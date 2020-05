“No me lo esperaba. Yo siempre le descubro absolutamente todo a Pablo y esta vez fue una sorpresa absoluta. Incluso él estaba nervioso porque tuvo que pasar el anillo por la aduana, donde siempre te preguntan si tenés algo para declarar. Y Pablo pensó: ‘De última, si me lo hacen sacar, ahí mismo me arrodillo en el piso y se lo pido’”, reveló la periodista, por aquel entonces, tras compartir una serie de imágenes entre las que había una del constructor argentino Horacio Pagani, fundador de Pagani Automobili, una prestigiosa firma italiana de vehículos deportivos de alta gama.