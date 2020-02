Estos trabajos y sus conclusiones llegaron a los más importantes despachos de la Casa Rosada y bueno es decir que eran de implementación imposible. Primero, Lanusse había manifestado públicamente, en julio de 1972, que no sería candidato y no seguiría en el poder. Segundo, las FFAA no secundarían masivamente tales propuestas. Y tercero, las reacciones civiles serían incontenibles. La Argentina había entrado en un túnel cuya salida era impredecible.