Serafines, querubines, arcángeles y puttis: quiénes son los ángeles, esos mensajeros de Dios que no tienen sexo

Los ángeles, según el pincel de Rafael Sanzio

Lucifer -como vimos la semana pasada en esta columna- era un “ángel caído”. Pero entonces, ¿qué son los ángeles? Veamos cómo se fue formando la angelología en las tres religiones Abrahámicas.

Antiguo Testamento y Judaísmo.

¿Qué es un ángel para el pueblo de Israel? La palabra malaj (“ángel” en hebreo) significa “mensajero”, y también se puede traducir como “trabajo”. En otras palabras, un ángel es un “mensajero” de Dios que lleva a cabo su “trabajo”. Sin embargo, no los considera criaturas de forma humana con alas blancas, sino entidades espirituales sin existencia física, aunque en varias oportunidades pueden adoptar la apariencia humana. El concepto semítico de ángel bien podría estar emparentado con el de los Sukalli, suerte de espíritus mensajeros de la deidad babilónica, o con el de los Amesha Spentas que cita el Avesta, libro sagrado del mazdeísmo persa, religiones ambas, la babilónica y la persa, con las que en un momento u otro entraron en contacto los israelitas.

En el Antiguo Testamento podemos ver su accionar en: Génesis 3,24 cuidando la entrada del Paraíso; Génesis 16,7 salvando a Agar; Génesis 19,15 liberando a Lot de la muerte en Sodoma; Génesis 28,12 en la escala de Jacob; Éxodo 14,19 marchando delante del Pueblo de Dios; Números 22,23 frente a la mula de Balaan; Jueces 13,3 hablando con Gedeón; 2 Reyes hiriendo a los asirios que rodeaban a Jerusalén; Daniel 6,22 ayudando a Daniel en el foso; Zacarías ,12 veces intervienen los ángeles en su profecía Apocalíptica.

Las acciones de los ángeles más recordadas en el Antiguo Testamento podrían ser dos, las cuales fueron representadas en el arte muchas veces: en el Génesis 32, 25-32: cuando Jacob lucha contra el ángel “Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba.Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral, y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquél. Este le dijo: ‘Suéltame, que ha rayado el alba.’ Jacob respondió: ‘No te suelto hasta que no me hayas bendecido’. Dijo el otro: ‘¿Cuál es tu nombre?’ ‘Jacob’. ‘En adelante no te llamarás Jacob sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido’. Jacob le preguntó: ‘Dime por favor tu nombre’. ‘¿Para qué preguntas por mi nombre?’ Y le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues (se dijo): ‘He visto a Dios cara a cara, y tengo la vida salva.’ El sol salió así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba del muslo.”

Jacob lucha con un ángel

Y en el libro de Tobías, en el cual nos narra en varias aventuras al arcángel Rafael, el cual será presentado como un compañero en el camino hasta que manifiesta quién es y su misión. Tobías 12: 15- 20: “‘Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que tienen entrada a la Gloria del Señor.’ Temblaron entonces, y los dos cayeron con el rostro en tierra, llenos de terror. Él les dijo: ‘No teman. La paz sea con ustedes. Bendigan siempre al Señor. Cuando estaba con ustedes, no estaba por mi propia voluntad, sino por voluntad de Dios. A él deben bendecir y cantar todos los días. Ustedes me veían comer y hablar, pero sólo era apariencia .Bendigan ahora y den gracias al Señor; yo me voy al que me ha enviado. Escriban en un libro lo que se ha cumplido.’ Y en seguida desapareció.”

