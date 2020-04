Juan Pablo Mazzieri, vocero de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), le baja un poco el precio a la imagen. “Todo está vinculado a las restricciones de vuelos que impuso el Estado argentino algo que no hicieron otros -le dijo a Infobae-. Pero hay países que pusieron las mismas restricciones. No es extraño lo que sucede en la Argentina con los vuelos. El mapa es engañoso porque no aparecen quizás todos los aviones”.