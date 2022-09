La lucha entre un club amateur y el ministerio de Defensa por el predio donde practican aeromodelismo

Aviones radiocontrolados del Club Aeromodelista Combatientes de Malvinas y una de las maquinas viales del municipio de Morón en el lugar

A los 74 años, una de las cosas que más disfruta Néstor Varas es reunirse con quienes comparten su pasión por el aeromodelismo. Es un hobby que desarrolló desde los 12 años, a comienzos de la década del ‘60, cuando vivía sobre la avenida Las Heras y acompañaba a un vecino cuatro años mayor a la plaza que está frente a lo que hoy es el edificio de la TV Pública. “Era un potrero donde se juntaba un grupito de aeromodelistas de todas las edades, y los más chicos aprendíamos”, recuerda a Infobae.

Hoy, Néstor es el presidente del Club Aeromodelista Combatientes de Malvinas C.A.C.M. La institución tiene unos 200 socios que pagan 900 pesos los jubilados y menores y 1600 los plenos. Y ocupa desde hace décadas un espacio de 19 hectáreas dentro de las 150 que tiene la Fuerza Aérea Argentina en la 1era. Brigada Aérea del Palomar. Pero ahora no sabe por cuánto tiempo más podrán disfrutar del verde y del ruido de los motores de los aviones, helicópteros, planeadores y drones radiocontrolados.

Parte de las actividades que llevan adelante en el club Aeromodelista Combatientes de Malvinas

El aeromodelismo es un hobby que en el país desarrollan alrededor de 4.000 personas. “Un niño se puede iniciar a partir de los 8 o 10 años con modelitos de planeadores, los más simples son en madera balsa. Después se puede avanzar a los que tienen motor. Ahora hay eléctricos que son muy eficientes, y si no, el motor a explosión tradicional. Para un chico implica una gran enseñanza, porque aprenden el manejo de materiales, de pintura, sino a interpretar un plano”, se entusiasma Varas. Un avión radiocontrolado usado y pequeño, como para arrancar la actividad, puede costar desde 6 mil pesos. La cifra trepa, en los modelos de avionetas nuevos y de mayor envergadura, de escala 1:8 o 1:6, a los 75 a 90 mil pesos. Y si son réplicas de aviones o helicópteros de combate pueden alcanzar entre 175 a 200 mil pesos.

La historia del club comenzó en 1943, dos años antes que la 1era. Brigada Aérea comenzara a funcionar en El Palomar. En ese momento se llamaba Club Aeromodelista Ciudadela. En 1949, junto a otras entidades de Aeromodelismo, se reunieron para establecer las bases para regular la actividad. El 18 de febrero de 1950, el club de Morón fue una de las instituciones fundadoras de la Federación Argentina de Aeromodelismo.

Aviones radiocontrolados en el predio del Club Aeromodelista Combatientes de Malvinas

Al comienzo, el club se instaló en el campo de vuelo del Club de Planeadores Albatros, en Merlo. Pero a finales de la década del ‘60 se estableció en la 1era. Brigada Aérea, donde al principio utilizaba una antigua pista, para más adelante conseguir su propio espacio.

El club es uno de los puntales de la actividad en la provincia de Buenos Aires. En una actividad que cuenta con un centenar de instituciones federadas, es el segundo a nivel país en cantidad de socios, tiene la única pista circular de la provincia (sólo hay 3 en todo el país) y su pista para aeromodelos RC motorizados de 120 metros de largo es única en la Argentina.

Vista aérea del Club Aeromodelista Combatientes de Malvinas. Se nota la pista circular, el nuevo Polideportivo y el terreno, a la izquierda, donde se construyen las viviendas del Plan Procrear (Google Maps)

Pero ahora, cuenta Néstor, los días del club parecen estar contados. Y relata una lucha que se asemeja a la de David contra Goliath, pero cuyo resultado parece estar a favor del más poderoso de los contendientes. “Esas tierras, que son del Estado Nacional, nos las cedió la Fuerza Aérea con permisos que íbamos renovando cada 10 años. En la cuarentena del 2020, el 1 o 2 de diciembre, se apersonaron en el club funcionarios del gobierno nacional y municipal, militares de la Fuerza Aérea y del ministerio de Defensa, que entonces era (Agustín) Rossi con el intendente de Morón, Lucas Ghi, para hacerle entrega de un predio donde está nuestro club para hacer una reserva ecológica, un polideportivo y unas viviendas del Procrear. Las viviendas no molestan, están en un sector dividido por una calle. La reserva ecológica, denominada Isla Verde, la ubicaron en un sector del predio donde está el club. Y ahí estamos involucrados porque construyeron un polideportivo en un extremo, que no nos afecta porque es chiquito, pero ahora se quieren expandir hacia donde están las pistas de aeromodelismo, donde está lo que construimos a pulmón durante años. Son varias pistas, porque tenemos casi todas las categorías del aeromodelismo…”

Según cuentan desde el club, “nos manifiestan que es intención del intendente Lucas Ghi que nosotros podamos participar del proyecto y mantener nuestra actividad. No obstante, no se nos convocó formalmente para ningún tipo de participación y en las publicaciones en las redes sociales, el municipio menciona al futuro polideportivo, y a la ‘Isla Verde’ como reserva ecológica, pero no hacen mención a la actividad del aeromodelismo. Es decir, los hechos demuestran lo contrario. El 12 de mayo pasado, mantuvimos una reunión en la municipalidad con el Sr. Mariano Spina (Secretario de relaciones con la comunidad) y con el arquitecto Sr. Pablo Itzcovich (del área de Infraestructura). Nos indicaron que aún no tenían definido el proyecto del polideportivo y que nos iban a convocar a la brevedad, hecho que nunca ocurrió”.

