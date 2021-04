Brasil avanza en el juicio contra Darthés: “Por primera vez un caso de violencia sexual logra este nivel de cooperación internacional”

El viernes 16 de abril la justicia federal brasileña decidió avanzar en el juicio contra Juan Darthés, según fuentes de la investigación.

El viernes 16 de abril se conoció que la acusación del fiscal fue aceptada por el juez federal de Brasil que decidió la apertura del juicio contra Juan Darthés. La denuncia iniciada por Thelma Fardin en Nicaragua logró el respaldo de la justicia nicaragüense y la brasileña y se encamina a lograr un proceso formal .

El 6 de abril la Fiscalía federal de San Pablo denunció a Juan Darthés por estupro agravado y pidió que la justicia acepte llevarlo a juicio en un plazo estimado de un año. En el 2022 el actor argentino podría enfrentar un proceso penal por la denuncia iniciada por Thelma Fardin en Nicaragua, con la representación de la abogada Eylin Cruz Rojas.

El magistrado aceptó velozmente la acusación y decidió que va a disponer la apertura del juicio, según fuentes ligadas a la investigación. Hasta el 16 de mayo había tiempo para que no se corra riesgo de prescripción. Sin embargo, la medida no se hizo esperar.

De esta manera ya no quedarían obstáculos para que Juan Darthés sea llevado a juicio. Y el caso iniciado por Thelma Fardin ya entra en la historia de América Latina no solo por la repercusión social, mediática y virtual, sino por convertirse en un antes y un después en la cooperación internacional judicial sobre violencia sexual.

Thelma Fardin anunciò junto a Actrices Argentinas que un fiscal brasileño decidio impulsar su denuncia. Ahor un juez acepto su pedido. (Franco Fafasuli)

La palabra de Thelma Fardin es avalada, hasta el momento, por tres ministerios públicos (Nicaragua, Brasil y Argentina) y dos evaluaciones judiciales en Nicaragua y en Brasil. Todos los pasos, en los diferentes países, respaldan que hay pruebas que acreditan la verosimilitud de los hechos para poder avanzar hacía el juicio.

“Es muy importante que un caso que involucra violencia sexual es tratado, por primera vez, bajo mecanismos de cooperación internacional que son utilizados, en general, para delitos complejos y trasnacionales como narcotráfico y trata de personas” , resalta la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

La UFEM es el organismo del Ministerio Publico Fiscal de Argentina en donde fueron tomados los testimonios que componen el expediente en Nicaragua y que también colaboró con Brasil en el proceso para determinar la necesidad de un juicio.

"Es muy importante que un caso que involucra violencia sexual es tratado, por primera vez, bajo mecanismos de cooperación internacional", destaca Mariela Labozzetta. /Maximiliano Luna

En Nicaragua se abrió el proceso por violación agravada y se pidió la extradición a ese país. Si Darthés permaneciera viviendo en Argentina habría sido llevado a que comparezca en la justicia nicaragüense. Sin embargo, el actor se fue a vivir a Brasil (y es ciudadano de ese país) y, por las leyes nacionales, no pueden extraditarlo.

En Brasil decidieron que sea juzgado en ese país. Y si quiere salir de las fronteras tiene que enfrentar una orden de captura de Interpol. Por lo que, a partir de ahora, la posibilidad de ir a juicio es el escenario más probable. En diálogo con Infobae la fiscal Labozetta expresó: “En Brasil entendieron que era un caso de litigio estratégico y que era importante avanzar”.

-¿Cómo se llegó a la cooperación internacional en un juicio por violencia sexual?

-Es un delito de violencia sexual y tiene que ver con que la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) tiene una red especializada en género (con las fiscalías especializadas de toda la región) desde el 2015 que, primero, fue un grupo chiquito de cinco países y ahora la integran todos los países.

-¿Cómo cambia el rango jurídico de la violencia de género para llegar a esta definición?

