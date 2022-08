San Juan: entró a una panadería con sus hijos, aprovechó el descuido de una empleada y se robó las propinas

Mujer roba propina de empleadas en una panadería de San Juan

Los dueños de una panadería ubicada en la ciudad de San Juan, capital de la provincia homónima, quedaron indignados por una supuesta clienta que, aún con la compañía de sus tres pequeños hijos, se robó las propinas para los trabajadores del local mientras una panadera armaba su pedido . Por tal motivo, los propietarios del local no se quedaron de brazos cruzados y compartieron las imágenes del hecho en sus redes sociales.

El episodio, ocurrido en la panadería Iberia, situada en Ameghino 62 (Norte), fue compartido ayer a través de la cuenta de Instagram del comercio y las imágenes motivaron el repudio de varios seguidores.

La grabación en cuestión muestra a la mujer, vestida de negro y acompañada por tres menores -dos niños y una niña-, dialogando con una de las empleadas de la panificadora. Hasta ese momento no se evidenciaban actitudes sospechosas de la supuesta clienta, pero en cuestión de segundos la situación cambió por completo. Cuando la empleada giró para servir los productos solicitados, la ladrona se acercó a la caja registradora y, mediante una maniobra fugaz, tomó el recipiente donde estaban las propinas que los clientes dejan para los trabajadores del comercio.

El frente de la panadería Iberia, ubicada en la ciudad de San Juan.

Luego de guardar el botín en su cartera, la supuesta clienta levanta su mirada y observa la cámara de vigilancia que apuntaba al mostrador, pero eso no la amilanó: pagó su pedido, recibió el paquete y se retiró junto a sus niños como si nada hubiera pasado.

“Señora no robe la propina de las chicas del café, son laburantes se levantan todos los días temprano a trabajar cosa que ud no debe saber lo que es. Qué enseñanza le está dando a sus hijos que la acompañaron una vergüenza que se haga viral para que no tenga ganas de hacerlo más” , dice la publicación compartida por los propietarios del comercio, mediante la cual expresaron su molestia por lo sucedido y desearon que la ladrona se arrepienta de su actitud.

La provincia de San Juan también fue noticia la semana pasada, como consecuencia del choque entre un colectivo con pasajeros y un tren de carga que, afortunadamente, no dejó heridos de gravedad.

Según informaron medios locales, la formación de la línea Belgrano Sur chocó contra el vehículo cuando este se disponía a atravesar el cruce ferroviario de la calle Independencia entre Divisoria y Rawson, en el departamento de San Martín. El vehículo del transporte público de pasajeros impactó contra el tercer vagón de la máquina ferroviaria y quedó totalmente dañado, incluso la butaca del conductor quedó colgando a punto de caer por la ventana.

El tren cargado con piedra caliza, conducido por Germán Naín, de 31 años, se desplazaba de oeste a este desde el departamento Albardón, con dirección a la provincia de Mendoza y colisionó con el colectivo de la línea 345, interno 38, conducido por Leonardo Ortiz, de 33 años, domiciliado en Caucete, según informó el Diario Huarpe.

Milagro en San Juan: un colectivo chocó con un tren y solo hubo heridos.

De las 30 personas que viajaban en la unidad, solo unas 15 resultaron heridas aunque ninguno de ellas con lesiones graves, por lo que no se efectuaron traslados a centros de salud.

El incidente tuvo lugar en un área poco transitada y que contaba con buena iluminación, por eso las pericias y las averiguaciones realizadas por el personal policial serán claves para determinar las causas del choque y entender la mecánica de la situación. A la escena también se sumó personal de criminalística para recabar información que posteriormente ayude a entender el siniestro.

De acuerdo a la información brindada por la prensa sanjuanina, una de las hipótesis apunta a que el chofer del colectivo no habría visto la formación de carga mientras esta se acercaba, ya que iba saliendo de una curva. En ese momento, tomó la decisión de atravesar las vías, ya que no había un paso a nivel, y solo existía una señalética vertical que indicaba la presencia de vías del ferrocarril.