Ícono ruso del Arcángel Miguel matando al demonio

Nuevo Testamento y Cristianismo

En el Nuevo Testamento aparecen muchas veces en torno a la vida de Jesús. En Lucas 1,11 un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista; Lucas 1,26 Gabriel anuncia a María la encarnación del Mesías; Mateo 18,20 el sueño de José; Lucas 2,8-9 un ángel anuncia a los pastores; Mateo 4,11 Jesús es servido por los ángeles; Mateo 13,36-43 Jesús habla de los ángeles en esta parábola; Mateo 18,10 Jesús dice que los ángeles de los niños miran el rostro de Dios; Mateo 22,30 al hablar de la resurrección final, Jesús dice que seremos como ángeles; Mateo 24,29-31 los ángeles tocarán la trompeta el día del juicio. Otros lugares donde aparecen los ángeles en el NT son: Mateo 24,36; Lucas 9,26; 15,10; 16,22; 22,43; 24,23; Mateo 28, 2-7; Marcos 1,13; Juan 20,12-13; Hechos de los apóstoles 1,10-11; en el Apocalipsis aparecen los ángeles 73 veces.

No obstante para el arte cristiano, la anunciación de María por el arcángel Gabriel, el anuncio del nacimiento de Jesús en Belén a los pastores; y los ángeles del día del juicio final serán los más representados en el arte occidental y oriental y por tanto las acciones más conocidas en la cual interviene los ángeles.

La Asunción de la Virgen, de Nicolás Poussin. Los pequeños angelitos son los llamados puttis en la iconografía

Leemos en el Evangelio el anuncio de Gabriel a María en Lucas 1: 26-38 “Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: ‘Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.’ María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: ‘No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás.’ María entonces dijo al ángel: ‘¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?’ Contestó el ángel: ‘El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible.’ Dijo María: ‘Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho’. Después la dejó el ángel.”

Y los ángeles en la noche de Belén en Lucas 2: 9-13 “Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo: ‘No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.’ Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: ‘Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace.’”

Y también durante la construcción de las primeras comunidades cristianas los ángeles poseen su tarea. Hechos de los apóstoles en 5, 12-21 un ángel abre la puerta a los apóstoles; 8,26 un ángel envía a Felipe al encuentro del etíope; 10,3.7 un ángel se aparece a Cornelio; 12,6-16 un ángel libera a Pedro de la cárcel; 12,23 un ángel castiga a Herodes; 27,23 un ángel se aparece a Pablo.

Un ángel expulsa a Adán y Eva del Paraíso

Islam

El Islam reconoce el concepto de ángeles tanto antropomórficos como abstractos. La creencia en los ángeles es uno de los seis artículos de fe en el Islam. El Corán es la fuente principal del concepto islámico de ángeles, son los encargados de que se cumpla la voluntad de Allâh (que significa Dios en la lengua árabe. Los cristianos de esa lengua también se refieren a Dios como Allâh). No son exactamente “seres individuales” sino manifestaciones del imperativo de Allâh.

Podemos leer en el Corán sobre los ángeles: “...Dispuso que los Ángeles fuesen Sus enviados [para transmitir Sus órdenes a los hombres], algunos dotados de dos alas, otros con tres o cuatro...” ; o también “. . . sabed que los [Ángeles] que están próximos a su Señor Lo glorifican por la noche y el día, y no se cansan de ello” y cuando el Corán nos habla de la obediencia de los ángeles para con el Creador: “Los ángeles no desobedecen a Allâh en lo que les ordena, sino que ejecutan cabalmente Sus órdenes”.

Jerarquías, funciones e iconografía

Para los cristianos, y según Pseudo Dionisio Areopagita (un escritor que firmaba sus obras con un seudónimo “Dionisio Areopagita” y para diferenciarlo del santo se le agregó el “Pseudo” y cuya realidad histórica sigue siendo aún un enigma. Escribió entre 480 y 530 una serie de tratados sobre varios temas relacionados con la fe cristiana) hay jerarquías de ángeles de acuerdo con su función y aproximación al trono de Dios. Cada tres coros de ángeles se constituye una Jerarquía; estas son: Serafines, Querubines y Tronos; Dominaciones, Virtudes y Potestades; Principados, Arcángeles y Ángeles