-Hoy la violencia de género está en la agenda de los Ministerios Públicos de Iberoamérica y la consecuencia de esta red especializada es que un caso con una complejidad adicional, porque tuvo que involucrar a tres países, no porque es un caso más importante (porque se cometió en Nicaragua, porque Brasil tiene una traba de competencia y porque la víctima es argentina) involucra a la cooperación internacional. Es una enorme ganancia para todas las mujeres.

Laura Esquivel junto a Thelma Fardin, en la época de Patito Feo. Durante la gira de la serie se produjeron los hechos investigados por las fiscalìas de tres países.

-¿Por qué no se pudo hacer la denuncia en Argentina?

-Porque rige el principio de territorialidad: los hechos delictivos se juzgan en el país donde son cometidos. Los hechos sucedieron en Nicaragua y por eso es el lugar para investigarlos.

-¿Por qué en Brasil sí puede ser juzgado?

-Brasil revierte el principio de territorialidad y utiliza un principio de nacionalidad. Es un principio constitucional, no lo pueden sortear los jueces. Eso significa que juzgan a sus nacionales por hechos cometidos en otros territorios.

-¿Cómo se logra salir de la trampa del laberinto legal en el caso de Thelma?

-El proceso se inició en Nicaragua. Se avanzó todo lo que se pudo produciendo prueba y pidiendo a la UFEM que produzca prueba desde Argentina. Pero llegado el momento de citación al acusado (Darthés) no se puso a derecho. Se mudó de Argentina y se fue a Brasil.

"No se puso a derecho", considera la fiscal Mariela Labozzetta que caracteriza al actor de prófugo de la justicia nicaraguense en Brasil.

-¿En Brasil no pueden obligarlo a ir a Nicaragua por el principio de nacionalidad?

-Nicaragua le dice a Brasil: “Tengo una persona para juzgar, está en tu territorio, ¿me lo mandas?”. Eso se llama proceso de extradición. Ese proceso se inicia e interviene el Tribunal Superior de Nicaragua y la autoridad consular de Nicaragua y se la manda a la autoridad consular de Brasil. Estamos con una orden de captura internacional vigente, una circular roja y un pedido de extradición.

-¿Cuál es la importancia de esta decisión judicial de Brasil?

- Es la primera vez que un caso de violencia de género se trabaja a través de la cooperación internacional que usualmente son destinados a temas de crimen organizado, narcotráfico y criminalidad transfronteriza.

-¿Qué importancia tiene que un caso de violencia sexual se trabaje a través de la cooperación internacional?

-Implica jerarquizar la temática y decir que las cuestiones de violencia de género ameritan que estén en la agenda de la cooperación internacional y por eso conformamos los diálogos previos con el Ministerio Público Fiscal de Brasil. Ellos estimaron que en vez de esperar el proceso de extradición iban a adelantar un paso.

La fiscal Mariela Labozzetta resalta que la cooperación internacional en un caso de violencia sexual es un signo para las mujeres de un nuevo paradigma judicial. Maximiliano Luna

-¿Cómo hubiera sido el proceso legal si la justicia brasileña se quedaba de brazos cruzados?

-Nicaragua le pide a Brasil la extradición y Brasil dice: “Yo no puedo extraditar a mis nacionales, porque mi Constitución me lo prohíbe, pero no te digo que va a quedar impune, te ofrezco juzgarlo yo, dame el caso a mi”. Eso no llego a ocurrir porque todavía no terminó el trámite. Pero Brasil, en vez de esperar, que Nicaragua le diga “bueno, te doy el caso” lo inicia directamente porque tiene competencia. Entonces inició el caso por una cuestión de jurisdicción.

-¿En Brasil podrían haber esperado a que el caso avance lentamente y finalmente les llegue, pero decidieron acelerar el proceso e impulsarlo? ¿Qué importancia tiene esta iniciativa de la justicia brasileña?

