en el catálogo las caretas de Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul y el arquero Damián Dibu Emiliano Martínez. Las más pedidas son las de cartón con elástico, en vez de las de goma eva, que también tienen al astro rosarino como protagonista, pero con uno de sus looks anteriores, cuando tenía la melena platinada. En cada envase vienen diez unidades, y hasta el momento las ofrecen a 700 pesos, pero dada la demanda posiblemente el número siga subiendo.

La misma joven explica que hay algunas tendencias que vienen pisando fuerte: los cumpleaños con temática del mundial, los casamientos de noviembre con carnaval carioca celeste y blanco, y también quienes compran en cantidad para revender a través de otras plataformas digitales. Incluso aquellos vendedores que tienen pensado viajar a Qatar y llevarse un combo variado. Para la celebración de eventos hay servilletas, bonetes, adornos para la torta, manteles, invitaciones, posa vasos, porta muffins, copas, y platos; y todo lleva impreso fotos de los jugadores y mensajes de aliento para la Selección.

Vienen diez por paquete y cuestan 700 pesos por el momento: el furor por las caretas de Messi

Capas, turbantes, anteojos y corbatas: más opciones para el look mundialero

La copa dorada de plástico también está entre las más vendidas, y sale entre 300 y 450 pesos. Y le siguen las pinturas para la cara y los labiales celestes -promedian los 300 pesos-: la versión dual ronda los 500 pesos y cada color individual desde 100 en adelante. Tampoco faltan los banderines para los autos, de 200 el más pequeño hasta los más grandes a 500. En cuanto a las banderas propiamente dichas, fabrican de todos los tamaños: la más chica ronda los 250 pesos, una versión intermedia a 600 y las gigantes a 1950.

Según cuentan los vendedores, el cartel que menos se lleva la gente es el que dice “¡Dale campeón!”, algunos por cábala y otros porque prefieren no adjudicar el título antes de tiempo y alentar paso a paso. Los disfraces resultan otra alternativa, pero implican un gasto un poco más alto: una combinación de chaqueta y pantalón supera los 3000 pesos, y solo las capas celestes y blancas están entre 1500 y 2000.

Finalmente, una colección de tazas con distintos motivos, llaveros, peluches, pulseras, entre otros, completan la variada oferta. Para quienes prefieran comprar un combo, muchos cotillones arman también un “variadito” con muchos los elementos antes mencionados, y para tener como referencia, el más completo para 50 personas cuesta 19.500 pesos. Los métodos de pago dependen de cada local, y aunque la mayoría prioriza el efectivo o las tarjetas de débito, algunos también aceptan tarjetas de crédito y hasta tres cuotas sin interés.

"La mano de Dios", otra opción en los cotillones de Once, en vez de la tradicional copa

La mayoría tiene stock agotado en las caretas, pero aseguran que muy pronto entraran más

