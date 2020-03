“El mundo y nuestro país atraviesan un momento complejo que nos preocupa y nos compromete a actuar con solidaridad amor y lucidez. Estemos atentos a lo que dicta la Organización Mundial de la Salud y sigamos las indicaciones de la autoridades. Seamos responsables y hagamos todo lo que está a nuestro alcance para cuidarnos. Estas no son horas de actuar con miedo ni egoísmo, si no mantenernos unidos para enfrentar esta situación ”, escribió la ex Primera Dama.