¿Qué función cumple cada grado angélico según Pseudo Dionisio?: Los Serafines: su misión es vivir en eterna alabanza a Dios; son ministros de Dios que pregonan día y noche su santidad ante el trono del Altísimo. Son los que están más cerca de Él. Los Querubines: su misión es seguir la gloria de Dios donde quiera que vaya. Pudiéramos compararlos a los escoltas de Dios. Los Tronos: sostienen el trono de Dios y transmiten su voluntad divina a los demás. Las Dominaciones: tienen la tarea de regular los deberes de ángeles inferiores. Reciben órdenes de los serafines, los querubines, o hasta de Dios, son responsables de asegurarse de que el universo se mantenga en orden. Las Virtudes: su deber es supervisar a distintos grupos de personas e inspiran a la humanidad de distintas maneras. Las Potestades: son los celadores del orden del cosmos creado por Dios. Los Principados son los guardianes de las naciones y los países. Supervisan aquellos eventos que afecten a las naciones. Los Arcángeles: atienden las áreas de los esfuerzos humanos y reciben una tarea de importancia para la humanidad.

Un Querubín, con sus característicos ojos en las alas

La Biblia indicaría que hay siete arcángeles, aunque se menciona el nombre de solo tres: Miguel, Gabriel y Rafael. Los nombres de los otros cuatro arcángeles no aparecen en la Biblia, pero se encuentran unas descripciones de éstos en los textos apócrifos, estos serían: Uriel, Raguel, Sariel, Remiel. La terminación en “el” de cada nombre significa “Dios”, es decir: Miguel “quien como Dios”, Gabriel, “mensajero de Dios”, Rafael: “medicina de Dios”, Uriel: “luz de Dios”; Raguel: “amigo de Dios”; Sariel: “mandamiento de Dios”. Los ángeles son la orden inferior en la jerarquía angelical, y los más conocidos por los hombres. Son los que más están relacionados a los asuntos humanos. Dentro de la categoría de ángeles, hay muchos tipos de funciones. Son los ángeles de esta jerarquía los que son enviados como mensajeros y protectores ante los hombres. Cada ser humano tiene un ángel guardián a cargo.

En la iconografía de estos seres celestiales hay una gran confusión entre la mayoría de las personas. Los Serafines y Querubines están muy lejos de ser como la gente creen que son. Y como se ven nos lo aclaran los textos bíblicos:

Sobre los Serafines leemos en Isaías 6.2: “Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas: con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban ” y sobre los Querubines, nos narra en Ezequiel 10:12 “Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas” . Y todos los ángeles son seres espirituales, que no poseen materia. Y cuando deben manifestarse, lo deja bien en claro Rafael en el libro de Tobías: “Ustedes me veían comer y hablar, pero sólo era apariencia…”

Así que cuando digamos que alguien es hermoso como un Serafín o un Querubín, pensemos que estamos diciendo…

Venus durmiente, de Anibal Carracci. Lo que llamamos comunmente "angelitos" en realidad son los puttis, que aquí rodean a la diosa

Lo que comúnmente llamamos “angelitos” esos infantes regordetes en realidad son los putti, plural de putto, en italiano que son representados por unos niños pequeños, casi siempre desnudos y con diminutas alas en sus espaldas. Estos son una representación de la imagen del dios Cupido, que del ámbito pagano, fueron incorporados en los templos, sobre todo en el barroco como ornamentación, creando así confusión entre las representaciones de los ángeles y los putti.

Una cuestión más: si discurrimos sobre los ángeles, debemos hacernos la famosa pregunta sobre su sexo. Pero hablar sobre el “sexo de los ángeles” es como hablar de cosas sin sentido o delirantes, porque al ser seres inmateriales no poseen sexo ni género, aunque sí voluntad, como hemos leído. En este punto, permítanme recomendar el muy pequeño cuento sobre esta cuestión escrito por Mario Benedetti, donde nos plasma su visión de cómo los ángeles pueden llegar a amar, aún siendo asexuados.

Sea como fuere, se puede creer o no en los ángeles de acuerdo a la fe de cada uno. Pero lo que no se puede ignorar es que esta creencia ha aportado a la literatura, la pintura, la escultura y la música infinidad de obras, las cuales podemos disfrutar día tras día. Y, los que somos algo mayorcitos recordaremos con emoción una oración que nuestras madres o abuelas nos recitaban siempre: “ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día…”