-El Ministerio Público de Brasil entendió que como Brasil juzga a sus nacionales por hechos cometidos en cualquier lugar del mundo ya era indistinto si esperaban, o no, porque lo iban a juzgar.

-¿Se tomaron en cuenta las características de la denuncia de Thelma Fardin en Argentina?

-Se toma en cuenta que es un caso emblemático en Argentina, que fue un antes y después, y ellos también lo sabían porque en Brasil también tuvo repercusión. Entendieron que era un caso de litigio estratégico y que era importante avanzar. La competencia para juzgar este hecho es Brasil porque es un ciudadano brasileño y está viviendo en Brasil.

-¿Cuál es la diferencia en tiempos y en relevancia que Brasil no haya esperado que el trámite llegue sino que la justicia impulse el juicio?

-El primer parámetro es la eficiencia: tarde o temprano lo voy a juzgar, por lo que es más eficiente tomar la iniciativa e iniciar el caso.

El caso de Thelma Fardín cuenta con el respaldo de tres Ministerios Públicos Fiscales y dos jueces y se volvió un litigio estratégico en la región (Franco Fafasuli)

-¿Qué elementos tuvo en cuenta la justicia brasileña?

-Ellos pidieron toda la prueba producida en Argentina: documentación, informes periciales y declaraciones testimoniales.

-¿Cuál fue la función de la justicia argentina?

-Nosotros nutrimos al caso brasileño. El fiscal que interviene tomó la determinación que la prueba que aportamos es suficiente para producir una acusación.

-¿Cuál es la importancia que le dieron a las pruebas en el caso de Thelma Fardin?

-Es de vital importancia por la eficiencia, el Ministerio Público Fiscal (el federal, no local) brasileño entendió que la violencia de género es un asunto prioritario y que es un caso sólido en materia probatoria .

-¿Es un respaldo a la palabra de Thelma?

-El Ministerio Público Fiscal entendió que hay pruebas suficientes para avanzar con el caso .

El juicio de Thelma Fardin se volviò un caso de litigio estratégica para desarmar la impunidad en los abusos sexuales en América Latina (Franco Fafasuli)

-En algunos medios de comunicación y las redes sociales dicen “le creo, no le creo” vote o dé fav a quien le cree, como un ta te ti...

-El descreimiento al relato de las víctimas es un resabio que sigue en la comunidad y en muchas operadoras y operadores de justicia. Pero en términos normativos no puede estar más vigente. Acá hay tres ministerios públicos diciendo que es un caso relevante, con pruebas suficientes y que no se puede retroceder a una instancia en donde, a priori, se descree de la víctima porque eso implica revictimización. Los estandares internacionales ya desterraron los estereotipos de género de la justicia aun cuando permanezcan en la opinión pública. En el sistema de justicia hay que partir de la verosimilitud. En una denuncia de estafa nadie dice que no le cree a la víctima porque tiene una personalidad fabuladora, se lo dicen a las mujeres que van a denunciar hechos de violencia: que mienten, que inventan, que se lo buscaron, que son unas trepadoras, investigan cuáles son sus comportamientos sexuales previos. Ahora estamos construyendo un cambio de paradigma.

-En algún momento se dijo que Darthés estaba exiliado. ¿Esta exiliado o prófugo en Brasil?

-El termino exilio está vinculado a una persecución. Él no está exiliado, está prófugo porque no se presentó a pesar de haber sido convocado a Nicaragua. Por esa razón se libra una orden de captura internacional y un pedido de extradición.

-¿Cómo se llegó al pedido de captura de Interpol?

-El pedido a Interpol se hizo desde el tribunal nicaragüense. Fue evaluado por las autoridades de Interpol -que es un organismo autónomo- y que decide qué nivel de alerta da y decide el alerta rojo que es la más alta.

La fiscal Mariela Labozzetta explica que Darhés está prófugo y que si estaría en la Argentina habría sido extraditado a Nicaragua /Maximiliano Luna

-¿Qué puede pasar ahora si se quiere ir de Brasil?

-Si pasa la frontera de Brasil se activa la orden de detención.

-¿Qué hubiera pasado si se quedaba en la Argentina?

-Si estuviera en Argentina (en lugar de Brasil) lo extraditaríamos.

-¿Se puede cuestionar el proceso por las críticas al gobierno de Nicaragua?

-No hay elementos para decir que el proceso en Nicaragua no tiene legitimidad porque fue llevado con garantías procesales: hubo derecho a la defensa y no hubo torturas ni otras situaciones similares. Hay una situación crítica institucional en Nicaragua, pero este proceso fue llevado en el marco de la ley.

-¿Cuál fue la participación de la UFEM en el proceso?

-Fue una colaboración en la ejecución de pruebas a pedido de Nicaragua en el marco de los acuerdos de Ministerios Públicos Fiscales de toda América Latina. Tomamos testimonio en Argentina porque no tiene sentido trasladar a todos los testigos en Nicaragua. Y se hizo lo mismo con Brasil.

En Brasil juzgan a sus ciudadanos por hechos cometidos en otro paìs y decidieron avanzar en el jucio por estupro agravado contra Juan Darthés.

-¿Hay antecedentes en lograr que llegue a término un juicio por violencia sexual que involucra a tantos países?

-La complejidad territorial era un desafío, pero ahora se vuelve un respaldo: hay tres fiscalías que respaldan las pruebas para ir a juicio. En Nicaragua evaluaron la prueba y decidieron que había prueba suficiente. Ahora en Brasil también llevaron adelante el proceso de evaluación y consideraron que había prueba suficiente para construir una acusación que amerite que el acusado se siente en un juicio, se cite a los testigos y se vea qué paso.

-¿Por qué la denuncia de Thelma Fardin se convirtió en un caso testigo en la justicia de América Latina?

-El caso de Thelma ha sido bisagra. Por eso tiene la lógica de litigio estratégico para torcer prácticas deficitarias del sistema judicial o sentar jurisprudencia. Es un caso que replica un montón de casos silenciados que nunca llegaron a la justicia o que llegaron a la justicia y que nunca tuvieron respuesta. Los abusos sexuales tienen una cifra negra muy alta porque las mujeres no denuncian y cuando denuncian tienen una impunidad altísima. Por eso hay un índice de denuncias tardías de mujeres que tardan diez o veinte años en hacer la denuncia. En algún momento desnaturalizan la violencia o les cae la información porque eran abusos en la infancia.

" Es un caso que replica un montón de casos silenciados que nunca llegaron a la justicia o que llegaron a la justicia y que nunca tuvieron respuesta", explica la titular de la UFEM. /Maximiliano Luna

-¿Cómo se ha adaptado en la Argentina el sistema procesal con la conciencia del tiempo en que tardan en denunciarse los abusos?

-Se estableció que empieza a correr la prescripción cuando la víctima hace la denuncia. La prescripción se establece para cuando el Estado es ineficiente en juzgar, pero no cuando la víctima denuncia tardíamente. Las normas cambiaron y dieron más tiempo para la prescripción.

-¿Qué representa Thelma Fardin para muchas mujeres que sufrieron abusos sexuales?

- Ella le puso voz a muchos silencios y muchas mujeres se sintieron representadas y, a partir de su denuncia, aumentaron mucho las denuncias de casos que no se habían podido contar. En ese momento había un mensaje detrás de otro de “mi tío me violaba” “yo tenía 5 años y nunca lo pude contar”. Destapó una olla. Por eso es tan importante el caso para revertir la impunidad.

-¿Qué pasa si, con esa resonancia social, el caso permanece impune?

-Si no hay respuesta del Estado el mensaje es que hay impunidad. Si es juzgado se rompe la lógica de impunidad.