Máquinas viales en el predio del club

La denuncia de Varas también refiere a que sólo pueden ingresar al predio del club cuando las autoridades de la Base lo permiten: “Están avanzando con las obras. Ya están delimitando los lugares sobre nuestras áreas de vuelo y aparte nos están restringiendo los días de uso del club, la Fuerza Aérea nos puso un candado, no podemos entrar ni lunes ni martes, ni miércoles, ni jueves, de tres semanas a esta parte sólo podemos ingresar viernes, sábados y domingos”.

La última novedad surgió el fin de semana pasado. Dice Varas que “irrumpieron con maquinarias en el sector de espacio de vuelo del club para remover tierra y hacer canchas de fútbol. En el municipio hay silencio total, no responden a ningún mensaje ni pedido de audiencia. Hay un gran malestar en todo el ambiente, hay quejas de los socios por éste avasallamiento”.

Desde el municipio de Morón le indicaron a Infobae que “ese espacio pertenece a la Fuerza Aérea y las negociaciones para poder realizar ese barrio Procrear, el Polideportivo y una Reserva similar a la de Castelar Sur en la Base Aérea de Morón se hicieron a través del Ministerio de Defensa. El club no tiene ningún permiso, ese espacio lo administra el ministerio de Defensa. Y los que pusieron el candado fueron ellos”. En el polideportivo ya se realizan actividades como básquet, handball y fútbol. “Ese predio se hizo con plata de Nación y la dirección de Deportes lo que hace es organizar actividades deportivas con los chicos del barrio”, señalaron.

El tuit del intendente de Morón Lucas Ghi con el anuncio de las obras

Por su parte, según refirieron a Infobae la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa a través de un comunicado, son estas instituciones las responsables de “autorizar a esta Asociación a utilizar fin de semana por medio el predio ubicado dentro del Área de Acceso al Público de la Reserva Urbana para la Defensa, establecida en 2020. Dicha Asociación no cuenta hasta el momento con documentación que le permita utilizar autónomamente el predio, tal como se indica en la demanda judicial efectuada por la Fuerza en el Expediente N° 11292/2021 caratulado ‘Estado Nacional-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea Argentina c/Asociación Civil Club Aeromodelismo y otro s/Lanzamiento Ley 17.091′ ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°1 de San Martín. Por esta razón, sus actividades no pueden ser incluidas dentro de programas de actividades abiertas al público sin previa autorización de la Fuerza Aérea Argentina. Asimismo, tampoco está autorizada a efectuar vuelos diarios dado que pueden afectar la actividad de la Brigada”.

La ley 17.091 fue promulgada a través de un decreto por el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía, y la traducción de “lanzamiento” es “desalojo”, básicamente. Según informaron en Morón, el último paso fue el pedido de la Defensora de Menores para que se ordene mandamiento de constatación y verificar que no hubiera menores en el predio. Y el Juez ya lo ordenó.

Varas reconoce que “el permiso estaba vencido, pero comenzamos los trámites de renovación el 21 de febrero de 2020, poco antes de la pandemia. Ellos al municipio se lo adjudicaron en diciembre al municipio, diez meses después”

En el Polideportivo, la municipalidad de Morón ya realiza actividades

De todas maneras, desde el club sienten el desamparo. “Esta gente no quiere respetar nuestra trayectoria, parece que nos quieren forzar a que nos vayamos. Nunca nos mencionaron en sus proyectos. Hasta el día de hoy nos tienen con promesas de que vamos a hacer una reunión, pero hicimos una sola y quedamos en encontrarnos nuevamente. Hace cuatro meses de esto. Nosotros queremos dialogar y consensuar para convivir dentro de las actividades que van a realizar. Somos totalmente amateurs, no tenemos subsidio de ningún tipo, todo lo que hacemos es a pulmón junto a los socios. Esto se mantiene con la cuota que abonamos todos los meses para el corte de pasto, el mantenimiento lugar, el sueldo del empleado. Constituimos una asociación civil debidamente registrada y hemos aggiornado su nombre en homenaje a los Combatientes de Malvinas en 2016”.

Lo peor, según Varas, es que “con esta situación estamos perdiendo socios, casi el 50%. Y se nos complica pagarle el suelo al empleado que tenemos, que está desde hace 20 años. También hemos tenido que suspender fechas de entrenamiento y de concursos metropolitanos de las variadas disciplinas (drones, planeadores, RC motor, helicópteros, vuelo circular, etc.), que rige la Federación Argentina de Aeromodelismo”. No fue el único perjuicio. La institución también compite a nivel nacional e incluso internacional y es sede de distintos torneos. “Este año tuvimos que postergar todo o ceder fechas a otros clubes para que las hagan en nuestro lugar. La actividad está muy maltratada”.

