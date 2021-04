Iván, el joven con parálisis cerebral que emocionó a todos con su mensaje al Presidente, pidió que las personas con discapacidades sean vacunadas

El periodista Eduardo Feinmann entrevistó a Iván, el estudiante universitario de 21 años con parálisis cerebral que le respondió con un video a los dichos del presidente Alberto Fernández sobre las personas con discapacidad





“Que esté en silla de ruedas no significa que no pueda entender la pandemia”, le respondió a Iván Davidovich, un estudiante universitario de 21 años que padece parálisis cerebral, al presidente Alberto Fernández luego de sus desafortunados dichos sobre los chicos con discapacidades y la pandemia.

Es que al defender su decisión de cerrar las escuelas, el jefe de Estado sostuvo que en el último tiempo habló “con maestras de escuela de chicos con capacidades diferentes, de lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan”.

Estas declaraciones motivaron a Iván a la grabación de un video, que él mismo produjo y editó, donde le explica al Presidente que es “una persona como cualquier otra” y hasta le pidió una reunión para que “aclare lo que dijo en público y mostrarle que somos capaces”.

Tras la viralización de su video, el periodista Eduardo Feinmann entrevistó a Iván y a su mamá en LN+ y el joven volvió a hacerle una petición a Alberto Fernández: que el gobierno vacune a personas con discapacidades.

Las declaraciones de Alberto Fernández que generaron polémica: "Los chicos no entienden"

“Espero ser la voz de los que no tenemos voz” , comenzó diciendo Iván, quien se comunica con los demás a través de su computadora. “ ¿Sabían que en el cronograma de vacunación no estamos entres los grupos prioritarios? , cuestionó.

Al hacer un llamado de atención a las autoridades nacionales sobre la importancia de que también sean inoculados como el resto de los adultos mayores y personas de riesgo, Iván señaló: “Espero que mi mensaje llegue a quienes toman decisiones y puede revertir esta situación y seamos todas las personas con discapacidad convocadas a vacunarnos”.

Ante la mirada atenta del periodista y la emoción de su madre, que estaba a su lado, Iván pretende que la equivocación cometida por el Presidente no solo lo haga reflexionar a él sino también a toda la sociedad: “Ojalá que la mirada de la sociedad hacia las personas con discapacidad pueda cambiar con educación e inclusión” .

Durante la entrevista, la mamá del joven admitió que no se había percatado de las palabras del Jefe de Estado hasta que Iván le contó. “Me lo dijo con mucha bronca. Nos sorprendió, después nos conmovió y nos provocó dolor. Es terrible cómo una palabra puede herir tanto. Esas palabras denotan ignorancia y desconocimiento de quien no lo debería tener, y más siendo una persona que está en esa posición de liderazgo”, señaló Karina.

La mujer se mostró muy orgullosa de su hijo, contó que “él tomó esta lucha por la defensa de sus derechos” y recordó que eso fue posible gracias a que “Iván tomó las armas que le dimos para defenderse, como por ejemplo de esta injusticia”.

Este es el video que Iván le envió al Presidente y se hizo viral

Karina insistió en que las personas con discapacidades también deben ser incluidos dentro de los grupos prioritarios de vacunación y le dejó un mensaje al Presidente: “ Todos los chicos con capacidades diferentes pueden entender en la medida que se les explique. No es cuestión si entienden o no entienden sino el espacio y el tiempo que les damos. No solo a los chicos sino también a los viejos”.

Tras los cuestionamientos alrededor de este tema, Alberto Fernández se reunió ayer a la tarde con las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en su despecho de la Casa Rosada y acordó promover la formación entre los integrantes del Gabinete nacional, con el objetivo de que esta perspectiva sea transversal a todas las políticas públicas. “Un país inclusivo se construye con todos y todas”, sostuvo para bajarle el tono a la polémica mientras que Iván espera ser recibido en su despacho.

Frases más destacadas del video de Iván:

“Esta es la frase que me hizo eco toda la vida, hasta que dije ‘basta, me harté’. Estuve callado mucho tiempo, pero ahora le quiero hablar a usted, señor Presidente”

“En todo el transcurso de mi vida siempre he escuchado minimizar mi capacidad intelectual, pero nunca me imaginé que un Presidente lo haría”.

“Somos personas con derechos, debería informarse, Alberto. A veces sueño con un país mejor, pero con este tipo de comentarios es difícil imaginarlo”.

“Yo soy una persona como cualquier otra”.

“A veces sueño con un país mejor, pero con sus comentarios es difícil imaginarlo”.

