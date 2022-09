Tras ser declarado “persona no grata” en Posadas, Fabián Tablado anticipó que irá al INADI y habló de una “caza de brujas”

Fragmento de la entrevista a Fabián Tablado en Canal 6 de Misiones

Desde que salió de prisión, Fabián Tablado intentó asentarse en cuatro lugares. Pero no lo logró. La condena social por el femicidio de Carolina Aló, a quien asesinó de 113 puñaladas en 1996, sigue vigente. Tras la exclusión del hogar de la casa que compartía con su ex pareja en la ciudad de Bell Ville en Córdoba, fue rechazado por los vecinos de San Clemente del Tuyú y, posteriormente, declarado “persona no grata” por el Honorable Concejo Deliberante del partido de La Costa. Más tarde, la Justicia amplió a 300 kilómetros la perimetral que le impide acercarse al padre de la víctima, por lo que no puede regresar a su casa de Tigre. Luego, vino la cancelación del contrato de alquiler del departamento que rentó su madre en Gobernador Virasoro, Corrientes. Ahora, la novedad es que informó una nueva residencia en la provincia de Misiones y, otra vez, generó una ola de repudios.

Y, este jueves, el Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas declaró por unanimidad a Fabián Tablado como “persona no grata”. Una fundación acompaña a Tablado para que pueda conseguir donde afincarse allí.

“Estoy peregrinando por la Argentina porque no tengo donde radicarme. Donde yo me radico y doy el domicilio empieza esta persecución, esta cacería de brujas. Yo entiendo el malestar de la sociedad. Pero, ¿cuántas personas recuperan su libertad por día y pueden rehacer su vida? El hecho mío ocurrió hace 26 años”, se justificó Tablado, esta mañana, en una entrevista con Canal 6 de Posadas.

No es la primera vez que da una nota. A comienzos de agosto, tras la exclusión del hogar que compartía con su ex en Córdoba, Tablado fue entrevistado por A24 y desmintió los hechos de violencia con su última pareja. Este jueves, luego de que el Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas lo declarara “persona no grata”, Tablado volvió a romper el silencio y se victimizó en un reportaje con un medio local.

“Buen día, te saludo con la paz del Señor”, arrancó el ex convito que, tras su estadía en prisión, se volcó a la religión Evangelista. Durante los casi 30 minutos que duró la entrevista, habló de una “caza de brujas”, calificó como “insólita” la restricción perimetral con Edgardo Aló, que es de 300 kilómetros, y dijo que no era “un loquito que anda por ahí buscando a quien matar”. Además, anticipó que acudirá al INADI por la difamación que recibe. “Estoy sufriendo, vivo una persecución constante”, aseguró.

Tras casi 24 años por el femicidio de Carolina Aló, el 28 de febrero de 2020 Tablado salió del penal de Campana.. Volvería a estar preso un año por violar dos perimetrales (Gustavo Gavotti)

“Cuando vine a Posadas, llegué con mi mamá luego de ser desalojado de Corrientes. Estuve un día en un hotel. La gente quiere saber mi domicilio para acusarme con el dedo y humillarme”, señaló Tablado al comienzo del reportaje.

Consultado acerca de si su intención era radicarse en la capital de Misiones, el femicida explicó que su intención no es vivir definitivamente en ningún lugar, porque tiene a toda su familia en Buenos Aires. En ese sentido, apuntó contra la Justicia sobre la perimetral que la Justicia de San Isidro le impuso con el padre de su víctima, Edgardo Aló.

”Necesito que cese una medida insólita de restricción de 300 kilómetros porque remarca el ensañamiento tremendo que hay hacia mi persona. Tengo una pulsera electrónica y temor de salir a la calle. Estoy arrepentido de mi error”, expresó.

Para Tablado, es “insólita” la restricción perimetral con Edgardo Aló

Luego de que no le permitieran mudarse a Gobernador Virasoro, en Corrientes, Tablado recibió ayuda de la Fundación Filipos para radicarse en Posadas. En diálogo con FM Show, el Pastor Carlos Alberto González, confirmó que desde la Institución, creada hace doce años y dedicada a recorrer penales y a hacer tutorías, están asistiendo al ex convicto.

“Tenemos un ministerio carcelario, una fundación, y la idea es que pueda vivir en Misiones. Estamos viendo algunas cuestiones, averiguando y hablando con algunas instituciones que me den las garantías de que el hecho que se produjo en la década del 90 ya esté cumplido, y si se dan las garantías no tenemos ningún problema”, dijo.

Y agregó: “Hay que asistirlo con algunos derechos constitucionales. Él buscó instalarse en otros lugares y no consigue reinsertarse en la sociedad”.

Fabián Tablado recibió ayuda de la Fundación Filipos para radicarse en Posadas

En otro tramo de la nota, Tablado contó que realizó distintos cursos y capacitaciones sobre violencia de género, que no puede salir del país y que está monitoreado electrónicamente, pero recalcó que está “a derecho” y no en libertad condicional.

“Yo no soy un loquito que anda por ahí buscando a quién matar, soy una persona que cometió un delito y estoy arrepentido de lo que ocurrió hace 26 años. Ahora me considero una persona renovada, restaurada, alguien regenerado. Estoy preparado para trabajar. Soy autosuficiente, sé pintar, hacer artesanías. Puedo ser independiente y tengo inculcada la cultura del trabajo”, sostuvo.

Por último, resaltó su fe en la religión al afirmar que cree “en Jesucristo porque él regenera a las personas”, y reiteró que “se está haciendo una persecución” y que está “sufriendo una marginación”. “En vez de acusar, ¿por qué no tratamos de ser puentes?”, concluyó.

Tablado fue rechazado por cuatro ciudades ya (Gustavo Gavotti)

El mismo día en que Tablado hablaba con los medios de Posadas, la declaración de Consejo Deliberante de la capital misionera era contundente: “Declárese el enérgico repudio por la presencia de Tablado Fabián en la ciudad de Posadas”, dice el primer artículo del proyecto.

En la argumentación, los concejales recordaron al femicidio de Carolina Aló, cometido por Tablado, como “uno de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina” y como “tercero a nivel mundial”, en alusión a la saña desplegada por el asesino.

También apuntaron contra el papel del Estado ante estas situaciones, y revalorizaron la búsqueda de “no más violencia” en Posadas. “Con esta declaración se busca manifestar el repudio y el desagrado a que un femicida de esta magnitud se traslade a nuestra ciudad, a modo de condena social”, concluyeron.





SEGUIR LEYENDO: