Desde el abolicionismo también esperan otro accionar del Estado. Así lo explica Graciela Collantes, presidenta de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH): “Creemos que el Estado tiene el deber de articular con todos los sectores. A nosotras no nos representa la categoría de `trabajo sexual´, nos consideramos desocupadas en situación de prostitución. El Estado debe garantizar nuestros derechos, no forzarnos a identificarnos con una situación que no hemos elegido para acceder a los derechos que nos corresponden. Como cada persona se perciba no es discutible. Acá no estamos poniendo en discusión cómo se nombra a sí misma cada compañera", explicó la activista.