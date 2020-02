“Hoy no me encuentro tan bien, estoy muy triste pero trataré de hablar”, argumentó Graciela. “Siento que mi hijo era muy querido por todos, no tengo palabras. Siento que ahora tengo varias familias que me apoyan, que para mí son como hermanos. Y los jóvenes ya son como un hermano de mi hijo, que es lo que él siempre quiso”, añadió.